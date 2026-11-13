Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá hàng đầu
Sáng 13/11, Thường trực HĐND thành phố phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức hội nghị giao ban và tiếp xúc cử tri chuyên đề về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Hội nghị được tổ chức tại điểm cầu thành phố và 126 xã, phường. Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà chủ trì hội nghị.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/khoa-hoc-cong-nghe-doi-moi-sang-tao-va-chuyen-doi-so-la-dot-pha-hang-dau-246261113123655294.htm