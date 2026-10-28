Khoa học công nghệ 'mở' dư địa tăng trưởng mới cho ngành chăn nuôi Việt Nam

Ngày 28/10, tại Hà Nội, Hội nghị Khoa học Chăn nuôi Á - Úc lần thứ 21 (AAAP 2026) chính thức khai mạc với chủ đề “Chăn nuôi bền vững”. Sự kiện do Hội Chăn nuôi Việt Nam chủ trì tổ chức, thu hút khoảng 1.400 đại biểu đăng ký tham dự, trong đó có 600 đại biểu quốc tế đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Kiều Chi)

Hội nghị tập hợp các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y, môi trường và chế biến thực phẩm. Với hơn 1.111 bài báo khoa học, sự kiện được kỳ vọng tạo động lực thúc đẩy ứng dụng tiến bộ công nghệ vào sản xuất, mở rộng hợp tác và nâng cao hiệu quả kinh tế ngành chăn nuôi.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu. (Ảnh: Kiều Chi)

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp khẳng định, ngành chăn nuôi Việt Nam đã từng bước xác lập vị thế trên thị trường trong nước và quốc tế, đóng góp khoảng 27% GDP toàn ngành nông nghiệp, cơ bản đáp ứng nhu cầu thực phẩm thiết yếu trong nước và bước đầu tham gia xuất khẩu.

Đáng chú ý, lĩnh vực sản xuất, chế biến thức ăn chăn nuôi công nghiệp, thuốc và sinh phẩm thú y của Việt Nam hiện thuộc nhóm dẫn đầu ASEAN. Đây là nền tảng quan trọng để ngành tiếp tục phát triển theo hướng hiện đại, gia tăng giá trị sản phẩm và mở rộng thị trường.

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, biến đổi khí hậu, dịch bệnh, sức ép môi trường và cạnh tranh thị trường đang đặt ra những thách thức lớn, đòi hỏi ngành chăn nuôi phải đổi mới phương thức sản xuất.

Trong bối cảnh đó, việc ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao an toàn sinh học, bảo đảm phúc lợi động vật và sử dụng hiệu quả nguồn lực được xác định là những yêu cầu quan trọng đối với phát triển bền vững.

Từ góc độ kinh tế, chuyển đổi mô hình chăn nuôi không chỉ hướng đến tăng sản lượng mà còn phải chú trọng kiểm soát chi phí đầu vào, nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng khả năng thích ứng trước biến động thị trường. Đặc biệt, đầu tư vào công nghệ giống, dinh dưỡng, quản lý dịch bệnh và xử lý môi trường có ý nghĩa thiết thực trong việc cải thiện hiệu quả sản xuất, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và người chăn nuôi.

TS. Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam, Chủ tịch AAAP 2026 phát biểu. (Ảnh: Kiều Chi)

Theo TS. Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam, Chủ tịch AAAP 2026, việc Việt Nam tiếp tục đăng cai hội nghị sau 18 năm thể hiện vị thế và uy tín ngày càng được nâng cao trong cộng đồng chăn nuôi khu vực. Ông kỳ vọng sự kiện sẽ tạo cơ hội thúc đẩy chuyển đổi số, cải thiện hiệu quả quản trị, định hướng đầu tư xanh và tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp với người chăn nuôi.

Một trong những điểm nhấn của AAAP 2026 là chương trình khoa học liên ngành với 14 nhóm chuyên đề, tập trung vào các lĩnh vực như di truyền và giống vật nuôi, dinh dưỡng, thức ăn chăn nuôi, sức khỏe động vật, môi trường, quản trị số và chăn nuôi thông minh. Các nội dung nghiên cứu hướng đến giải quyết những vấn đề thực tiễn, đồng thời tạo điều kiện kết nối giữa cơ sở nghiên cứu với doanh nghiệp, thúc đẩy thương mại hóa và ứng dụng kết quả khoa học vào sản xuất.

Sự tham gia của nhiều doanh nghiệp lớn như Tập đoàn TH, De Heus Việt Nam, C.P. Việt Nam, GREENFEED Việt Nam và Tập đoàn Dabaco Việt Nam cũng cho thấy vai trò của khu vực tư nhân trong thúc đẩy đổi mới công nghệ và phát triển chuỗi giá trị chăn nuôi.

Thông qua hoạt động giới thiệu sản phẩm, công nghệ và kết nối hợp tác, hội nghị góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận giải pháp sản xuất tiên tiến, tăng cường liên kết giữa nghiên cứu khoa học và nhu cầu thị trường. Đặc biệt, AAAP 2026 hướng tới xây dựng “Thông điệp Hà Nội về chăn nuôi bền vững”, kêu gọi các quốc gia, tổ chức khoa học và cộng đồng doanh nghiệp tăng cường hợp tác, cùng hành động vì sự phát triển có trách nhiệm của ngành chăn nuôi.

Đối với Việt Nam, đây không chỉ là cơ hội tiếp cận tri thức và công nghệ quốc tế mà còn tạo thêm điều kiện để thúc đẩy tái cơ cấu sản xuất, phát triển kinh tế tuần hoàn, nâng cao giá trị gia tăng và từng bước khẳng định vị thế ngành chăn nuôi trong chuỗi cung ứng khu vực.