Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số phải tạo giá trị thực cho phát triển kinh tế - xã hội

Tại điểm cầu tỉnh Sơn La, dự phiên họp có các đồng chí: Hoàng Văn Nghiệm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh; Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chá A Của, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh.

Các đại biểu dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Sơn La.

Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị; đồng thời làm rõ những đóng góp của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đối với tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Các đại biểu dự phiên họp.

Theo báo cáo, trong 2.011 nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, các bộ, ngành, địa phương đã hoàn thành 1.326 nhiệm vụ; 482 nhiệm vụ thực hiện thường xuyên; 176 nhiệm vụ đang triển khai và 27 nhiệm vụ quá hạn. Đối với Kế hoạch hành động 100 ngày tháo gỡ các điểm nghẽn về chuyển đổi số, trong 92 nhiệm vụ được giao, 4 nhiệm vụ đã hoàn thành, 82 nhiệm vụ đang thực hiện và 6 nhiệm vụ quá hạn; 33/34 địa phương đã kiện toàn Ban Chỉ đạo.

Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh dự phiên họp.

Các bộ, ngành đã đồng bộ 8/12 cơ sở dữ liệu trọng yếu với Trung tâm Dữ liệu quốc gia, kết nối 69/104 cơ sở dữ liệu chuyên ngành; hơn 34 triệu sổ sức khỏe điện tử được tích hợp trên VNeID. Tỷ trọng giá trị tăng thêm của khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong GDP tăng từ khoảng 15,2% năm 2020 lên 16,5% năm 2025; kinh tế số năm 2025 chiếm 14,02% GDP; năng suất lao động giai đoạn 2021-2025 tăng bình quân khoảng 5,2%/năm.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai vẫn còn những điểm nghẽn về hấp thụ vốn, tổ chức thực hiện và chuyển hóa nguồn lực thành sản phẩm, năng suất, doanh thu, tăng trưởng; tỷ lệ giải ngân kinh phí chuyển đổi số còn thấp, nhiều cơ sở dữ liệu và nền tảng số chưa kết nối đồng bộ. Các đại biểu tập trung thảo luận giải pháp phát triển công nghệ chiến lược, nguồn nhân lực, dữ liệu và hạ tầng số; thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số gắn với tăng trưởng kinh tế và nâng cao năng suất.

Phiên họp được trực tuyến đến các điểm cầu.

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung xử lý dứt điểm nhiệm vụ chậm, quá hạn; người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng thực hiện. Tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; khẩn trương hoàn thiện các văn bản hướng dẫn và chính sách hỗ trợ cán bộ chuyên trách chuyển đổi số, an ninh mạng.

Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh hoàn thiện các cơ sở dữ liệu, nhất là về giáo dục, an sinh xã hội, cán bộ, công chức, viên chức và y tế; tăng cường kết nối, chia sẻ, bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”; xây dựng hệ thống số thống nhất, liên thông, dùng chung; giảm hồ sơ giấy, tích hợp các giấy tờ thiết yếu và chữ ký số trên VNeID; bảo đảm Cổng Dịch vụ công quốc gia vận hành ổn định, an toàn.

Đối với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, các nhiệm vụ phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, tạo giá trị và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội; thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, tăng cường liên kết giữa Nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp. Đồng thời, tăng cường kỷ luật tài chính, hạn chế chuyển nguồn; kịp thời điều chuyển vốn từ nơi giải ngân chậm sang nơi có khả năng hấp thụ tốt, ưu tiên các nhiệm vụ công nghệ chiến lược.