Khoa học công nghệ mở hướng phát triển nông nghiệp xanh cho Thủ đô

Từ những cánh đồng lúa ứng dụng cơ giới hóa, vùng rau sản xuất trong nhà màng đến hệ thống truy xuất nguồn gốc và cơ sở dữ liệu nông nghiệp, khoa học công nghệ đang góp phần thay đổi cách tổ chức sản xuất và quản lý nông nghiệp tại Hà Nội.

Đích đến không chỉ là nâng cao năng suất hay tạo ra những sản phẩm có chất lượng tốt hơn, mà còn là xây dựng một nền nông nghiệp sinh thái, xanh, tuần hoàn, hài hòa với quá trình phát triển đô thị.

Khi công nghệ được ứng dụng đồng bộ và dữ liệu trở thành công cụ quản lý, nông nghiệp Thủ đô sẽ có thêm điều kiện để nâng cao giá trị nông sản, bảo vệ môi trường và đóng góp vào mục tiêu xây dựng Hà Nội xanh, bền vững./.