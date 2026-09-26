Khoa học hé lộ cách chó 'hiểu' lời nói của con người

Một nghiên cứu mới cho thấy chó có khả năng xử lý một số đặc điểm trong lời nói của con người theo cách đáng ngạc nhiên. Não của chúng đặc biệt chú ý đến phụ âm, tương tự cách trẻ sơ sinh nhận diện từ khi bắt đầu học ngôn ngữ.

Chó có thể nhận biết lời nói theo cách giống trẻ nhỏ. Ảnh: Unsplash

Phát hiện do các nhà khoa học tại Hungary thực hiện cho thấy việc thường xuyên nghe con người nói có thể đã ảnh hưởng đến cách não chó phân tích âm thanh và nhận biết cấu trúc của từ.

Theo nhà thần kinh học nhận thức, lời nói được cấu thành chủ yếu từ nguyên âm và phụ âm. Trong khi nguyên âm thường vang và dễ nghe hơn, phụ âm lại đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên “bộ khung” giúp con người phân biệt các từ với nhau.

Khi nghe một chuỗi lời nói liên tục, não người có xu hướng dựa nhiều vào phụ âm để xác định ranh giới giữa các từ. Đặc điểm này xuất hiện từ rất sớm ở trẻ nhỏ và được các nhà khoa học gọi là “xu hướng thiên vị phụ âm”.

Để kiểm tra xem chó có làm điều tương tự hay không, nhóm nghiên cứu đã tiến hành thí nghiệm với 20 người và 20 con chó nuôi.

Cả người và chó được nghe những chuỗi âm thanh liên tục, không có khoảng nghỉ rõ ràng giữa các từ. Một số chuỗi có phụ âm lặp lại theo quy luật, một số có nguyên âm lặp lại, còn một số khác được sắp xếp ngẫu nhiên.

Trong lúc đó, các nhà khoa học dùng điện não đồ (EEG) để theo dõi hoạt động của não.

Kết quả cho thấy cả người và chó đều phản ứng mạnh hơn với những chuỗi âm thanh có phụ âm lặp lại theo quy luật. Nói cách khác, não chó dường như có thể nhận ra cấu trúc của từ dựa vào phụ âm, tương tự cách não người xử lý lời nói.

Đáng chú ý, khoảng 400 mili giây sau khi một từ bắt đầu, hoạt động não của cả người và chó đều có sự thay đổi rõ rệt. Phản ứng này xuất hiện chủ yếu khi các từ được tạo thành từ những mẫu phụ âm lặp lại.

Các nhà nghiên cứu cho rằng đây là bằng chứng đầu tiên cho thấy xu hướng chú ý nhiều hơn đến phụ âm không chỉ có ở con người mà còn có thể xuất hiện ở chó.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa chó hiểu ngôn ngữ giống con người. Kết quả chỉ cho thấy não của chúng có khả năng nhận biết một số quy luật trong lời nói sau thời gian dài sống và giao tiếp với con người.

Theo nhóm nghiên cứu, việc thường xuyên nghe tiếng người có thể đã giúp não chó thích nghi và phát triển cách xử lý âm thanh đặc biệt này.

Phát hiện mới giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn vì sao chó có thể phản ứng với tên gọi, mệnh lệnh và một số từ quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày.