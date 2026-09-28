Khoa học, công nghệ phải trở thành động lực chủ yếu, trực tiếp của tăng trưởng

Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tại phiên họp chuyên đề về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội, đánh giá kết quả công tác quý III/2026, chiều 28/9.

Phiên họp được kết nối trực tuyến toàn quốc nhằm đánh giá kết quả công tác quý III/2026 và tháo gỡ các điểm nghẽn, tăng tốc phát triển trên lĩnh vực khoa học, công nghệ trong những tháng cuối năm.

Tại điểm cầu tỉnh Cà Mau, tham dự phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau.

Cùng dự phiên họp còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và đại diện lãnh đạo các sở, ngành có liên quan.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau (giữa); cùng Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, dự phiên họp trực tuyến.

Báo cáo tại phiên họp, Ban Chỉ đạo Trung ương thông tin, trong tổng số 2.011 nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết 57, đến nay đã hoàn thành 1.326 nhiệm vụ, thực hiện thường xuyên 482 nhiệm vụ và đang triển khai 176 nhiệm vụ. Đối với các kế hoạch trọng tâm, đã có 4 nhiệm vụ hoàn thành với sản phẩm cụ thể và 82 nhiệm vụ đang thực hiện. Đến nay, 33/34 địa phương đã hoàn thành kiện toàn Ban Chỉ đạo.

Tại hội nghị, thành viên Ban Chỉ đạo từ Trung ương đến địa phương đã thẳng thắn thảo luận về các nút thắt lớn hiện nay, đặc biệt là những hạn chế trong hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng dùng chung chưa đồng bộ, ảnh hưởng đến tốc độ kết nối và chia sẻ dữ liệu.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, thời gian qua, toàn hệ thống đã làm khá tốt công tác mở đường nhưng kết quả thực tế còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu. Theo Thủ tướng, điểm nghẽn không còn nằm ở nhận thức, chủ trương hay nguồn lực, mà chính là năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm đến cùng của từng tổ chức, đơn vị, nhất là vai trò của người đứng đầu.

Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo 57 Trung ương chủ trì phiên họp. Nguồn ảnh: Dương Giang/TTXVN

Nhắc lại mục tiêu trọng tâm của Nghị quyết 57 là đưa quy mô kinh tế số đạt 30% vào năm 2030, Thủ tướng yêu cầu phải thay đổi toàn diện tư duy quản lý, chuyển mạnh từ đo đầu vào sang đo đầu ra, kết quả tăng trưởng.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu các cơ quan, địa phương không lấy số lượng văn bản ban hành hay số lượng đề tài nghiên cứu làm thước đo năng suất lao động. Thay vào đó, hiệu quả phải được chứng minh bằng các số liệu thực tế như năng suất lao động, doanh thu công nghệ số và mức đóng góp trực tiếp vào GRDP của từng địa phương cũng như nền kinh tế cả nước.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương phải hành động quyết liệt, với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo chuyển biến thực chất ngay trong quý IV/2026./.