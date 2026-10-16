Khoa học công nghệ mở hướng mới cho kiểm nghiệm thực phẩm

Hội nghị khoa học quốc tế Kiểm nghiệm thực phẩm 2026 (FCC2026) đã được tổ chức trong hai ngày 15 và 16/10/2026 tại Hà Nội với chủ đề “Kiểm soát an toàn thực phẩm bằng thông minh hướng tới hài hòa hóa quốc tế”.

Hội nghị do Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia tổ chức, với sự tham dự của hơn 500 đại biểu đến từ 12 quốc gia, gồm đại diện các cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế, trường đại học, viện nghiên cứu, phòng thử nghiệm và doanh nghiệp.

Thứ trưởng Bộ Y Tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu tại hội nghị.

Đặc biệt, Hội nghị có sự tham gia của khoảng 50 đại biểu là các báo cáo viên, chuyên gia đến từ các trường Đại học, Viện nghiên cứu, tổ chức quốc tế từ nhiều quốc gia trên thế giới như Mỹ, Đức, Anh, Nga, Úc, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, và nhiều quốc gia Đông Nam Á.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y Tế Đỗ Xuân Tuyên khẳng định: “Kiểm nghiệm thực phẩm là mắt xích vô cùng quan trọng trong công tác quản lý về an toàn thực phẩm, tại Việt Nam".

Thứ trưởng nhấn mạnh yêu cầu việc nâng cao năng lực kiểm nghiệm tại địa phương thông qua đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, chuyển giao công nghệ và đào tạo cán bộ; đồng thời đề cao việc tiếp cận quản lý an toàn thực phẩm dựa trên nguy cơ và tăng cường hợp tác nghiên cứu với các nước trên thế giới về các kỹ thuật kiểm nghiệm tiên tiến.

Việc nâng cao năng lực kiểm nghiệm và đánh giá nguy cơ về an toàn thực phẩm là nền tảng khoa học quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu mới về công tác quản lý an toàn thực phẩm dựa trên nguy cơ trên toàn bộ chuỗi cung ứng”.

PGS.TS. Lê Thị Hồng Hảo, Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia phát biểu. Ảnh: Thanh Hoàn

Tại hội nghị, PGS. TS. Lê Thị Hồng Hảo, Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia, Chi hội Phó Chi hội Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm (Hội Nữ trí thức Việt Nam) nhấn mạnh định hướng kiểm soát an toàn thực phẩm dựa trên nguy cơ, ứng dụng công nghệ và hợp tác quốc tế cùng với yêu cầu đầu tư đồng bộ cho khoa học kiểm nghiệm thực phẩm, từ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật đến xây dựng cơ sở hạ tầng và trang bị thiết bị hiện đại. Đồng thời đẩy mạnh phát triển nghiên cứu khoa học, kết hợp với trao đổi kinh nghiệm chuyên môn và xây dựng lộ trình hội nhập quốc tế sâu rộng là đòn bẩy hữu hiệu nâng cao năng lực của hệ thống kiểm nghiệm thực phẩm.

Kết nối bằng chứng khoa học với quyết định quản lý

Tại phiên toàn thể, các chuyên gia trong nước và quốc tế đã trao đổi về kết nối bằng chứng khoa học với quy định quản lý, hài hòa phương pháp kiểm nghiệm, đánh giá và giám sát an toàn thực phẩm. Các báo cáo nhấn mạnh vai trò của đánh giá nguy cơ trong hỗ trợ quyết định quản lý, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm quốc tế để đề xuất giải pháp thúc đẩy kiểm soát an toàn thực phẩm dựa trên nguy cơ tại Việt Nam, hướng tới hài hòa quốc tế.

Hơn 500 đại biểu đến từ 12 quốc gia tham dự hội nghị.

Phiên tọa đàm do PGS.TS. Trần Cao Sơn, Phó Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia điều phối, với sự tham gia của Lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm và các chuyên gia từ AOAC International (Hoa Kỳ), Viện Đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm (BfR, Đức), Trung tâm Đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm quốc gia Trung Quốc (CFSA), và đại diện Trung tâm nghiên cứu phát triển Abbott Nutrition, đã tạo diễn đàn trao đổi giữa cơ quan quản lý và cộng đồng khoa học.

Các đại biểu thảo luận về mối liên hệ giữa bằng chứng khoa học và quyết định quản lý, vai trò của đánh giá nguy cơ, sự cần thiết hài hòa phương pháp kiểm nghiệm của Việt Nam và quốc tế, khả năng vận dụng kinh nghiệm quốc tế vào điều kiện thực tế trong nước.

Ứng dụng công nghệ hiện đại trong kiểm nghiệm thực phẩm

Trong hai ngày làm việc, hội nghị có 38 báo cáo khoa học và 41 báo cáo poster. Các phiên chuyên đề tập trung vào dinh dưỡng, ghi nhãn và phụ gia thực phẩm; chất lượng, an toàn của probiotic, prebiotic và thực phẩm bảo vệ sức khỏe; độc tố, chất ô nhiễm và tác nhân gây bệnh truyền qua thực phẩm; công nghệ thực phẩm, đảm bảo chất lượng và nghiên cứu hạn sử dụng sản phẩm.

Báo cáo viên trình bày báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Thanh Hoàn

Bên cạnh các phiên chuyên đề, hội nghị còn có 02 phiên khoa học trẻ với sự góp mặt của các báo cáo từ các nhà nghiên cứu trẻ đến từ các trường đại học và viện nghiên cứu tại Việt Nam và thế giới. Đây là cơ hội để các tác giả giới thiệu kết quả nghiên cứu, trao đổi phương pháp, tiếp nhận góp ý từ các chuyên gia và mở rộng kết nối hợp tác trong lĩnh vực kiểm nghiệm và an toàn thực phẩm.

Các báo cáo đã chia sẻ những tiến bộ trong phương pháp kiểm nghiệm, phát hiện và đánh giá các mối nguy, đồng thời giới thiệu ứng dụng công nghệ hiện đại, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số trong kiểm nghiệm, giám sát và truy xuất nguồn gốc thực phẩm. Những trao đổi chuyên môn góp phần kết nối kết quả nghiên cứu với nhu cầu quản lý và sản xuất, hướng tới nâng cao độ tin cậy của kết quả kiểm nghiệm, phòng ngừa ngộ độc và kiểm soát an toàn thực phẩm dựa trên nguy cơ.

Từ các trao đổi chuyên môn, các đại biểu đã làm rõ những khó khăn, vấn đề còn tồn tại trong công tác kiểm nghiệm thực phẩm ở Việt Nam, cũng như trao đổi thảo luận về các giải pháp, công nghệ tiên tiến để giải quyết các bài toán quan trọng, qua đó gợi mở hướng nghiên cứu và ứng dụng nhằm nâng cao năng lực kiểm nghiệm, chất lượng dữ liệu và hiệu quả kiểm soát an toàn thực phẩm.

Các phiên nhà khoa học trẻ và hoạt động báo cáo poster tạo cơ hội để các tác giả giới thiệu kết quả nghiên cứu, trao đổi phương pháp và tiếp nhận góp ý chuyên môn. Việc đưa phiên nhà khoa học trẻ vào chương trình hội nghị đã tạo ra sự kết nối giữa các thế hệ nhà khoa học trong lĩnh vực kiểm nghiệm thực phẩm. Ngoài các báo cáo tại hội trường, các nhà khoa học cũng có cơ hội để thể hiện các kết quả nghiên cứu trên các báo cáo poster được trưng bày trong suốt thời gian diễn ra Hội nghị. Trên cơ sở các kết quả báo cáo tại hội trường của các nhà khoa học trẻ và các báo cáo poster, ban tổ chức sẽ lựa chọn các báo cáo xuất sắc để trao các giải thưởng.

Bên cạnh chương trình khoa học, các phiên đối tác và hoạt động giới thiệu công nghệ đã kết nối nhu cầu của đơn vị kiểm nghiệm với các giải pháp kỹ thuật phục vụ phân tích, kiểm soát chất lượng và an toàn thực phẩm.

Việc tổ chức FCC2026 góp phần tạo diễn đàn trao đổi chuyên môn giữa cơ quan quản lý, nhà khoa học và doanh nghiệp, thúc đẩy kết nối nghiên cứu với thực tiễn quản lý và sản xuất. Các kết quả trao đổi tại hội nghị là cơ sở để các bên tiếp tục xây dựng hoạt động hợp tác, nâng cao năng lực kiểm nghiệm, phát triển nguồn nhân lực và tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ trong bảo vệ sức khỏe cộng đồng.