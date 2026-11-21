Theo phóng viên TTXVN tác nghiệp tại Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 20/11, tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ, trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Hội nghị lần thứ 31 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31) và làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã hội đàm với Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Cevdet Yilmaz.

Trong không khí thân tình, cởi mở, hai bên khẳng định coi trọng và bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển vượt bậc của quan hệ song phương trong thời gian qua.

Kết quả hợp tác này được phát triển trên nền tảng tin cậy chính trị cao, đặc biệt củng cố qua cuộc gặp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan vào tháng 9/2026.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng trân trọng chuyển lời thăm hỏi và nhắc lại lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cùng lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tới Phó Tổng thống Cevdet Yilmaz thăm Việt Nam vào thời điểm thuận lợi.

Phó Tổng thống Cevdet Yilmaz cho biết cá nhân ông và Tổng thống Recep Tayyip Erdogan rất quan tâm và mong muốn thăm Việt Nam, nhất trí sẽ cùng Việt Nam phối hợp thúc đẩy.

Tại hội đàm, Phó Thủ tướng chúc mừng Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức thành công Hội nghị COP31 cũng như những thành tựu phát triển ấn tượng của Thổ Nhĩ Kỳ trong thực hiện tầm nhìn “Thế kỷ Thổ Nhĩ Kỳ;'' cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của Chính phủ và nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ dành cho đoàn.

Phó Tổng thống Cevdet Yilmaz đánh giá cao vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế, khẳng định hai nước chia sẻ nhiều giá trị nền tảng chung về hòa bình, ngoại giao và một trật tự quốc tế công bằng, cân bằng hơn.

Phó Tổng thống nhấn mạnh coi Việt Nam như người bạn thân thiết và là đối tác tiêu biểu của Thổ Nhĩ Kỳ tại Đông Nam Á; minh chứng là việc Thổ Nhĩ Kỳ mở Tổng Lãnh sự quán tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Lãnh sự quán đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ tại ASEAN.

Thông tin về tình hình kinh tế-xã hội của Việt Nam, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính, mong muốn tăng cường hợp tác với các đối tác tin cậy như Thổ Nhĩ Kỳ. Phó Tổng thống bày tỏ ấn tượng với tốc độ tăng trưởng 9,01% của Việt Nam, cho rằng đó là thành quả rất đáng tự hào trong bối cảnh kinh tế thế giới gặp nhiều thách thức, tin tưởng Việt Nam sẽ đạt được các mục tiêu phát triển chiến lược đã đề ra.

Để cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, Phó Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn, nhất là cấp cao, phối hợp thúc đẩy nâng quan hệ lên tầm chiến lược.

Về kinh tế, thương mại, để sớm đạt mục tiêu kim ngạch 4 tỷ USD, Phó Thủ tướng đề nghị hai bên hướng tới một thỏa thuận kinh tế, thương mại cấp Chính phủ; đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ tạo điều kiện cho hàng xuất khẩu Việt Nam, sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường và phối hợp tháo gỡ vướng mắc liên quan đến một số biện pháp phòng vệ thương mại.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị hai bên triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ hợp tác nông nghiệp và lâm nghiệp ký tháng 11/2023; Thổ Nhĩ Kỳ chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chính phủ số; tăng cường kết nối doanh nghiệp khởi nghiệp trong các lĩnh vực công nghệ tài chính, công nghệ giáo dục, công nghệ nông nghiệp và kết nối các khu công nghệ cao, trung tâm đổi mới sáng tạo của Việt Nam với các teknopark của Thổ Nhĩ Kỳ; đẩy mạnh hợp tác quốc phòng, an ninh, công nghiệp Halal và phối hợp tại các diễn đàn đa phương, trong đó có khuôn khổ Đối tác đối thoại đầy đủ ASEAN-Thổ Nhĩ Kỳ.

Phó Tổng thống Cevdet Yilmaz đánh giá cao chuyến thăm của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, khẳng định chuyến thăm rất kịp thời nhằm triển khai các nội dung hợp tác thực chất, cụ thể giữa hai nước.

Về kinh tế, Phó Tổng thống vui mừng trước đà tăng trưởng của thương mại song phương, cho biết Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ hai của Thổ Nhĩ Kỳ trong ASEAN, Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những nhà đầu tư hàng đầu vào Việt Nam, đồng thời mong muốn đón nhận đầu tư từ các doanh nghiệp Việt Nam. Phía Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng chủ trì kỳ họp lần thứ 8 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ trong năm 2027 nhằm thảo luận về các lĩnh vực hợp tác trong thời gian tới và rà soát các thỏa thuận, cam kết đã ký giữa hai nước.

Phó Tổng thống hoan nghênh đề xuất thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ giữa hai nước, cho biết đây là trụ cột hợp tác triển vọng trong thời gian tới, mang lại lợi ích cho cả hai bên. Phó Tổng thống chia sẻ Thổ Nhĩ Kỳ có hệ thống chính phủ điện tử tốt nhất châu Âu và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực trong lĩnh vực này. Phó Tổng thống cũng đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực hàng không, du lịch, công nghiệp quốc phòng và phối hợp tại các diễn đàn đa phương.

Đánh giá quan hệ giữa hai Quốc hội và kênh Đảng có vai trò rất quan trọng, Phó Tổng thống vui mừng về chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tháng 4/2026, đề nghị tiếp tục thúc đẩy các kênh này trong tổng thể quan hệ chung.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng ngày đã có chuyến thăm làm việc tại tập đoàn Roketsan.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ thời gian qua đã có những bước phát triển thực chất, hiệu quả. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Phó Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục nghiên cứu, thúc đẩy hợp tác theo hướng thiết thực, hiệu quả; đồng thời mong muốn Roketsan tiếp tục quan tâm tìm hiểu nhu cầu, tiềm năng và cơ hội hợp tác tại Việt Nam.

Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác tại Thổ Nhĩ Kỳ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ngày 19/11 đã tới thăm tại Khu Công nghệ cao Ostim, tìm hiểu mô hình kết nối giữa doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu và các tổ chức đầu tư, đồng thời đề xuất tăng cường hợp tác, kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo giữa hai nước.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã đến đặt vòng hoa tại Lăng Atatürk - nơi an nghỉ cuối cùng của Tổng thống Mustafa Kemal Atatürk, người sáng lập và là Tổng thống đầu tiên của Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ; cũng như đến thăm, làm việc với cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ./.