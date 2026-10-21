Khoa học phát hiện điều bất ngờ về quả chanh dây

Quả chanh dây chứa polyphenol, flavonoid và các thành phần khác, có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh: Shutterstock.

Chanh dây là loại trái cây có vị chua ngọt, thường được sử dụng trong các món nước giải khát và tráng miệng. Bên cạnh hương vị đặc trưng, loại quả này còn chứa nhiều hợp chất thực vật như polyphenol, flavonoid và carotenoid. Một số nghiên cứu cho thấy các thành phần này có tiềm năng hỗ trợ chống oxy hóa, giảm phản ứng viêm và góp phần duy trì sức khỏe chuyển hóa.

Theo China Times, bác sĩ di truyền học Trương Gia Minh, chuyên gia thuộc khoa Di truyền và Di truyền ưu sinh của Bệnh viện Đa khoa Cựu chiến binh Đài Bắc tại Đài Loan (Trung Quốc), dẫn một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Frontiers in Pharmacology.

Các nhà khoa học đã xác định hơn 110 hợp chất hóa học trong những bộ phận khác nhau của quả chanh dây, bao gồm hạt và phần thịt quả. Những hợp chất này gồm polyphenol, flavonoid, triterpenoid, carotenoid và pectin. Một số chất được phát hiện có khả năng tham gia điều hòa hoạt động của tế bào, qua đó mang lại những lợi ích tiềm năng cho sức khỏe.

Giúp tăng cường khả năng chống oxy hóa

Theo bác sĩ Trương Gia Minh, cơ thể con người giống một nhà máy hoạt động liên tục mỗi ngày. Các tế bào phải sản xuất năng lượng, xử lý chất dinh dưỡng và loại bỏ sản phẩm chuyển hóa. Trong quá trình này, cơ thể tạo ra các loại oxy phản ứng. Khi những chất này tích tụ quá mức, chúng có thể gây ra stress oxy hóa.

Nghiên cứu cho thấy một số hợp chất trong chanh dây có thể giúp tăng cường khả năng chống oxy hóa của cơ thể và giảm phản ứng viêm.

Chanh dây cũng được xem là loại trái cây tương đối thân thiện với đường huyết nhờ chỉ số đường huyết thấp. Một số nghiên cứu cho thấy việc sử dụng chanh dây có thể giúp cải thiện độ nhạy insulin, đồng thời tác động đến quá trình điều hòa hormone đường ruột.

Ngoài ra, hạt chanh dây chứa piceatannol, hợp chất có khả năng ảnh hưởng đến quá trình sản xuất nitric oxide (NO). Đây là phân tử tín hiệu quan trọng giúp mạch máu giãn ra.

Theo bác sĩ Trương Gia Minh, những đặc tính này cho thấy chanh dây có tiềm năng hỗ trợ cải thiện chức năng mạch máu, điều hòa mỡ máu và ổn định huyết áp. Một số hợp chất trong loại quả này cũng đang được nghiên cứu về tác động tiềm năng đối với hệ thần kinh.

Nên ăn cả phần thịt quả và hạt

Vậy nên ăn chanh dây như thế nào để tận dụng lợi ích dinh dưỡng? Bác sĩ Trương Gia Minh khuyến nghị nên ăn cả phần thịt quả và hạt. Có thể pha thêm nước để uống, nhưng nên hạn chế bổ sung đường.

Vỏ chanh dây cũng chứa pectin và polyphenol. Tuy nhiên, các nghiên cứu thường sử dụng bột vỏ đã qua xử lý hoặc chiết xuất từ vỏ quả. Vì vậy, người dùng không cần cố ăn nhiều vỏ chanh dây chưa qua chế biến để bổ sung dưỡng chất.