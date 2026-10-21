Khoá cửa, đổ xăng phóng hoả đốt phòng trọ của 'tình cũ'

Theo cáo trạng, vào khoảng năm 2018, Lương Văn Tuấn có quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Thị Kiều T (sinh năm 1987, cùng quê Hưng yên). Đến ngày 21-12-2025, sau nhiều năm yêu đương, chị T. đề nghị chấm dứt mối quan hệ với Tuấn. Bị cáo không chấp nhận và tìm cách níu kéo tình cảm nhưng chị T. kiên quyết từ chối.

Do bực tức vì bị từ chối tình cảm, lại thấy người yêu cũ có người đàn ông khác nên Tuấn rắp tâm tìm cách hại chị T.

Khoảng 6h30 ngày 24-12-2025, Tuấn điều khiển xe máy đến khu vực cổng thoát hiểm của Công ty Cao su Sao Vàng, đối diện số nhà 79, đường Khương Đình, Hà Nội, nhặt 1 chai nhựa 1,5 lít.

Bị cáo Tuấn điều khiển xe đến đầu ngõ 41 Khương Đình. Tại đây, Tuấn rút xăng từ xe máy Tuấn đang điều khiển, bơm đầy vào chai nhựa 1,5 lít rồi cất vào túi đeo chéo. Tuấn tiếp tục điều khiển xe máy đến phòng trọ của chị T. ở phường Khương Đình.

Tuấn để xe ở đầu ngõ rồi đi bộ vào trước cửa phòng trọ số 7. Thấy xe máy của chị T. để trước cửa, biết “tình cũ” đang có trong phòng, Tuấn dùng khóa chữ U mang theo khóa cửa sắt lại, lấy chai xăng ra đổ lên khu vực cửa sắt ra vào, cửa sổ gỗ và yên xe máy của chị T.

Sau khi tưới xăng khắp khu vực cửa ra vào và cửa sổ, Tuấn để chai nhựa lên yên xe máy của chị T. rồi lấy bật lửa trong túi châm lửa đốt. Khi ngọn lửa bùng cháy, bị cáo chạy ra ngoài, điều khiển xe máy bỏ đi.

Thời điểm xảy ra đám cháy, trong phòng trọ có chị T. và anh Nguyễn Công H (sinh năm 1988, ở Hà Nội). Phát hiện lửa cháy, chị T. đã hô hoán, kêu cứu và được người cùng khu trọ dập lửa và phá khóa cửa, giải cứu.

Nhìn thấy chiếc khoá chữ U mà chị T. từng cho Tuấn mượn, nạn nhân nghi ngờ ngay việc xảy ra đám cháy có bàn tay của bị cáo. Chị T. gọi Zalo nhưng bị cáo không nghe máy. Sau đó, Tuấn gọi lại cho chị T. nói: “Em không bị làm sao à? Chỉ cần em ở bên cạnh tôi thì sẽ không bị làm sao”.

Chị T. biết Tuấn là người đã đến phòng trọ phóng hỏa nên đã trình báo với Công an phường Khương Đình.

Về phía bị cáo, sau khi gây án, Tuấn phóng xe máy lên cầu Vĩnh Tuy với ý định sẽ tự tử. Nhưng khi biết tin chị T. chưa chết, Tuấn không nhảy cầu nữa mà đi lang thang. Đến 5h ngày 25-12-2025, Tuấn đến Công an phường đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Cơ quan giám định kết luận, tài sản bị làm hư hỏng trong vụ án này được xác định là chiếc xe máy của chị T., trị giá hơn 2,7 triệu đồng. Về dân sự, hai nạn nhân là chị T., anh H. đều không có yêu cầu bồi thường thương tích, tài sản và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Tuấn.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án và lời khai của bị cáo tại phiên toà, Hội đồng xét xử của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Lương Văn Tuấn mức án 12 năm, 9 tháng tù về tội “Giết người”, “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.