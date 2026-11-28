Tổ công nghệ số cộng đồng là tuyên truyền viên tích cực, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số. Ảnh: mst.gov.vn

Cần Thơ hiện có 38 xã, phường và 297 ấp, khu vực thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số; trong đó có 141 ấp, khu vực đặc biệt khó khăn, với khoảng 668.812 người, chiếm 17,37% dân số thành phố; có 27 thành phần dân tộc cùng sinh sống. Trong đó, dân tộc Khmer có 543.266 người, dân tộc Hoa 124.197 người, dân tộc Chăm 528 người...

Sau nhiều năm triển khai chính sách dân tộc, đời sống kinh tế - xã hội tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều chuyển biến tích cực. Hạ tầng thiết yếu từng bước hoàn thiện, tạo thuận lợi cho sản xuất và sinh hoạt của người dân. Cùng với đó, chuyển đổi số từng bước được thúc đẩy, đưa công nghệ vào hỗ trợ sản xuất, kết nối thị trường và nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ công của đồng bào dân tộc thiểu số.

ĐƯA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VÀO SẢN XUẤT

Giai đoạn 2021 - 2025, Cần Thơ triển khai 130 mô hình phát triển sản xuất, sinh kế cộng đồng, hỗ trợ 5.802 hộ chuyển đổi nghề. Các hoạt động tập trung vào chuyển giao kỹ thuật, đào tạo nghề và hỗ trợ người dân tiếp cận những phương thức sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Tại xã Cờ Đỏ, mô hình dạy nghề trồng lúa năng suất cao và đan lục bình được triển khai cho 180 học viên Khmer. Chương trình kết hợp đào tạo nghề với dạy chữ Khmer, đưa kiến thức sản xuất đến gần cộng đồng, đồng thời phù hợp với điều kiện và văn hóa địa phương.

Thông qua các mô hình này, người dân được tiếp cận kiến thức, kỹ thuật sản xuất và có thêm lựa chọn nghề nghiệp. Việc đào tạo không chỉ hướng đến hỗ trợ người dân tham gia sản xuất mà còn góp phần nâng cao năng lực tự tổ chức hoạt động sản xuất, duy trì sinh kế sau khi kết thúc chương trình hỗ trợ.

Bên cạnh đào tạo nghề và chuyển giao kỹ thuật, công nghệ số cũng đang được đưa vào hoạt động sản xuất tại các địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại xã Trường Khánh, các Tổ công nghệ số cộng đồng đã xây dựng 55 nhóm Zalo để cập nhật thông tin về thời tiết, nguồn nước, tình hình xâm nhập mặn và sản xuất. Thông qua các nhóm này, người dân có thể tiếp cận thông tin phục vụ hoạt động canh tác và chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất theo điều kiện thực tế.

Cán bộ, đoàn viên thuộc Đội hình “Đại sứ số Cần Thơ” tại phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ hướng dẫn người dân cài đặt các ứng dụng số trên điện thoại thông minh. Ảnh: Cổng thông tin chuyển đổi số thành phố Cần Thơ.

Đơn cử, một hộ đồng bào Khmer trồng lúa tại địa phương đã sử dụng những thông tin được cập nhật để điều chỉnh hoạt động sản xuất, qua đó giảm khoảng 20% chi phí so với vụ trước.

Mô hình này cho thấy việc ứng dụng công nghệ số không chỉ phục vụ giải quyết thủ tục hành chính mà còn có thể hỗ trợ trực tiếp hoạt động sản xuất. Khi thông tin về thời tiết, nguồn nước và xâm nhập mặn được truyền tải kịp thời, người dân có thêm cơ sở để điều chỉnh kế hoạch canh tác, giảm chi phí và hạn chế những rủi ro trong sản xuất.

Tại khu vực Sóc Trăng (cũ), sau hai năm triển khai đã hình thành 775 Tổ công nghệ số cộng đồng với 5.045 thành viên. Riêng xã Trường Khánh có 7 tổ với 49 thành viên, xây dựng 55 nhóm Zalo, thu hút 836 thành viên, hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ số.

Thông qua mạng lưới này, công nghệ được đưa đến gần hơn với người dân, từ việc cập nhật thông tin phục vụ sản xuất đến hướng dẫn sử dụng các dịch vụ trực tuyến.

CÔNG NGHỆ KẾT NỐI SẢN XUẤT VỚI THỊ TRƯỜNG

Không chỉ hỗ trợ hoạt động sản xuất, khoa học và công nghệ còn được ứng dụng trong khâu tiêu thụ nông sản, thực phẩm và các sản phẩm đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số.

Cần Thơ đang thúc đẩy đưa sản phẩm OCOP, nông sản địa phương và các sản phẩm thủ công truyền thống lên sàn thương mại điện tử. Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố đã phối hợp với các ngành chức năng tập huấn, hỗ trợ hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ của người dân tộc thiểu số sử dụng công cụ số, hóa đơn điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và các nền tảng thương mại điện tử để mở rộng thị trường.

Việc ứng dụng công nghệ trong hoạt động kinh doanh giúp các hộ sản xuất, kinh doanh tiếp cận thêm phương thức quảng bá, giới thiệu sản phẩm và kết nối khách hàng trên môi trường số.

Bên cạnh đó, các công cụ số và nền tảng quản lý cũng được hỗ trợ triển khai nhằm giúp hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ từng bước thích ứng với phương thức giao dịch mới.

Hiệu quả của chuyển giao công nghệ không chỉ được đánh giá qua số lượng công nghệ được đưa vào địa phương mà còn ở khả năng tiếp nhận, vận hành và duy trì của người dân. Quan trọng hơn, các mô hình cần phát huy hiệu quả trong thực tế sản xuất, tạo thu nhập và tiếp tục được duy trì sau khi kết thúc hỗ trợ.

Đối với Cần Thơ sau hợp nhất, không gian phát triển được mở rộng, tạo thêm cơ hội kết nối giữa các vùng sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp, nhà khoa học và thị trường. Các lĩnh vực như công nghệ sau thu hoạch, chế biến nông sản, sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu, số hóa chuỗi giá trị và thương mại điện tử có thể được đẩy mạnh ứng dụng.

Theo đó, việc lựa chọn công nghệ cần gắn với điều kiện sản xuất thực tế, khả năng áp dụng của người dân và nhu cầu thị trường, hướng đến nâng cao thu nhập và duy trì hiệu quả lâu dài.

MỞ RỘNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRONG QUẢN LÝ VÀ PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN

Song song với ứng dụng công nghệ trong sản xuất và kinh doanh, Cần Thơ cũng đẩy mạnh chuyển đổi số trong cung cấp dịch vụ công tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Zalo Mini App “Phú Lợi số” hỗ trợ kết nối, tương tác và cung cấp thông tin, tiện ích số cho người dân và doanh nghiệp tại phường Phú Lợi. Ảnh chụp màn hình.

Mạng lưới Tổ công nghệ số cộng đồng phối hợp với chính quyền cơ sở và người có uy tín trong cộng đồng hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh, truy cập Internet, tra cứu thông tin và thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Qua đó, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận các tiện ích số, hỗ trợ người dân thích ứng với phương thức giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Tại phường Phú Lợi, chuyển đổi số được triển khai trên nhiều lĩnh vực trong tương tác với người dân, phát triển hạ tầng viễn thông, quản lý hành chính.

Đáng chú ý, địa phương đã ra mắt Zalo Mini App “Phú Lợi số” nhằm tăng cường kết nối với người dân, doanh nghiệp; đồng thời thành lập đội hình “Đại sứ số Cần Thơ” hỗ trợ người dân cài đặt và sử dụng các ứng dụng số.

Phường hiện duy trì 30 trạm phát sóng 5G, bảo đảm độ phủ sóng toàn địa bàn; tỷ lệ hộ gia đình đăng ký Internet đạt 88,84%. Trong quản lý nhà nước, Ủy ban nhân dân phường từng bước chuyển từ xử lý công việc trên hồ sơ giấy sang môi trường điện tử. Toàn bộ cán bộ, công chức đã được tập huấn sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành; 100% văn bản đến, văn bản đi không thuộc danh mục bí mật nhà nước được cập nhật, xử lý trên hệ thống.

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính được duy trì ổn định, với tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 99,87% và thanh toán trực tuyến đạt 99,64%. Bên cạnh đó, 100% cán bộ, công chức được cử tham gia các lớp bồi dưỡng kỹ năng số, học tập trên nền tảng “Bình dân học vụ số” và các lớp đào tạo chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo. Phường cũng duy trì 15 Tổ công nghệ số cộng đồng tại các khu vực, góp phần tuyên truyền, vận động người dân tham gia chuyển đổi số.

Theo Danh sách Thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2026 - 2030 ban hành kèm Quyết định số 60/QĐ-BDTTG ngày 29/1/2026, phường Phú Lợi (Cần Thơ) có 22 khu vực thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số.