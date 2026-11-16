Khoa học, công nghệ đóng góp hơn 1/3 giá trị gia tăng của ngành chăn nuôi

Các đại biểu tham gia diễn đàn chiều 16-11. Ảnh: ANH THƠ

Chiều 16-11, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Diễn đàn Nhà khoa học của nhà nông - Từ phòng thí nghiệm đến ruộng đồng”.

Tại diễn đàn, PGS-TS Mai Văn Trịnh, Viện trưởng Viện Môi trường nông nghiệp (Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam) cho biết, hệ thống đo đạc, báo cáo và thẩm định (MRV) lượng phát thải khí nhà kính trong canh tác lúa đã được hoàn thiện và được triển khai thí điểm tại các mô hình có diện tích trên 5ha. Kết quả bước đầu ghi nhận mức giảm phát thải từ 3,7 đến 4,6 tấn CO2 trên mỗi héc-ta mỗi vụ canh tác.

Trong lĩnh vực chăn nuôi, PGS-TS Ngô Thị Kim Cúc, Phó Viện trưởng Viện Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) thông tin, viện này đã nhân bản thành công 4 cá thể heo từ tế bào sinh dưỡng lấy từ mô tai. Thành tựu này mở ra hướng ứng dụng công nghệ cao trong bảo tồn nguồn gen vật nuôi bản địa quý hiếm.

Theo ông Nguyễn Đức Trọng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Trang trại và doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam, khoa học, công nghệ đang đóng góp hơn 1/3 giá trị gia tăng của ngành chăn nuôi. Những năm gần đây, khoảng 50 tiến bộ kỹ thuật về giống, dòng vật nuôi và công nghệ đã được đưa vào ứng dụng.

Trong lĩnh vực lâm nghiệp, TS Phạm Quang Tuyến (Viện Nghiên cứu lâm sinh - Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam) chia sẻ kết quả nghiên cứu bảo tồn nguồn gen và hoàn thiện quy trình nhân giống sâm Lai Châu. Quy trình mới này đã được ứng dụng tại khu vực Tây Bắc và Tây Nguyên, góp phần nâng cao chất lượng giống, phát triển vùng nguyên liệu dược liệu.

Từ thực tiễn bảo quản nông sản, ThS Nguyễn Mạnh Hiểu thuộc Viện Cơ điện nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch, cho biết, công nghệ bảo quản vải thiều bằng đường biển đã giúp kéo dài thời gian bảo quản khoảng 35 ngày, đủ điều kiện vận chuyển mặt hàng này đến thị trường Mỹ.

Nhóm nghiên cứu cũng phát triển màng phủ sinh học từ chitin, chitosan (các hợp chất chiết xuất từ vỏ tôm) để bảo quản nông sản. Giải pháp này đã được thử nghiệm trên 2 container sầu riêng xuất khẩu, giúp hạn chế sử dụng hóa chất không phù hợp trong bảo quản.

PGS-TS Mai Văn Trịnh cho rằng Nghị quyết số 57-NQ/TW (ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia) đã mở ra cơ chế thông thoáng hơn. Chính sách giúp tăng quyền tự chủ và chuyển trọng tâm quản lý từ kiểm soát thủ tục sang đánh giá sản phẩm đầu ra.

Theo ThS Nguyễn Mạnh Hiểu, nhiều sản phẩm nghiên cứu có khả năng thương mại hóa vẫn phải chờ hoàn thiện hành lang pháp lý, quy chuẩn kỹ thuật và thủ tục đăng ký lưu hành. TS Phạm Quang Tuyến đề cập khó khăn trong chuyển giao kết quả nghiên cứu sử dụng ngân sách nhà nước do vướng thủ tục về tài sản công, quyền sở hữu và quyền sử dụng.