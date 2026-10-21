Khóa học đặc biệt tại Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II

Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II tổ chức gian hàng giới thiệu ngành nghề đào tạo.

Ngày 21/10, tại TPHCM, Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II (Bộ Công an) tổ chức khai giảng khóa đào tạo nghề đầu tiên cho nhóm đối tượng đặc thù là công dân đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (CAND) và người chấp hành xong án phạt tù tái hoà nhập cộng đồng, người đang cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma tuý.

Học viên đến từ TPHCM, Đồng Nai, Cần Thơ, An Giang, Cà Mau, Tây Ninh và Vĩnh Long. Với nhiều học viên khoá học là điểm khởi đầu để xây dựng cuộc sống ổn định hơn.

Học nghề để làm chủ cuộc đời

Tại lễ khai giảng, em Hồ Trung Đức (sinh năm 2005, là học viên thuộc nhóm công dân đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND) cho biết: Sau khi tốt nghiệp THPT, Đức thực hiện nghĩa vụ CAND. Trở về với gia đình, Đức nhận thấy mình chưa có việc làm ổn định để bảo đảm cuộc sống. Vì vậy, Đức quyết định đăng ký học nghề ngành điện công nghiệp tại Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo theo đề án, Đức đặt mục tiêu tiếp tục học lên hệ cao đẳng để nâng cao kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp.

Lãnh đạo Cục C11 cùng các đại biểu tham quan các gian hàng giới thiệu tại Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II.

Trung Đức càng thêm phấn khởi khi em và rất nhiều bạn trong lớp nhận được phiếu tiếp nhận học viên thuộc nhóm đối tượng đặc thù vào làm việc tại một số công ty ở TPHCM. Đây là kết quả bước đầu trong nỗ lực kết nối đào tạo với nhu cầu tuyển dụng của Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II, góp phần tạo động lực để các học viên yên tâm học tập, rèn luyện. Những phiếu tiếp nhận này mở ra cơ hội việc làm cho học viên sau khi hoàn thành khóa học tại các doanh nghiệp đã ký cam kết với nhà trường.

"Có thể hôm nay, chúng em chưa biết chính xác mình sẽ trở thành ai trong những năm tới. Nhưng chúng em tin rằng, nếu xác định được mục tiêu, biết nỗ lực và không ngừng hoàn thiện bản thân, mỗi người đều có thể xây dựng cho mình một tương lai tốt đẹp", Trung Đức bộc bạch.

Các công ty, doanh nghiệp trao quyết định tiếp nhận học viên thuộc nhóm đối tượng đặc thù vào làm việc sau khi hoàn thành khóa học.

Lễ khai giảng trở nên ấm áp và giàu tính nhân văn hơn khi một học viên đã bước sang tuổi trung niên bước lên bục phát biểu. Đó là anh H.V.G. (sinh năm 1980), đại diện cho nhóm học viên tái hòa nhập cộng đồng. Trước hội trường, anh bày tỏ quyết tâm nỗ lực rèn luyện tay nghề từng ngày để làm lại cuộc đời. Anh G. cho biết đã đăng ký học nghề liên quan đến sơn xe ô tô – công việc mà một doanh nghiệp đã hứa nhận anh vào làm ngay sau khi có chứng chỉ nghề.

Anh G. chia sẻ, những phút giây thiếu suy nghĩ và sai lầm trong quá khứ đã khiến anh vướng vào vòng lao lý, làm tổn thương người thân và đẩy cuộc đời mình vào những tháng ngày tăm tối. Khi chấp hành xong án phạt tù, trở về với gia đình và xã hội, anh mang theo nhiều mặc cảm, tự ti. Có những lúc, anh từng nghĩ tương lai của mình đã khép lại, không biết phải đi đâu, làm gì để bắt đầu lại cuộc đời.

PGS.TS Bùi Văn Hưng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II (bên trái) trao đổi cùng anh H.V.G, học viên của khóa đào tạo nghề đầu tiên cho nhóm đối tượng đặc thù. Ảnh: Trọng Tri.

Thế nhưng, sự quan tâm của chính quyền địa phương, cùng sự đón nhận và tạo điều kiện của Ban Giám hiệu, các thầy cô nhà trường đã tiếp thêm động lực để anh mạnh dạn làm lại cuộc đời. Việc tham gia lớp học nghề hôm nay là "bước đi" đầu tiên thể hiện quyết tâm đó.

Anh G. bộc bạch: "Bắt đầu học nghề ở tuổi này chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức. Tôi đăng ký học nghề sơn ô tô và đã có đơn vị hứa nhận vào làm. Tôi đi học để có chứng chỉ, đủ điều kiện làm việc. Mong muốn lớn nhất của tôi hiện tại là có công việc ổn định, trở thành công dân có ích".

Nhiều hy vọng từ khóa đào tạo nghề đầu tiên

Tính đến ngày 21/10/2026, Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II đã tuyển được 1.597 Học viên thuộc các nhóm đối tượng đặc thù, tổ chức thành 55 lớp học tại trường. Trong đó, công dân hoàn thành nghĩa vụ công an nhân dân là 214 học viên, người tái hòa nhập cộng đồng là 98 học viên, người cai nghiện ma túy tại các cơ sở là 1.285 học viên.

Trung tướng Trần Văn Thiện, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng (thứ 4, bên phải sang) trao quà động viên cho các học viên tại lễ khai giảng.

Còn các học viên là người đang cai nghiện ma túy tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (TP Đồng Nai) và các Cơ sở cai nghiện ma túy số 4, số 5, số 6 tại (TPHCM) sẽ được học nghề ngay tại cơ sở cai nghiện, nhà trường đã khai giảng các lớp đào tạo cho 394 học viên thuộc nhóm đối tượng này.

Các nghề đào tạo gồm: kỹ thuật xoa bóp, bấm huyệt; điện công nghiệp; bảo dưỡng và sửa chữa xe máy; hàn; kỹ thuật xây dựng; sửa chữa và lắp đặt máy điều hòa…Thời gian đào tạo từ 2-5 tháng.

PGS.TS Bùi Văn Hưng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II, chia sẻ: "Đào tạo nghề cho nhóm đối tượng đặc thù chắc chắn sẽ gặp những rào cản nhất định trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, với bề dày 48 năm kinh nghiệm, xuất phát từ một cơ sở đào tạo dành cho người khuyết tật, thương binh, bệnh binh, nhà trường sẽ nỗ lực hết sức để hỗ trợ các học viên học tập và rèn luyện nghề nghiệp".

PGS.TS Bùi Văn Hưng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II phát biêu tại lễ khai giảng.

Theo PGS.TS Bùi Văn Hưng, nếu được đào tạo bài bản và tạo điều kiện phù hợp, các học viên thuộc nhóm đối tượng đặc thù hoàn toàn có thể trở thành lực lượng lao động đóng góp vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Vì vậy, nhà trường đặt nhiều kỳ vọng vào khóa đào tạo đầu tiên, xem đây là bước khởi đầu để xây dựng cách tiếp cận toàn diện hơn trong đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm và tái hòa nhập cộng đồng.

"Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II xác định việc trao cơ hội học nghề, việc làm cho nhóm đối tượng đặc thù là trách nhiệm xã hội của một cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Nhà trường sẽ nỗ lực để mỗi học viên, dù xuất phát điểm như thế nào, khi hoàn thành khóa học đều có kiến thức, kỹ năng nghề và cơ hội tìm được việc làm ổn định", PGS.TS Bùi Văn Hưng nhấn mạnh.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Trung tướng Trần Văn Thiện, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng (C11, Bộ Công an), cho biết: Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II là đơn vị đầu tiên trong 3 Trường Cao đẳng nghề thuộc C11 tổ chức khai giảng đào tạo nghề cho nhóm đối tượng đặc thù sau khi chuyển giao về Bộ Công an.

BTC trao thư cảm ơn cho các doanh nghiệp, công ty đồng hành cùng dự án.

Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND hoàn thành nghĩa vụ xuất ngũ, cũng như công tác tư vấn, hướng nghiệp, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù là những chủ trương mang ý nghĩa chính trị, kinh tế - xã hội và nhân văn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an.

Các chiến sĩ tham quan gian hàng của trường Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II.

"Đối với chiến sĩ CAND xuất ngũ, việc trang bị tay nghề vững vàng và tạo điều kiện có việc làm ổn định là trách nhiệm của Nhà nước và ngành Công an, đồng thời thể hiện sự ghi nhận đối với những đóng góp của các chiến sĩ. Với người chấp hành xong án phạt tù, đào tạo nghề là chìa khóa quan trọng giúp vượt qua mặc cảm, ổn định cuộc sống, phòng ngừa tái phạm và từng bước tái hòa nhập cộng đồng", Trung tướng Trần Văn Thiện nhấn mạnh.