Khoa học, công nghệ - Nền tảng kiến tạo tương lai phát triển bền vững Đồng Nai

Ông Nguyễn Minh Quang, Phó Giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ TP. Đồng Nai.

Đây không chỉ là nền tảng cho phát triển kinh tế-xã hội bền vững, mà còn mở ra những dư địa tăng trưởng mới cho Đồng Nai trong kỷ nguyên số. Để hiểu rõ hơn những kết quả nổi bật, giá trị thiết thực mà ngành Khoa học và Công nghệ đã tạo dựng, cũng như định hướng phát triển trong thời gian tới, hãy cùng lắng nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên Báo Thế giới và Việt Nam và ông Nguyễn Minh Quang, Phó Giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ TP. Đồng Nai.

Trong năm 2025 vừa qua, Sở dã tham gia tổ chức thành công Ngày hội Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai (Techfest Đồng Nai 2025), từ dấu ấn này, Sở tiếp tục xác định triển khai những giải pháp trọng tâm nào để thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nâng cao các chỉ số DTI, PII và hiện thực hóa mục tiêu đưa Đồng Nai vào nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước?

Trước hết, có thể khẳng định rằng, Techfest Đồng Nai 2025 đã tạo được dấu ấn tích cực trong việc kết nối các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia và nhà đầu tư. Chương trình thu hút hơn 1.500 đại biểu, trên 20.000 lượt khách tham quan, với 200 gian hàng trưng bày; đồng thời kết nối ký kết 06 biên bản ghi nhớ hợp tác, tạo cơ sở thúc đẩy chuyển giao công nghệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, năm 2026, Ngành tập trung hình thành mạng lưới liên kết đổi mới sáng tạo thực chất, thúc đẩy các mô hình điểm, không gian sáng tạo tại xã, phường, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ và phát triển khởi nghiệp sáng tạo. Nổi bật là Chương trình DIGIFEST Đồng Nai 2026, diễn ra từ ngày 30/10 đến 1/11, với chủ đề “Chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo: Từ chủ trương đến thực chất - Kiến tạo động lực tăng trưởng mới cho TP. Đồng Nai”.

Với phương châm “3 Thật: Bài toán thật - Giải pháp thật - Hiệu quả thật”, chương trình tập trung vào kinh tế số, đô thị thông minh, ứng dụng AI và công nghệ tiên tiến; đồng thời kết nối cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Thông qua các hoạt động đối thoại, kết nối đầu tư và triển lãm, DIGIFEST Đồng Nai 2026 kỳ vọng tăng cường liên kết giữa cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và nhà đầu tư, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Mục tiêu đưa Đồng Nai vào nhóm 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về các chỉ số DTI và PII là định hướng có tính phấn đấu cao, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Trên cơ sở đó, Sở cũng sẽ tập trung tham mưu các giải pháp nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số, thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ; đồng thời theo dõi sát các chỉ số thành phần để xác định những điểm nghẽn và đề ra giải pháp cải thiện phù hợp.

Hiệu quả thực chất sẽ là thước đo xuyên suốt, thể hiện qua chất lượng quản lý nhà nước, năng suất và sức cạnh tranh của doanh nghiệp, cũng như mức độ hài lòng của người dân.

DIGIFEST Đồng Nai 2026 kỳ vọng tăng cường liên kết giữa cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Trong năm 2026, Sở sẽ triển khai những giải pháp trọng tâm nào để sớm đưa Khu Công nghệ số tập trung Long Thành vào hoạt động, đồng thời hoàn thiện cơ chế hỗ trợ nghiên cứu và phát triển (R&D), công nghệ số, chip bán dẫn, trung tâm dữ liệu AI và các dự án khởi nghiệp sáng tạo?

Đối với Khu Công nghệ số tập trung Long Thành, Sở sẽ phối hợp với các sở, ngành và cơ quan liên quan tham mưu triển khai các nhiệm vụ theo phân công, hướng đến sớm hoàn thiện các điều kiện cần thiết để thành lập và đưa khu công nghệ số vào hoạt động hiệu quả. Mục tiêu không chỉ là hình thành một khu vực tập trung các doanh nghiệp công nghệ, mà còn tạo môi trường thuận lợi để kết nối doanh nghiệp với các viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia và nhà đầu tư, qua đó thúc đẩy nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ.

Song song đó, sẽ nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền hoàn thiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D), đổi mới công nghệ, phát triển công nghiệp công nghệ số, chip bán dẫn, trung tâm dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI), cũng như các dự án khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số, bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật và điều kiện thực tiễn của thành phố.

Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến việc tạo điều kiện để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư cho nghiên cứu, tiếp nhận và làm chủ công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Quan điểm xuyên suốt là chính sách phải đi vào thực tiễn, nguồn lực hỗ trợ phải đúng đối tượng, đúng nhu cầu và tạo ra giá trị gia tăng cụ thể. Qua đó, từng bước nâng cao năng lực công nghệ nội sinh, thu hút đầu tư chất lượng cao và tăng cường vị thế của Đồng Nai trong chuỗi giá trị công nghiệp công nghệ số.

Trong tháng 10 vừa qua, Đồng Nai tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế về công nghệ mới chuyển đổi phụ phẩm nông, lâm nghiệp thành vật liệu carbon giá trị cao.

Trong quá trình triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW, Sở sẽ tập trung vào những giải pháp đột phá nào để thúc đẩy chuyển giao và làm chủ công nghệ trong các lĩnh vực thế mạnh?

Trong năm 2026, Sở sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan ưu tiên thúc đẩy tiếp nhận, ứng dụng và làm chủ công nghệ trong các lĩnh vực thế mạnh như chế biến nông, lâm sản, công nghiệp hỗ trợ, logistics và kinh tế tầm thấp. Trọng tâm là đẩy mạnh tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu số và các giải pháp công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, tối ưu chi phí và gia tăng giá trị sản phẩm.

Tăng cường kết nối doanh nghiệp với các viện nghiên cứu, trường đại học và tổ chức khoa học, công nghệ; thúc đẩy chuyển giao, đổi mới công nghệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Mục tiêu là đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực trực tiếp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế Đồng Nai, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Có thể thấy, trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng, Đồng Nai đang đứng trước cơ hội tạo lập những giá trị phát triển mới dựa trên tri thức và công nghệ.

Với định hướng lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo, lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm phục vụ, ngành Khoa học và Công nghệ tiếp tục khẳng định vai trò kết nối nguồn lực, thúc đẩy đổi mới và lan tỏa các thành tựu công nghệ vào thực tiễn.

Từ phát triển hạ tầng công nghệ số, thúc đẩy làm chủ công nghệ đến nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của doanh nghiệp, mỗi bước đi hôm nay sẽ góp phần tạo nền tảng cho Đồng Nai phát triển hiện đại, bền vững, từng bước khẳng định vị thế trong nền kinh tế số và chuỗi giá trị công nghệ cao.

Xin cảm ơn ông!