Công tác dân tộc, tôn giáo liên quan trực tiếp đến đời sống, sinh kế, văn hóa và tín ngưỡng của người dân. Tuy nhiên, dữ liệu chuyên ngành còn phân tán, năng lực nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ giữa các địa phương chưa đồng đều, ảnh hưởng đến chất lượng tham mưu và hoạch định chính sách.

Trước yêu cầu đó, Bộ Dân tộc và Tôn giáo xây dựng Đề án “Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo lĩnh vực công tác dân tộc, tôn giáo”, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Định hướng đặt ra là chuyển mạnh từ nghiên cứu sang ứng dụng, tạo ra các sản phẩm có khả năng phục vụ trực tiếp công tác quản lý và đời sống người dân.

Toàn cảnh hội thảo.

Đề án dự kiến triển khai trên phạm vi cả nước giai đoạn 2027-2035, ưu tiên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, địa bàn có đông tín đồ, tổ chức tôn giáo. Trọng tâm là khắc phục tình trạng thiếu hụt nguồn lực khoa học, công nghệ; chuyển từ nghiên cứu thiên về báo cáo sang tạo lập dữ liệu, phát triển công nghệ và các giải pháp có giá trị ứng dụng.

Theo dự thảo, đến năm 2030, kinh phí ngân sách nhà nước dành cho các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực này phấn đấu tăng ít nhất 3 lần so với năm 2026. Các tỉnh, thành phố có đông đồng bào dân tộc thiểu số, người có đạo hằng năm đặt hàng, tài trợ ít nhất 20% nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thuộc lĩnh vực dân tộc, tôn giáo.

Đề án cũng đặt mục tiêu 100% chính sách, chương trình, đề án lớn trình Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ được xây dựng trên cơ sở dữ liệu và luận cứ khoa học có kiểm chứng; vận hành tối thiểu 3 công cụ phân tích, bản đồ số hoặc mô hình dự báo phục vụ quản lý; xây dựng mạng lưới ít nhất 300 chuyên gia và triển khai tối thiểu 20 mô hình ứng dụng, chuyển giao công nghệ tại địa phương.

Để thực hiện các mục tiêu này, dự thảo đề xuất thí điểm thành lập Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Bộ; áp dụng cơ chế khoán chi đến sản phẩm cuối cùng, đồng thời chuẩn hóa cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”.

Các chuyên gia, nhà khoa học góp ý hoàn thiện Đề án.

Việc ứng dụng công nghệ số trong bảo tồn, phục dựng di sản văn hóa và chuyển giao kỹ thuật theo chuỗi giá trị cũng được xác định là những nhiệm vụ trọng tâm. Các kết quả nghiên cứu cần được chuyển hóa thành mô hình sản xuất, giải pháp sinh kế, công cụ bảo tồn văn hóa, đáp ứng nhu cầu thực tế của từng địa phương và cộng đồng.

Tại Hội thảo khoa học góp ý Hồ sơ Đề án sáng 25/11 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh yêu cầu xác định đúng những vấn đề cốt lõi, có tính định hướng chiến lược dài hạn. Theo Thứ trưởng, do Đề án mang tính khung, nội dung cần bảo đảm sự hài hòa giữa hai lĩnh vực công tác dân tộc và tôn giáo, khắc phục tình trạng mất cân đối trong nghiên cứu và triển khai nhiệm vụ.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung chủ trì hội thảo.

Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung đặc biệt lưu ý yêu cầu lấy người dân làm trung tâm. Nhiệm vụ khoa học, công nghệ phải xuất phát từ thực tiễn, hướng đến giải quyết những vấn đề cụ thể trong đời sống; tránh nghiên cứu dàn trải, thiếu tính ứng dụng hoặc không xác định rõ sản phẩm đầu ra.

Đối với việc hoàn thiện hồ sơ, Thứ trưởng yêu cầu Ban soạn thảo tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp trên cơ sở khoa học và thực tiễn; bổ sung bảng biểu, số liệu minh chứng về kết quả nghiên cứu thời gian qua. Các thành phần hồ sơ, gồm Tờ trình, Báo cáo giải trình và Dự thảo Quyết định, cần được rà soát, bảo đảm tính thống nhất trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Các chuyên gia, nhà khoa học và đại diện cơ quan liên quan cũng đề nghị làm rõ tính khả thi của các chỉ tiêu, cơ chế tài chính, nguồn nhân lực liên ngành và khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, địa phương. Đây là những yếu tố cần được tính toán cụ thể để bảo đảm Đề án có đủ nguồn lực và điều kiện triển khai.

Đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vào công tác dân tộc, tôn giáo không chỉ nhằm hiện đại hóa hoạt động quản lý mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo và hoạch định chính sách. Khi dữ liệu, tri thức và công nghệ được chuyển hóa thành những giải pháp thiết thực, Nghị quyết 57-NQ/TW sẽ có thêm động lực để đi vào thực tiễn, góp phần nâng cao đời sống đồng bào và hiệu quả công tác dân tộc, tôn giáo.