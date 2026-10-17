Khoa Hóa học Trường ĐH Sư phạm Hà Nội kỷ niệm 75 năm thành lập

Nhiều cá nhân được vinh danh, khen thưởng.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Đức Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, nhấn mạnh lịch sử phát triển của Khoa Hóa học gắn liền với hành trình xây dựng, trưởng thành của Nhà trường. Những thành quả đạt được là kết tinh từ trí tuệ, tâm huyết và sự cống hiến của nhiều thế hệ cán bộ, giảng viên.

Theo PGS.TS Nguyễn Đức Sơn, các thế hệ cựu sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh là lực lượng quan trọng góp phần lan tỏa giá trị, bản sắc và uy tín của Khoa, Nhà trường. Ông mong muốn mối liên hệ giữa người học các thế hệ với Khoa và Nhà trường tiếp tục được duy trì, củng cố, tạo nguồn lực cho chặng đường phát triển tiếp theo.

Đối với đội ngũ cán bộ, giảng viên hiện nay, Hiệu trưởng Nhà trường cho rằng cách tri ân thiết thực nhất đối với thế hệ đi trước là tiếp tục vun đắp những thành quả đã có, nâng cao giá trị các nền tảng được trao truyền, đồng thời chủ động đổi mới và tăng cường phối hợp giữa các đơn vị trong bối cảnh giáo dục đại học có nhiều thay đổi.

PGS.TS Nguyễn Đức Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội phát biểu tại buổi lễ.

GS.TS Đặng Ngọc Quang – Bí thư Đảng ủy, Trưởng khoa Hóa học nhấn mạnh, sau 75 năm xây dựng và phát triển, Khoa trở thành một trong những đơn vị đào tạo, nghiên cứu trong các lĩnh vực hóa học, khoa học giáo dục và công nghệ.

Hiện Khoa có 47 cán bộ, trong đó có 3 giáo sư, 15 phó giáo sư và 19 tiến sĩ; tổ chức thành 5 nhóm chuyên môn, gồm Hóa cơ bản và Mô phỏng phân tử, Hóa dược và Vật liệu, Hóa phân tích và Môi trường, Sư phạm Hóa học và nhóm thực hành Hóa học.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Khoa hiện quản lý 22 phòng thí nghiệm giảng dạy và nghiên cứu chuyên sâu, phục vụ đào tạo, thực hành và triển khai các đề tài khoa học. Đội ngũ giảng viên tham gia xây dựng chương trình, biên soạn sách giáo khoa phổ thông mới và tập huấn giáo viên Hóa học trên cả nước.

Về đào tạo, Khoa triển khai 5 chương trình cử nhân, 7 chương trình thạc sĩ và 5 chương trình tiến sĩ. Trong đó, chương trình thạc sĩ Hóa vô cơ và Vật liệu y sinh được Bộ GD&ĐT phê duyệt là chương trình thạc sĩ tài năng gắn với STEM.

GS.TS Đặng Ngọc Quang – Bí thư Đảng ủy, Trưởng khoa Hóa học trình bày diễn văn kỷ niệm.

Trong nghiên cứu khoa học, Khoa đã công bố khoảng 3.400 bài báo, chủ trì 260 đề tài, dự án và là đơn vị sở hữu bằng sáng chế đầu tiên của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Giảng viên của Khoa cũng tham gia huấn luyện các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic Hóa học quốc tế, góp phần đào tạo học sinh đạt nhiều thành tích.

Bước vào giai đoạn mới, Khoa Hóa học xác định tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ, hướng tới xây dựng môi trường học thuật hiện đại, tăng cường hội nhập quốc tế và giữ vững vị thế trong đào tạo giáo viên Hóa học, chuyên gia nghiên cứu hóa học tại Việt Nam.

Tập thể Khoa Hóa học được vinh danh, khen thưởng.

Văn nghệ chào mừng.

Ngày 11/10/1951, Trường Sư phạm Cao cấp, tiền thân của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, được thành lập theo Nghị định số 276-NĐ của Bộ Quốc gia Giáo dục. Cùng với sự kiện này, Khoa Hóa học ra đời, đặt nền móng cho hoạt động đào tạo giáo viên và nhân lực ngành Hóa học. Đến nay, Khoa đã đào tạo hơn 13.000 cử nhân, 2.500 thạc sĩ và 180 tiến sĩ. Quy mô hiện tại gồm 1.008 sinh viên đại học, 200 học viên cao học và 40 nghiên cứu sinh.