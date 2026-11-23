Trong khuôn khổ Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ II năm 2026, ngày 23-11, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội thảo “Tương lai hạt gạo xanh - Giải pháp khoa học, công nghệ, số hóa và phát thải thấp”.

Đại biểu tham gia hội thảo. Ảnh: Kim Anh.

Lúa xanh gia tăng lợi nhuận

Chia sẻ tại hội thảo, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) Nguyễn Thị Thu Hương cho rằng, bên cạnh năng suất, ngành lúa gạo thế giới ngày càng coi trọng chất lượng, hiệu quả tài nguyên, phát thải và tính minh bạch của chuỗi cung ứng.

Với Việt Nam, bước chuyển này thể hiện rõ qua Đề án 1 triệu héc-ta lúa chất lượng cao, phát thải thấp ở Đồng bằng sông Cửu Long. Những mô hình triển khai bước đầu ghi nhận chi phí sản xuất giảm từ 8,2-24,2%, lợi nhuận tăng ít nhất 12% so với canh tác truyền thống.

“Kết quả trên đến từ việc giảm lượng giống, tiết kiệm nước, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Khi giảm được vật tư đầu vào mà vẫn giữ năng suất, nông dân có thể hưởng lợi ngay trong vụ sản xuất, không phải chờ một nguồn thu từ giảm phát thải trong tương lai”, bà Nguyễn Thị Thu Hương nhìn nhận.

Tuy nhiên, việc triển khai Đề án 1 triệu héc-ta lúa chất lượng cao ở Đồng bằng sông Cửu Long vẫn còn nhiều trở ngại. Đơn cử như thủy lợi nội đồng chưa đồng bộ; cơ giới hóa và quản lý nước khác nhau giữa các vùng; hay liên kết giữa người nông dân và doanh nghiệp còn thiếu bền vững…

Đề án 1 triệu héc-ta lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long đã thu về nhiều kết quả tích cực. Ảnh minh hoạ.

Ông Lê Thanh Tùng, Chủ tịch Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam (VIETRISA) cũng chỉ ra một số vấn đề khác, như tình trạng nông dân còn sử dụng nhiều giống, phân bón, nước tưới; đốt rơm rạ tại một số nơi; vùng nguyên liệu thiếu hợp đồng ổn định; khâu sấy và bảo quản chưa đồng bộ; dữ liệu giảm phát thải chưa được chuẩn hóa.

Nhìn nhận tương lai hạt gạo xanh Việt Nam trên ba giá trị cốt lõi gồm kinh tế, môi trường và thương hiệu, các đại biểu đã thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn về chính sách, tín dụng, hạ tầng, nguồn lực đầu tư và khả năng tiếp cận mô hình, để chuyển đổi xanh trở thành động lực tăng trưởng mới. Từ đó, bảo đảm người nông dân có thu nhập cao hơn và doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh tốt hơn khi tham gia sản xuất hạt gạo xanh.

Tạo dựng nền tảng cho hạt gạo xanh

Theo ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ, phát triển ngành hàng lúa gạo theo hướng xanh, chất lượng cao và phát thải thấp là định hướng quan trọng trong chuyển đổi nông nghiệp của thành phố. Yêu cầu đặt ra là nâng cao giá trị hạt gạo, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và bảo đảm sinh kế bền vững cho người trồng lúa.

Chính quyền thành phố Cần Thơ xác định khoa học, công nghệ và số hóa là những công cụ thiết thực, giúp nông dân tổ chức sản xuất hiệu quả hơn và đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường. Chính vì vậy, thời gian qua, thành phố đã tích cực triển khai, đưa chuyển đổi số vào sản xuất lúa gạo.

“Đến thời điểm này, địa phương đã triển khai Đề án phát triển bền vững 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh đạt 76.000 ha, với 171 tổ hợp tác, hợp tác xã tham gia. Đây là cơ sở quan trọng để tổ chức lại sản xuất, tăng cường liên kết và đưa tiến bộ kỹ thuật vào đồng ruộng”, ông Đồng Văn Thanh nói thêm.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng phát biểu. Ảnh: Kim Anh.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trương Võ Văn Hưng nhấn mạnh, trước biến đổi khí hậu, suy giảm tài nguyên, biến động thị trường và yêu cầu ngày càng cao về phát triển, ngành lúa gạo đang đứng trước một chuyển biến mang tính đột phá, chiến lược.

Theo đó, ngành không thể tiếp tục phát triển chủ yếu dựa vào gia tăng sản lượng, mà phải chuyển sang nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng, giảm phát thải và phát triển bền vững. Đây vừa là yêu cầu của thị trường, vừa là trách nhiệm đối với môi trường, sinh kế của người nông dân và các thế hệ tương lai.

Cũng theo Thứ trưởng Võ Văn Hưng, việc chuyển đổi không thể chỉ trông vào người nông dân. Nhà nước cần hoàn thiện thể chế và hạ tầng; các viện nghiên cứu, trường đại học cung cấp công nghệ khả thi; doanh nghiệp và hợp tác xã tổ chức chuỗi liên kết có trách nhiệm; đối tác quốc tế hỗ trợ kiến thức, công nghệ và nguồn lực tài chính.

Thứ trưởng Võ Văn Hưng đề nghị, cần đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chuẩn hóa hệ thống đo đạc, báo cáo, thẩm định (MRV) và xây dựng cơ sở dữ liệu số phục vụ truy xuất, xác nhận kết quả giảm phát thải. Các giải pháp phải minh bạch nhưng dễ sử dụng, phù hợp với nông dân và hợp tác xã.

“Để sản xuất lúa xanh được nhân rộng, điều quan trọng trước hết là người nông dân phải thấy rõ lợi ích kinh tế qua từng vụ mùa. Khi chi phí giảm, doanh nghiệp có vùng nguyên liệu ổn định và kết quả giảm phát thải được thị trường công nhận, hạt gạo Việt Nam sẽ có thêm cơ hội nâng cao giá trị và sức cạnh tranh…”, Thứ trưởng Võ Văn Hưng nhấn mạnh.