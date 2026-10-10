Khoa Địa lý - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội kỷ niệm 70 năm thành lập

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Lê Đông

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quyết Chiến, Trưởng khoa Địa lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho biết, năm 1956, Ban Địa lý - tiền thân của Khoa Địa lý ngày nay được thành lập với 5 giảng viên và 62 sinh viên khóa đầu tiên.

Trải qua những năm tháng chiến tranh, sơ tán, xây dựng đất nước, đổi mới và hội nhập, các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên đã từng bước xây dựng Khoa trở thành một đơn vị đào tạo và nghiên cứu có truyền thống của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quyết Chiến, Trưởng khoa Địa lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội phát biểu diễn văn khai mạc tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Lê Đông

Trong 70 năm, quy mô, chất lượng đào tạo và chiều sâu học thuật của Khoa không ngừng được nâng cao. Khoa đã đào tạo nhiều thế hệ giáo viên Địa lý, nhà khoa học, cán bộ quản lý giáo dục; trong đó có nhiều người đảm nhiệm các vị trí quản lý, công tác nghiên cứu và giảng dạy tại nhiều địa phương, đơn vị trên cả nước. Khoa đã thực hiện hàng trăm đề tài, chương trình nghiên cứu các cấp và có nhiều công bố khoa học trong nước, quốc tế, góp phần cung cấp luận cứ phục vụ quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và cả nước.

Trước yêu cầu của chuyển đổi số và phát triển bền vững, Khoa Địa lý được tái cấu trúc theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tập trung vào hai trụ cột chuyên môn là Địa lý học và Công nghệ, phương pháp dạy học Địa lý. Đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn ngày càng cao, với hơn 92% có học vị tiến sĩ, gần 30% có học hàm phó giáo sư và hơn 40% được đào tạo tại các quốc gia phát triển.

Lễ kỷ niệm có sự tham gia của nhiều thế hệ giảng viên, sinh viên, học viên Khoa Địa lý. Ảnh: Lê Đông

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quyết Chiến, bối cảnh biến đổi khí hậu, thiên tai, suy thoái tài nguyên, chuyển đổi số và những biến động kinh tế - xã hội đặt ra yêu cầu mới đối với khoa học Địa lý. Khoa xác định tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên Địa lý; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, kết hợp nghiên cứu cơ bản với nghiên cứu ứng dụng; thúc đẩy chuyển đổi số, làm chủ công nghệ mới và mở rộng hợp tác trong nước, quốc tế.

Với những đóng góp bền bỉ qua nhiều thế hệ, Khoa Địa lý nhận được những phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước và ngành giáo dục trao tặng, như: Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhì, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo; nhiều giảng viên được phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú...

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội phát biểu chúc mừng thành tựu của Khoa Địa lý. Ảnh: Lê Đông

Phát biểu chúc mừng các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên Khoa Địa lý, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội ghi nhận những đóng góp của các thế hệ thầy cô đối với sự phát triển của Khoa và nhà trường.

Khoa Địa lý tri ân các nhà giáo lão thành. Ảnh: Lê Đông

Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội bày tỏ tin tưởng, với trí tuệ, nhiệt huyết của đội ngũ hiện nay cùng sự đồng thuận, hỗ trợ của các thế hệ đi trước và sự phối hợp của các đơn vị trong trường, Khoa Địa lý sẽ tiếp tục phát triển, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, đóng góp ngày càng nhiều hơn cho sự nghiệp giáo dục, khoa học và phát triển bền vững của Việt Nam.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Trưởng Đại học Sư phạm Hà Nội tặng Giấy khen cho các cán bộ, giảng viên có thành tích, đóng góp cho sự phát triển của Khoa Địa lý trong 70 năm qua. Ảnh: Lê Đông

Dịp này, các cán bộ, giảng viên có thành tích, đóng góp cho sự phát triển của Khoa Địa lý trong 70 năm qua được tri ân, khen thưởng và vinh danh.