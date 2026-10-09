Khoa Hàng hải, Học viện Hải quân đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Chiều 9-10, Khoa Hàng hải, Học viện Hải quân tổ chức tọa đàm kỷ niệm 71 năm ngày khai giảng khóa học đầu tiên và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì. Dự tọa đàm có Chuẩn Đô đốc Ngô Thành Công - Giám đốc học viện; Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy học viện.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Khoa Hàng hải, Học viện Hải quân.

Lãnh đạo Học viện Hải quân tặng hoa chúc mừng Khoa Hàng hải.

Khoa Hàng hải tiền thân chỉ có 3 giáo viên hàng hải thuộc Trường Huấn luyện bờ bể (nay là Học viện Hải quân), được thành lập ngày 26-4-1955, có nhiệm vụ huấn luyện sĩ quan sơ cấp ngắn hạn, hạ sĩ quan và thủy binh hàng hải, tạo nguồn cho Cục Phòng thủ bờ bể. Ngày 6-6-1955, khóa học đầu tiên của nhà trường gồm 2 lớp đào tạo cán bộ và thủy thủ với 261 học viên đã chính thức khai giảng.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan phát biểu chúc mừng tại chương trình.

Trải qua nhiều giai đoạn xây dựng và phát triển, đến nay, Khoa Hàng hải có 7 bộ môn, thực hiện đào tạo sĩ quan cấp phân đội trình độ đại học chuyên ngành Điều khiển tàu biển quân sự; đào tạo cán bộ chỉ huy tàu cho lực lượng cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng và nhiều đối tượng khác. Hiện nay, trên 75% giảng viên của khoa có trình độ thạc sĩ, 15% có trình độ tiến sĩ. Hằng năm, khoa tiếp tục đề nghị từ 1 - 2 giảng viên đi đào tạo tiến sĩ và từ 2 - 3 giảng viên đi đào tạo thạc sĩ; giảng viên của khoa tham gia các đề tài cấp bộ hằng năm, chủ trì nhiều đề tài cấp ngành, cấp Quân chủng và cấp học viện; có nhiều sản phẩm tham gia hội thi sáng kiến, mô hình học cụ và Tuổi trẻ sáng tạo đạt thành tích cao...

Các đại biểu dự chương trình.

Qua 71 năm, Khoa Hàng hải luôn giữ vị trí là một trong những khoa nòng cốt, đào tạo sĩ quan chỉ huy, thuyền trưởng và cán bộ ngành hàng hải cho toàn Quân chủng Hải quân. Hàng vạn học viên Khoa Hàng hải đã tốt nghiệp, thực hiện nhiệm vụ ở mọi miền của Tổ quốc, nhiều cựu học viên trở thành các tướng lĩnh, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trong và ngoài Quân chủng.

Trong thời kỳ mới, Khoa Hàng hải luôn đoàn kết thống nhất, giữ vững danh hiệu Đơn vị Quyết thắng nhiều năm liên tục; 6 lần được Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân tặng danh hiệu “Đơn vị thực hiện công tác giáo dục và đào tạo tiêu biểu xuất sắc nhất Quân chủng Hải quân”; được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba (năm 2014 và năm 2026)...

Đại biểu phát biểu tham luận tại tọa đàm.

Đại biểu phát biểu tham luận.

Tại chương trình, các đại biểu đã tham luận ôn lại lịch sử, truyền thống tốt đẹp, khẳng định những thành tích vẻ vang trong suốt quá trình xây dựng, trưởng thành và phát triển của Khoa Hàng hải; tọa đàm xác định Ngày truyền thống của Khoa Hàng hải.

Phát biểu tại chương trình, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những thành tích đặc biệt xuất sắc của Khoa Hàng hải. Chính ủy học viện yêu cầu tập thể cán bộ, giảng viên, nhân viên của khoa tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tích cực đổi mới, ứng dụng có hiệu quả chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên có chuyên môn sâu, kỹ năng và phương pháp giảng dạy hiện đại; tạo mọi điều kiện thuận lợi để đội ngũ giảng viên cống hiến, trưởng thành, góp phần xây dựng Học viện Hải quân trở thành “Nhà trường thông minh”, đào tạo các thế hệ sĩ quan hải quân tương lai đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới...

Các đại biểu chụp hình lưu niệm.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình

Tại chương trình, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan đã trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Khoa Hàng hải.