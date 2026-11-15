Khoa học công nghệ mở không gian phát triển mới cho Cà Mau

Đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau (thứ 2 từ phải qua) tham quan gian hàng trưng bày về chuyển đổi số. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Xoay quanh quyết tâm chính trị và lộ trình hiện thực hóa Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau có cuộc trao đổi thẳng thắn với phóng viên Báo Nhân Dân.

Định hình lối đi riêng từ lợi thế bản địa

Phóng viên: Thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Nghị quyết 57 đặt ra yêu cầu tạo đột phá về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Cà Mau đã cụ thể hóa tinh thần này ra sao và đâu là hướng đi riêng để tỉnh tạo ra sự khác biệt?

Đồng chí Huỳnh Quốc Việt: Chúng tôi xác định Nghị quyết 57 không phải là khẩu hiệu mà là chìa khóa mở ra không gian phát triển mới cho vùng địa đầu cực nam Tổ quốc.

Đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân liên quan quyết tâm và lộ trình hiện thực hóa Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị tại địa phương. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Ngay khi Nghị quyết ban hành, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã có Chương trình hành động cho giai đoạn 2025-2030, đưa chỉ tiêu kinh tế số đạt từ 20% GRDP trở lên thành nhiệm vụ trọng tâm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng lập các tổ công tác trực tiếp xuống kiểm tra, tháo gỡ vướng mắc tại toàn bộ 64/64 xã, phường để tránh tình trạng triển khai hình thức.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Huỳnh Quốc Việt (bìa phải) kiểm tra thông tin truy xuất nguồn gốc﻿ được mã hóa trên bao bì sản phẩm OCOP tại một gian hàng trưng bày sản phẩm nhân Ngày chuyển đổi số. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, Cà Mau không làm dàn trải mà tập trung tạo đột phá vào ba mũi nhọn gắn với thế mạnh địa phương:

Trước hết là thủy sản, cũng là lợi thế lớn nhất của tỉnh. Chúng tôi đẩy mạnh ứng dụng IoT, AI, tự động hóa và công nghệ nuôi tuần hoàn vào chuỗi giá trị ngành tôm. Tiếp đến, với 310km bờ biển và khoảng 120.000km² vùng biển rộng lớn, Cà Mau dùng công nghệ để định hướng phát triển kinh tế biển, năng lượng tái tạo và logistics cảng biển.

Mô hình nuôi tôm siêu thâm canh năng suất cao kết hợp hệ thống năng lượng mặt trời giảm chi phí sử dụng điện trên địa bàn xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HOÀNG TRIỆU)

Cuối cùng là nâng tầm du lịch, quảng bá thương hiệu “Địa đầu cực nam” thông qua hệ sinh thái du lịch thông minh. Nói cách khác, Cà Mau không chỉ khai thác tài nguyên sẵn có, mà dùng công nghệ để gia tăng giá trị bền vững cho từng sản phẩm.

Những quả ngọt đầu tiên trên cả ba trụ cột

Phóng viên: Sau hơn một năm rưỡi Cà Mau triển khai Nghị quyết 57, đâu là những chuyển biến thực chất nhất cho thấy sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, thưa đồng chí?

Đồng chí Huỳnh Quốc Việt: Chuyển biến lớn nhất chính là sự thay đổi về tư duy. Chuyển đổi số không còn là việc riêng của ngành chuyên môn mà đã trở thành phong trào hành động rộng khắp, chuyển dịch mạnh mẽ từ “số hóa giấy tờ” sang “quản trị dựa trên dữ liệu”.

Đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau (thứ 4 từ trái qua) tham quan gian hàng trưng bày về chuyển đổi số. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Về hạ tầng và chính quyền số, 100% ấp, khóm trên địa bàn tỉnh đã được phủ sóng di động và cáp quang. Hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến toàn trình đạt hơn 99% ở cấp tỉnh và hơn 96,5% ở cấp xã. Tỉnh cũng đã thực hiện tiếp nhận phi địa giới hành chính đối với 100% thủ tục trong nội bộ tỉnh, giúp bộ máy chuyển hẳn từ tư duy “quản lý” sang “phục vụ”.

Đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau (bìa phải) ghé thăm các gian hàng OCOP trong khuôn khổ Ngày hội CamaUP’26.

Về kinh tế số và xã hội số, mô hình nuôi tôm tuần hoàn ứng dụng công nghệ cao của Cà Mau đã được Trung ương ghi nhận là điểm sáng. Toàn tỉnh có gần 547.000 tài khoản thanh toán không dùng tiền mặt; 110 sản phẩm OCOP của 56 chủ thể đã lên sàn thương mại điện tử. Đặc biệt, phong trào “Bình dân học vụ số” cùng các Tổ công nghệ số cộng đồng tại 100% ấp, khóm đã trực tiếp “cầm tay chỉ việc”, hỗ trợ hơn 358.000 hộ gia đình tiếp cận dịch vụ số.

Cơ quan Đảng phải đi trước, làm gương

Phóng viên: Để bộ máy hành chính vận hành thông suốt trên môi trường số, đồng chí cho biết các cơ quan Đảng tại Cà Mau đã thể hiện vai trò tiên phong, nêu gương như thế nào?

Đồng chí Huỳnh Quốc Việt: Chúng tôi quán triệt rất rõ nguyên tắc: Muốn hệ thống chính trị chuyển động thì tổ chức Đảng phải đi trước; muốn cán bộ, nhân dân tin và làm theo thì đảng viên phải nêu gương.

Đến nay, 100% cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã vận hành thống nhất trên hệ thống quản lý văn bản điện tử; toàn bộ cán bộ lãnh đạo cấp ủy đều dùng chữ ký số cá nhân.

Đại hội không văn bản giấy được áp dụng tại nhiều đơn vị cấp xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Mô hình “hội nghị không giấy” và ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” được triển khai đồng bộ đến từng chi bộ. Cách làm này không chỉ giúp truyền tải nghị quyết nhanh chóng, chính xác mà còn tiết kiệm hàng tỷ đồng ngân sách in ấn mỗi năm. Việc người đứng đầu cấp ủy trực tiếp điều hành công việc trên không gian mạng chính là hành động nêu gương thuyết phục nhất.

Thẳng thắn gỡ điểm nghẽn để bứt phá

Phóng viên: Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình thực hiện chắc chắn vẫn còn nhiều rào cản. Lãnh đạo Tỉnh ủy nhìn nhận đâu là những điểm nghẽn lớn nhất và giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới là gì?

Đồng chí Huỳnh Quốc Việt: Chúng tôi thẳng thắn nhìn nhận “đường đua” chuyển đổi số của Cà Mau vẫn còn những nút thắt. Dữ liệu một số ngành còn phân tán, thiếu liên thông. Nguồn nhân lực chất lượng cao về AI, dữ liệu và an toàn thông tin còn mỏng, nhất là ở cấp cơ sở.

Doanh nghiệp làm bánh phồng tôm trên địa bàn xã Năm Căn vận hành máy móc, dây chuyền mới vào sản xuất, tăng năng suất và hiệu quả. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp nhỏ và hợp tác xã mới chỉ dừng lại ở việc dùng công cụ số đơn lẻ chứ chưa thay đổi căn bản phương thức quản trị.

Thời gian tới, Cà Mau sẽ chuyển mạnh từ trạng thái “khởi động, chạy đà” sang “tăng tốc, bứt phá” với phương châm: “Kỷ cương đi trước-Nguồn lực đi cùng-Kết quả là thước đo”.

Tỉnh sẽ tập trung làm sạch, đồng bộ toàn bộ cơ sở dữ liệu theo tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”, kiên quyết không để phát sinh các hệ thống phần mềm đứng riêng lẻ.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau ký kết chương trình hợp tác với Bộ Khoa học và Công nghệ liên quan phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Song song đó, chúng tôi ban hành cơ chế đặc thù để thu hút chuyên gia, đồng thời liên kết với các viện, trường, tập đoàn công nghệ lớn để đào tạo nhân lực tại chỗ và chuyển giao công nghệ cho các bài toán thực tiễn của tỉnh. Quan trọng hơn cả là siết chặt kỷ luật người đứng đầu, chuyển hẳn từ tư duy “làm cho xong việc” sang “làm ra sản phẩm, tạo ra giá trị thực tế”.

Thông điệp hành động từ cực nam

Phóng viên: Liên quan thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, đồng chí có thể đúc kết ngắn gọn quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cà Mau trên chặng đường sắp tới?

Đồng chí Huỳnh Quốc Việt: Khép lại giai đoạn khởi đầu và mở ra chặng đường bứt phá phía trước, thông điệp hành động xuyên suốt của Cà Mau là: “Nói thật- Làm thật-Hiệu quả thật-Phát triển thật”. Cả hệ thống chính trị và nhân dân tỉnh nhà quyết tâm biến khoa học, công nghệ và chuyển đổi số thành động lực thực chất nhất để Cà Mau vươn lên mạnh mẽ.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy!