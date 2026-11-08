Khóa 25 Sĩ quan Biên phòng gặp mặt kỷ niệm 30 năm Ngày ra trường

Thiếu tướng Vũ Quốc Ân phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Duy Khiêm

Cách đây hơn 33 năm, vào những ngày đầu tháng 9/1993, 250 đồng chí là quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đang làm nhiệm vụ trên khắp mọi miền biên cương của Tổ quốc đã trải qua kỳ thi tuyển và được lựa chọn tham gia Khóa 25 đào tạo sĩ quan Biên phòng - Trường Đại học Biên phòng (nay là Học viện Biên phòng).

Khóa 25 Sĩ quan Biên phòng (1993-1996) có 247 đồng chí tốt nghiệp, trong đó có 4 đồng chí tốt nghiệp loại giỏi; 6 đồng chí được phong quân hàm Trung úy, 241 đồng chí được phong quân hàm Thiếu úy; 246 đồng chí được kết nạp vào Đảng. Trải qua quá trình công tác, do yêu cầu nhiệm vụ, điều kiện khách quan và hoàn cảnh gia đình, một số đồng chí đã chuyển ngành, nghỉ chính sách; 9 đồng chí hy sinh, từ trần; 120 đồng chí nghỉ hưu, phục viên. Hiện nay, Khóa 25 Sĩ quan Biên phòng còn 118 đồng chí đang công tác trong các cơ quan, đơn vị, nhà trường thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ đội Biên phòng và các cơ quan, ban, ngành của Nhà nước. Có nhiều đồng chí hiện đang đảm nhiệm các cương vị chủ chốt trong các cơ quan, đơn vị của Bộ đội Biên phòng.

Các đồng chí chuyển sang công tác ở các ban, bộ, ngành khác cũng đã phát huy truyền thống của những người lính mang quân hàm xanh, tiếp tục học tập, phấn đấu và đạt được nhiều thành tích, đảm nhiệm những chức vụ quan trọng trong các cơ quan đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang và doanh nghiệp, tiêu biểu là: Cấp cục và tương đương 3 đồng chí, cấp phòng và tương đương 5 đồng chí... Các đồng chí được nghỉ hưu, phục viên cũng luôn giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống Bộ đội Biên phòng, tiếp tục đóng góp nhiều công sức, trí tuệ cho sự phát triển của đất nước nói chung, địa phương mình nói riêng.

Những kết quả trên đây dù còn khiêm tốn, nhưng cũng rất đáng tự hào, khẳng định sự nỗ lực, phấn đấu không mệt mỏi của mỗi cựu học viên Khóa 25 Sĩ quan Biên phòng.

Đại tá Trần Nam Trung, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng, thay mặt học viên Khóa 25 Sĩ quan Biên phòng ôn lại truyền thống của Khóa. Ảnh: Duy Khiêm

Cũng nhân dịp này, Ban tổ chức Hội Khóa 25 Sĩ quan Biên phòng trân trọng tặng Học viện Biên phòng công trình kỷ niệm là bức phù điêu bằng đá, trị giá 600 triệu đồng; tặng quà tri ân đối với các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý và các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. Đồng thời Ban tổ chức Hội Khóa 25 Sĩ quan Biên phòng cũng đã tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà thân nhân và các đồng chí nguyên là học viên Khóa 25 Sĩ quan Biên phòng đã hy sinh, từ trần, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Thiếu tướng Vũ Quốc Ân và các học viên Khóa 25 Sĩ quan Biên phòng cắt băng khánh thành Công trình giáo dục truyền thống tặng Học viện Biên phòng nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày ra trường. Ảnh: Duy Liêm

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Vũ Quốc Ân thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chào mừng và gửi tới các đồng chí đại biểu, các thầy cô giáo cùng toàn thể các đồng chí cựu học viên Khóa 25 Sĩ quan Biên phòng lời thăm hỏi thân tình, lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao việc duy trì và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, làm giàu thêm bản sắc “Bộ đội Cụ Hồ”, người chiến sĩ Biên phòng thông qua các hoạt động kỷ niệm, gặp mặt của các thế hệ học viên biên phòng nói chung và học viên Học viện Biên phòng nói riêng.

Đồng chí nhấn mạnh, việc duy trì và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, làm giàu thêm bản sắc “Bộ đội Cụ Hồ”, người chiến sĩ biên phòng thông qua các hoạt động kỷ niệm, gặp mặt của các thế hệ học viên biên phòng nói chung và học viên Học viện Biên phòng nói riêng cần được phát huy. Bởi đây không chỉ là dịp gặp mặt để ôn lại những kỷ niệm về một thời miệt mài đèn sách, sôi nổi, tràn đầy nhiệt huyết, mà còn ghi nhận, học tập những nỗ lực, cố gắng và thành quả cống hiến trong thời gian dài đã qua.

Đại diện Ban Giám đốc Học viện Biên phòng tặng hoa cho tập thể Khóa 25 Sĩ quan Biên phòng. Ảnh: Duy Khiêm

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí mong muốn các đồng chí cựu học viên Khóa 25 Sĩ quan Biên phòng còn đang công tác tiếp tục phát huy kinh nghiệm, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; tích cực đóng góp xây dựng cơ quan, đơn vị và lực lượng Bộ đội Biên phòng ngày càng vững mạnh. Đối với các đồng chí đã nghỉ hưu, phục viên, chuyển ngành, tiếp tục giữ gìn phẩm chất, truyền thống tốt đẹp của người quân nhân, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ và con cháu noi theo. Đồng thời, tiếp tục duy trì tình cảm đồng chí, đồng đội, phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó của Khóa 25 Sĩ quan Biên phòng; quan tâm, động viên, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, cùng hướng về nhà trường, về lực lượng và tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp của người chiến sĩ Biên phòng.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và các học viên Khóa 25 Sĩ quan Biên phòng chụp ảnh lưu niệm tại Công trình giáo dục truyền thống. Ảnh: Duy Khiêm

Hiện nay, Khóa 25 Sĩ quan Biên phòng có nhiều đồng chí đang đảm nhiệm các cương vị chủ chốt trong các cơ quan, đơn vị của Bộ đội Biên phòng: Thủ trưởng Bộ Tham mưu 2 đồng chí; Cục Chính trị 2 đồng chí; Cục Trinh sát 1 đồng chí; Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm 1 đồng chí; Cục Hậu cần - Kỹ thuật 1 đồng chí; đồng chí Giám đốc Học viện Biên phòng, đồng chí Phó Chính ủy Học viện Biên phòng. Ở các Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, thành phố và tương đương: Chỉ huy trưởng 2 đồng chí, Chính ủy 5 đồng chí, Phó Chỉ huy trưởng 6 đồng chí, Phó Chính ủy 7 đồng chí; 37 đồng chí giữ chức vụ chỉ huy cấp phòng và tương đương. Đặc biệt có 1 đồng chí được thăng quân hàm cấp Tướng; 109 đồng chí được thăng quân hàm cấp Đại tá; 5 đồng chí có học vị Tiến sĩ, 14 đồng chí Thạc sĩ…