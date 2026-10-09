Kho, xưởng sản xuất là nơi một tia lửa có thể thành đám cháy lớn
Kho, xưởng sản xuất là khu vực tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao do tập trung khối lượng lớn hàng hóa và thiết bị tiêu thụ điện. Việc thực hiện nghiêm ngặt các quy định về phòng cháy, chữa cháy (PCCC), tăng cường kiểm tra, giám sát tại cơ sở là yêu cầu cấp bách nhằm triệt tiêu mối nguy hiểm, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân...
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/kho-xuong-san-xuat-la-noi-mot-tia-lua-co-the-thanh-dam-chay-lon-post671422.antd