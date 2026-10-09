Khoa Hàng hải, Học viện Hải quân đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Các đại biểu dự chương trình. (Ảnh: CÔNG TỨ)

Dự tọa đàm, có các đồng chí: Chuẩn Đô đốc, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thành Công, Giám đốc Học viện; Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện; đại biểu thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Vùng 4 Hải quân, Lữ đoàn 189, Trung đoàn 196, Trường cao đẳng kỹ thuật Hải quân, Hải đoàn Biên phòng 18 và Công ty cổ phần dịch vụ Container Tân cảng là cựu học viên Khoa Hàng hải qua các thời kỳ.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Chính ủy Học viện phát biểu. (Ảnh: CÔNG TỨ)

Tại chương trình tọa đàm, báo cáo đề dẫn và các tham luận đã ôn lại lịch sử, truyền thống tốt đẹp, khẳng định những thành tích vẻ vang trong suốt quá trình xây dựng, trưởng thành và phát triển của khoa.

Các đại biểu tham dự chương trình tọa đàm. (Ảnh: CÔNG TỨ)

Khoa Hàng hải tiền thân chỉ có 3 giáo viên hàng hải thuộc Trường Huấn luyện bờ bể, được thành lập ngày 26/4/1955, có nhiệm vụ huấn luyện sĩ quan sơ cấp ngắn hạn, hạ sĩ quan và thủy binh hàng hải tạo nguồn cho Cục Phòng thủ bờ bể.

Ngày 6/6/1955, khóa học đầu tiên của Nhà trường gồm 2 lớp đào tạo cán bộ và thủy thủ với 261 học viên đã chính thức khai giảng. Trải qua nhiều giai đoạn xây dựng và phát triển, đến nay khoa có 7 bộ môn, từ nhiệm vụ đào tạo thủy thủ và cán bộ ở những ngày đầu, đến nay khoa đào tạo sĩ quan cấp phân đội trình độ đại học chuyên ngành điều khiển tàu biển quân sự; đào tạo cán bộ chỉ huy tàu cho lực lượng Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng và nhiều đối tượng khác.

Hiện nay, hơn 75% giảng viên có trình độ thạc sĩ, 15% có trình độ tiến sĩ. Hằng năm, khoa tiếp tục đề nghị từ một đến hai giảng viên đi đào tạo tiến sĩ và từ hai đến ba giảng viên đi đào tạo thạc sĩ. Đây là nền tảng quan trọng để khoa nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học và từng bước tiếp cận những thành tựu mới của khoa học hàng hải.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Khoa Hàng hải, Học viện Hải quân. (Ảnh: CÔNG TỨ)

Cùng với nhiệm vụ giảng dạy, hoạt động nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình, tài liệu, sáng kiến cải tiến kỹ thuật và xây dựng mô hình học cụ luôn được duy trì nền nếp. Hằng năm, giảng viên của khoa tham gia các đề tài cấp Bộ; chủ trì nhiều đề tài cấp ngành, cấp Quân chủng và cấp Học viện. Nhiều sản phẩm tham gia hội thi sáng kiến, mô hình học cụ và Tuổi trẻ sáng tạo đạt thành tích cao. Qua từng đề tài, từng sáng kiến và từng trang giáo trình, tri thức và kinh nghiệm của các thế hệ giảng viên tiếp tục được kế thừa, bổ sung và truyền lại cho những lớp sĩ quan hàng hải tương lai.

Phát biểu tại chương trình, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Hải quân, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những thành tích đặc biệt xuất sắc của Khoa Hàng hải.

Trải qua 71 năm, Khoa Hàng hải luôn giữ vị trí là một trong những khoa nòng cốt, đào tạo sĩ quan chỉ huy, thuyền trưởng và cán bộ ngành hàng hải cho toàn Quân chủng. Hàng vạn học viên Khoa Hàng hải đã tốt nghiệp, thực hiện nhiệm vụ mọi miền của Tổ quốc, nhiều đồng chí cựu học viên Hàng hải đã trở thành các tướng lĩnh, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trong và ngoài Quân chủng.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình. (Ảnh: CÔNG TỨ)

Trong thời kỳ mới, Khoa Hàng hải luôn đoàn kết thống nhất, giữ vững danh hiệu Đơn vị Quyết thắng nhiều năm liên tục; vinh dự 6 lần được Bộ Tư lệnh Quân chủng tặng danh hiệu “Đơn vị thực hiện công tác giáo dục và đào tạo tiêu biểu xuất sắc nhất Quân chủng Hải quân”; được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba năm 2014 và năm 2026 vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình. (Ảnh: CÔNG TỨ)

Trước yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân chủng, Học viện cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Đồng chí Chính ủy Học viện yêu cầu tập thể cán bộ, giảng viên, nhân viên của khoa tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tích cực đổi mới, ứng dụng có hiệu quả chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên có chuyên môn sâu, kỹ năng và phương pháp giảng dạy hiện đại; tạo mọi điều kiện thuận lợi để đội ngũ giảng viên cống hiến, trưởng thành nhất là giảng viên trẻ, góp phần xây dựng Học viện Hải quân trở thành “Nhà trường thông minh”, đào tạo các thế hệ sĩ quan hải quân tương lai đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.

Tại chương trình, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan đã trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Khoa Hàng hải, Học viện Hải quân.