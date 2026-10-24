Khóa học dành cho người hướng nội, sợ gọi điện thoại

Sinh viên tham gia khóa học phải gọi điện cho người lạ để phỏng vấn. Ảnh: Pexels.

Năm 2015, ông Xu Kai, cựu nhà sản xuất và đạo diễn truyền hình, mở học phần “Diễn đạt bằng lời nói” tại Đại học Nam Kinh, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc). Qua nhiều năm, học phần trở thành một trong những môn đại cương được sinh viên yêu thích nhất tại trường nhờ cách tiếp cận khác biệt, đi ngược quan niệm truyền thống “làm nhiều, nói ít”.

Thử thách dành cho người sợ gọi điện thoại

Điểm đáng chú ý của học phần là bài tập yêu cầu sinh viên gọi điện ngẫu nhiên cho một người lạ và phỏng vấn họ qua điện thoại. Nhiệm vụ này buộc người học chủ động bắt chuyện với người chưa từng quen biết, đặt câu hỏi và duy trì cuộc hội thoại trong tình huống không được chuẩn bị trước.

Trên mạng xã hội, nhiều sinh viên chia sẻ những khó khăn khi thực hiện bài tập. Một số nhờ cha mẹ hoặc bạn bè đóng giả người lạ, trong khi những người khác đăng bài lên mạng để tìm người sẵn sàng tham gia phỏng vấn.

Connie, một sinh viên tham gia học phần, ban đầu cũng đăng bài trên mạng xã hội để tìm người trả lời phỏng vấn. Sau đó, cô quyết định chuyển sang gọi những số điện thoại ngẫu nhiên tại Nam Kinh. Tuy nhiên, một số người nghi ngờ cô là kẻ lừa đảo. Sau nhiều lần thử, Connie mới liên lạc được với một sinh viên khác trong thành phố và nhận được sự đồng ý tham gia phỏng vấn.

Một sinh viên khác tên Hong Yiming cũng chọn cách gọi điện trực tiếp. Trong hơn 30 cuộc gọi, chỉ có 5 cuộc được trả lời. Ba người lập tức cúp máy, một người nghi ngờ anh lừa đảo, còn người cuối cùng đồng ý trò chuyện.

Người nhận lời phỏng vấn với Hong Yiming hiện làm việc trong ngành công nghệ thông tin. Trong cuộc gọi, người này chia sẻ kinh nghiệm hoạch định con đường sự nghiệp, kể về cách tận hưởng thời gian rảnh tại Nam Kinh và giới thiệu hai con mèo của mình.

Những trải nghiệm như vậy cho thấy trở ngại của bài tập không chỉ nằm ở việc bắt đầu một cuộc trò chuyện, mà còn ở khả năng vượt qua sự dè dặt của cả người gọi lẫn người nghe. Connie cho biết nhiệm vụ ngày càng khó thực hiện khi nhiều người ngần ngại nghe điện thoại từ số lạ vì lo bị quấy rối hoặc lừa đảo.

Một số sinh viên thậm chí đã quyết định bỏ học phần vì bài tập này. Ngược lại, nhiều người đã hoàn thành nhiệm vụ lại đề nghị ông Xu giữ nguyên hoạt động, không hủy bỏ trong những năm tiếp theo.

Sinh viên trong lớp của ông Xu Kai. Ảnh: SCMP.

Rèn sự tự tin từ những cuộc trò chuyện

Chia sẻ với SCMP, ông Xu Kai cho biết bài tập gọi điện cho người lạ được xây dựng nhằm giúp sinh viên học cách đồng cảm, đồng thời nhận ra giá trị của sự hỗ trợ từ người khác.

Ông cho rằng quan niệm “làm nhiều, nói ít” đã góp phần hình thành lối sống khiêm tốn, chú trọng hành động hơn lời nói trong xã hội Trung Quốc. Cách tiếp cận này có thể mang lại lợi ích cho hoạt động học thuật và nghiên cứu, nhưng cũng có khả năng hạn chế sự phát triển cá nhân và kỹ năng xã hội nếu người trẻ thiếu cơ hội giao tiếp.

Thực tế, nhiều người trẻ Trung Quốc tự nhận mình là người hướng nội hoặc cho rằng bản thân mắc chứng “sợ giao tiếp xã hội”. Tuy nhiên, ông Xu cho rằng vấn đề không hẳn nằm ở tính cách mà còn ở việc họ chưa có đủ cơ hội để học và thực hành cách giao tiếp với người khác.

Học phần cũng hướng đến việc giúp sinh viên mới thích nghi với môi trường xung quanh. Ví dụ với trường hợp của Connie. Cô kể rằng khi còn học tiểu học, cô thích thể hiện bản thân, nhưng đến bậc trung học, hành vi này lại bị xem là khoe khoang. Khi áp lực từ kỳ gaokao ngày càng tăng, các bạn cùng lớp của cô cũng trở nên khép kín hơn.

Vì vậy, ông Xu cho rằng học phần đang bù đắp những kỹ năng mà sinh viên chưa được chú trọng trang bị trong quá trình giáo dục tiểu học. Bên cạnh việc hướng dẫn người học cách diễn đạt bằng lời nói, ông còn tổ chức các hoạt động giúp họ nhận biết vai trò của ngôn ngữ cơ thể trong giao tiếp.

Trong nhiều năm, học phần “Diễn đạt bằng lời nói” liên tục được sinh viên Đại học Nam Kinh bình chọn là một trong những môn học yêu thích. Ông Xu cũng nhận được các giải thưởng của trường, trong đó có danh hiệu “Giảng viên được yêu thích nhất” và “Giảng viên có sức hút”.