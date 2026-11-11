Kho vũ khí đáng gờm biến Gripen thành chiến đấu cơ đa nhiệm

Khả năng tác chiến của một chiến đấu cơ không chỉ được quyết định bởi tốc độ hay radar mà còn phụ thuộc vào hệ thống vũ khí mà nó có thể sử dụng.

Với Gripen, Saab theo đuổi hướng phát triển đa nhiệm, cho phép máy bay đảm nhận nhiều loại nhiệm vụ bằng cách tích hợp các dòng vũ khí đến từ nhiều nhà sản xuất khác nhau.

Gripen E có 10 giá treo vũ khí, nhiều hơn phiên bản Gripen C/D. Cấu hình này cho phép máy bay mang tên lửa không đối không, tên lửa đối đất, vũ khí chống hạm và bom dẫn đường tùy theo nhiệm vụ.

Trong nhiệm vụ không chiến tầm xa, vũ khí nổi bật là tên lửa Meteor do MBDA phát triển. Đây là tên lửa không đối không ngoài tầm nhìn, sử dụng động cơ ramjet để duy trì lực đẩy trong hành trình.

Gripen cũng có thể tích hợp tên lửa AIM-120 AMRAAM của Mỹ, tạo thêm lựa chọn về cấu hình vũ khí.

Ở cự ly gần, máy bay có thể sử dụng tên lửa IRIS-T hoặc các loại tên lửa không đối không tầm ngắn tương thích khác.

Phiên bản Gripen E còn được trang bị pháo tự động Mauser BK-27 cỡ nòng 27 mm, phục vụ nhiệm vụ không chiến tầm gần và tấn công mục tiêu phù hợp.

Đối với nhiệm vụ tấn công mặt đất, Gripen có thể mang bom dẫn đường bằng laser GBU-12 Paveway II, bom đường kính nhỏ GBU-39 và nhiều loại bom thông thường.

Những vũ khí này cho phép máy bay tấn công mục tiêu với mức độ chính xác cao hơn so với bom không điều khiển, đồng thời giảm yêu cầu phải tiếp cận quá gần khu vực phòng thủ đối phương.

Trong nhiệm vụ chống hạm, Gripen có thể sử dụng tên lửa hành trình chống hạm RBS15. Đây là loại vũ khí do Thụy Điển phát triển, được thiết kế để tấn công tàu chiến và các mục tiêu mặt biển.

Ngoài ra, máy bay còn có thể tích hợp tên lửa hành trình Taurus KEPD 350 trong nhiệm vụ tấn công mục tiêu mặt đất ở khoảng cách xa.

Khả năng sử dụng nhiều loại vũ khí từ các quốc gia khác nhau giúp Gripen có tính linh hoạt đáng kể.

Các nước khai thác có thể lựa chọn cấu hình phù hợp với nhu cầu và nguồn cung quốc phòng của mình, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào một hệ thống vũ khí duy nhất.

Tuy nhiên, việc một loại vũ khí được công bố có khả năng tích hợp không đồng nghĩa mọi khách hàng Gripen đều được trang bị đầy đủ.

Cấu hình thực tế còn phụ thuộc vào phiên bản máy bay, hợp đồng mua sắm, chương trình thử nghiệm và phê chuẩn của từng quốc gia.