Khoa học, công nghệ tạo động lực tăng trưởng mới cho Lai Châu

Quang cảnh buổi hội thảo

Hội thảo diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh Lai Châu với chủ đề “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội tỉnh Lai Châu”.

Tiến sĩ Trần Lê Hồng, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ và Tiến sĩ Dương Đình Đức, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu đồng chủ trì hội thảo.

Phát biểu khai mạc, ông Dương Đình Đức nhấn mạnh, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số có vai trò quan trọng trong nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Bám sát Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Lai Châu đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 5.3.2026 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đến năm 2030. Tỉnh Lai Châu xác định đây là nền tảng để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, thu hẹp khoảng cách phát triển và thực hiện các mục tiêu trong giai đoạn mới.

Tại hội thảo, các tham luận tập trung vào việc hình thành và vận hành trung tâm đổi mới sáng tạo; phát triển hạ tầng số, nền tảng công nghệ đột phá; ứng dụng thiết bị bay không người lái thông minh trong quản lý và phát triển kinh tế - xã hội; thúc đẩy khởi nghiệp, chuyển giao và kết nối cung cầu công nghệ...

Đại diện các cơ quan, địa phương, hợp tác xã và doanh nghiệp cũng phân tích những cơ hội, khó khăn trong quá trình ứng dụng công nghệ; đồng thời đề xuất giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả chuyển giao các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

Trong khuôn khổ hội thảo đã diễn ra lễ trao quyết định nghiệm thu, kết thúc thử nghiệm trước thời hạn đối với sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ số. Hoạt động thể hiện định hướng chủ động hỗ trợ doanh nghiệp sớm đưa công nghệ vào sản xuất và kinh doanh.

Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Tuấn Anh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhấn mạnh bốn nhóm nhiệm vụ nhằm tạo đột phá về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Theo đó, Lai Châu cần kiến tạo môi trường pháp lý an toàn, coi việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ như “giấy khai sinh” cho sản phẩm, sáng kiến sau nghiệm thu; đổi mới phương pháp đánh giá, định giá công nghệ; gắn kết trách nhiệm và lợi ích giữa nhà khoa học, nhà đầu tư với địa phương.

Tỉnh Lai Châu cũng đề xuất Bộ Khoa học và Công nghệ lựa chọn Lai Châu làm địa bàn thử nghiệm có kiểm soát đối với công nghệ mới, thiết bị bay tự động và các nền tảng số. Các sở, ngành cần tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, cơ chế và tăng cường phối hợp để thu hút các dự án, ý tưởng công nghệ tiềm năng.

Những ý kiến tại hội thảo sẽ được Sở Khoa học và Công nghệ tiếp thu, nghiên cứu và tham mưu triển khai phù hợp với điều kiện thực tế, từng bước đưa Lai Châu trở thành “phòng thí nghiệm mở” cho công nghệ mới và đổi mới sáng tạo.