Khoa Hóa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: 75 năm kiến tạo tri thức

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Thanh Tùng

Phát biểu tại buổi lễ, Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Ngọc Quang, Trưởng khoa Hóa học ôn lại chặng đường 75 năm xây dựng và trưởng thành của khoa. Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn, khoa từng bước mở rộng quy mô, hoàn thiện tổ chức, đầu tư cơ sở vật chất, khẳng định vai trò trong đào tạo giáo viên và nhân lực chất lượng cao cho các trường phổ thông, đại học, viện nghiên cứu và cơ quan quản lý trên cả nước.

Hiện nay, khoa có 5 nhóm chuyên môn, gồm: Hóa cơ bản và Mô phỏng phân tử; Hóa dược và Vật liệu; Hóa phân tích và Môi trường; Sư phạm Hóa học; Thực hành Hóa học. Khoa hiện triển khai 5 chương trình đào tạo cử nhân, 7 chương trình thạc sĩ và 5 chương trình tiến sĩ. Trong đó, chương trình thạc sĩ Hóa vô cơ và Vật liệu y sinh được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt là chương trình thạc sĩ tài năng gắn với STEM.

Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Ngọc Quang, Trưởng khoa Hóa học ôn lại chặng đường 75 năm xây dựng và trưởng thành của khoa. Ảnh: Thanh Tùng

Cùng với đào tạo, Khoa Hóa học là một trong những đơn vị dẫn đầu của trường về số lượng và chất lượng công bố khoa học. Đội ngũ giảng viên tham gia huấn luyện các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic Hóa học quốc tế (IChO), góp phần mang về nhiều huy chương cho Việt Nam.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội phát biểu chúc mừng 75 năm thành lập Khoa Hóa học. Ảnh: Thanh Tùng

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nhấn mạnh lịch sử phát triển của Khoa Hóa học gắn liền với hành trình xây dựng và trưởng thành của nhà trường. Những thành quả đạt được là kết tinh từ trí tuệ, tâm huyết và sự cống hiến của nhiều thế hệ cán bộ, giảng viên.

Hiệu trưởng nhà trường mong muốn các thế hệ cựu sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh tiếp tục duy trì mối liên hệ với khoa và nhà trường, góp phần lan tỏa giá trị, bản sắc và uy tín của đơn vị. Đối với đội ngũ cán bộ, giảng viên hiện nay, cần tiếp tục phát huy thành quả của các thế hệ đi trước, chủ động đổi mới, tăng cường phối hợp và nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội khen thưởng tập thể Khoa Hóa học và những cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: Thanh Tùng

Hướng tới giai đoạn phát triển mới trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, Khoa Hóa học xác định tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học ứng dụng và chuyển giao công nghệ, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm đào tạo giáo viên Hóa học và chuyên gia nghiên cứu hóa học hàng đầu Việt Nam, tiệm cận trình độ khu vực và thế giới.

Khoa Hoá học tri ân các giảng viên lão thành của khoa. Ảnh: Thanh Tùng

Nhân dịp này, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tặng giấy khen cho tập thể và các cá nhân Khoa Hóa học; khoa cũng trao quà tri ân các giảng viên lão thành có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng, phát triển đơn vị.