Khoa học tuổi thọ phát hiện: Tim, não và gan có thể già ở tốc độ khác nhau

Trong nhiều thế kỷ, tuổi đơn giản được hiểu là số năm kể từ khi sinh. Nhưng khoa học hiện đại cho thấy cơ thể không lão hóa đồng đều. (Nguồn: TGVN)

Hindustan Times ngày 26/9 tổng hợp những tiến bộ mới trong nghiên cứu lão hóa, trong đó nổi bật là khả năng ước tính “tuổi” của từng cơ quan dựa trên protein trong máu.

Trong nhiều thế kỷ, tuổi đơn giản được hiểu là số năm kể từ khi sinh. Nhưng khoa học hiện đại cho thấy cơ thể không lão hóa đồng đều.

Các nhà nghiên cứu đã xác định nhiều cơ chế thúc đẩy lão hóa, như tổn thương DNA, rối loạn điều hòa gene, suy giảm chức năng ty thể và tích tụ các tế bào già gây viêm.

Một phương pháp mới phân tích protein trong máu để xác định những protein chủ yếu được sản xuất bởi tim, não, gan hoặc các cơ quan khác.

Trong một nghiên cứu gần 5.700 người, gần một phần năm có ít nhất một cơ quan “già” nhanh hơn đáng kể so với phần còn lại.

Điểm đáng chú ý là cơ quan già nhanh thường liên quan tới nguy cơ bệnh tương ứng. Ví dụ, trái tim có tuổi sinh học cao hơn liên quan nguy cơ suy tim, trong khi não già nhanh hơn có liên hệ với nguy cơ Alzheimer. Hindustan Times

Các nhà nghiên cứu kỳ vọng trong tương lai, thay vì chỉ nói một người “có nguy cơ cao”, bác sĩ có thể biết cơ quan nào cần được theo dõi đặc biệt.

Tuy nhiên, khoa học tuổi sinh học vẫn còn nhiều giới hạn. Không phải tất cả xét nghiệm thương mại quảng cáo “tuổi sinh học” hiện nay đều có bằng chứng tốt.

Điểm giá trị nhất của hướng nghiên cứu này không phải giúp con người “trẻ mãi”, mà là phát hiện cơ quan đang suy giảm trước khi bệnh biểu hiện rõ ràng.