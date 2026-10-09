Kho, xưởng sản xuất là nơi một tia lửa có thể thành đám cháy lớn

Một người cha ở Đắk Lắk bị khởi tố về tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ sau vụ tai nạn khiến con gái 14 tuổi tử vong, một nữ sinh khác bị thương. Vụ việc là lời cảnh báo về trách nhiệm pháp lý của người giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông trong mỗi gia đình.