Khổ vì xe ben chở đất thi công đường cao tốc

Nhiều xe ben chở vật liệu xây dựng phục vụ Dự án đường cao tốc Quy Nhơn - Pleiku (Gia Lai) không che chắn kỹ, để đất đá rơi vãi xuống đường, gây bụi bẩn, ô nhiễm môi trường. Các xe ben còn chở quá tải làm hỏng đường, phóng nhanh vượt ẩu, gây mất an toàn giao thông. Tình trạng kéo dài suốt năm qua nhưng chưa được cơ quan chức năng xử lý triệt để.

Đường hỏng, nhà nứt, bụi tràn vào khu dân cư

Ghi nhận của phóng viên Báo SGGP trong những ngày đầu tháng 11, trên quốc lộ 19B đoạn qua xã Bình An và phường An Nhơn, rất nhiều xe ben chở đất nối đuôi phóng nhanh, vượt ẩu, liên tục bấm còi hơi để các xe khác nhường đường.

Ông Bùi Văn Thành, người dân sống gần nút giao quốc lộ 19B và đường ĐH26, kể lại: "Tuần trước, một học sinh đi xe đạp hoảng hốt, mất lái và té ngã khi nghe tiếng còi hơi lớn của xe ben. Rất may, ô tô phía sau kịp thời phanh lại nên không xảy ra tai nạn nghiêm trọng".

Nhiều hộ dân khác cho biết, đầu tháng 9-2026, trên đường ĐH26 (đoạn qua thôn Phú Lạc, xã Bình An) xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên quan xe ben chở đất, khiến 1 người tử vong.

Xe ben chở đất thi công Dự án đường cao tốc Quy Nhơn - Pleiku làm hư hỏng đường ĐH26 đoạn qua xã Bình An, tỉnh Gia Lai. Ảnh: NGỌC OAI

Trên quốc lộ 19B, đoạn từ sân bay Phù Cát đến nút giao đường ĐH26, xe ben chở đất chạy qua gây bụi mù mịt, ảnh hưởng khu dân cư. Bà Nguyễn Thị Hương (65 tuổi), chủ quán ăn bên đường ĐH26, thôn Phú Lạc, xã Bình An, cho biết nhiều xe không phủ bạt hoặc che chắn sơ sài khiến đất rơi vãi xuống đường. Dù công an địa phương từng tuần tra, xử lý, tình trạng vi phạm vẫn tái diễn sau vài tuần.

“Bụi mù mịt cả ngày lẫn đêm. Lúc trước, mỗi ngày, tôi bán được vài chục tô bún. Gần đây, cả ngày không có một khách ghé. Ế ẩm, tôi phải đóng quán, nghỉ bán. Mất thu nhập, tôi không biết chi tiêu thế nào trong thời gian tới”, bà Hương than thở.

Từ đầu tháng 10-2026 đến nay, mưa lớn nên người dân sống dọc quốc lộ 19B giảm cảnh bụi bẩn, nhưng lại đối mặt với tình trạng đường sá hư hỏng do xe ben chở đất quá tải. Đặc biệt, đường ĐH26 qua các thôn Kiên Long, Phú Lạc (xã Bình An) xuất hiện dày đặc "ổ gà, ổ voi" chỉ sau chưa đầy nửa tháng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Xe ben còn khiến nhiều nhà dân ven đường rung lắc, nứt tường.

Tình trạng xe ben chở đất gây bụi bẩn, hư hỏng đường sá và ảnh hưởng đời sống ngày càng nghiêm trọng, trong khi vi phạm chưa được xử lý triệt để. Ngày 5-11, bức xúc trước tình trạng này, người dân thôn 5, xã Bình An đã lập chốt ngăn xe ben qua đường ĐH26, khiến giao thông ùn tắc kéo dài.

Cam kết khắc phục hư hỏng, thiệt hại phát sinh

Ông Lê Văn Nguyên (80 tuổi, thôn Phú Lạc, xã Bình An) chia sẻ, người dân ủng hộ Dự án đường cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, nhưng yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu phải khắc phục những ảnh hưởng do thi công gây ra, bảo đảm sức khỏe và an toàn cho người dân. Chính quyền địa phương cần tăng cường giám sát, xử lý dứt điểm các vi phạm, không để hậu quả nghiêm trọng xảy ra.

“Thời gian qua, khi người dân phản ánh, UBND xã làm việc với các nhà thầu, yêu cầu đơn vị thi công phun nước, ngăn bụi phát tán trên đường, sửa chữa mặt đường hư hỏng. Tuy nhiên, các nhà thầu thi công dự án thường xuyên đùn đẩy, né tránh trách nhiệm”, ông Nguyên cho hay.

Trao đổi với PV Báo SGGP, ông Lý Kim Đình, Chủ tịch UBND xã Bình An (tỉnh Gia Lai) cho biết, UBND xã Bình An đã có văn bản yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu Dự án đường cao tốc Quy Nhơn - Pleiku khẩn trương khắc phục các vấn đề phát sinh, ảnh hưởng đến người dân trong quá trình thi công dự án. Mới đây, xã làm việc với 2 nhà thầu chính thuộc gói thầu XL.01 và XL.02.

Theo Chủ tịch UBND xã Bình An, hiện có 99 hộ dân dọc tuyến ĐH26 bị ảnh hưởng bởi hoạt động vận chuyển vật liệu thi công dự án đường cao tốc nêu trên, chủ yếu phản ánh việc đi lại khó khăn, nguy hiểm và tình trạng bụi bặm. Các nhà thầu cam kết sớm khắc phục những vấn đề trên. Đối với các nhà dân bị nứt, nhà thầu phối hợp với địa phương thành lập tổ công tác ghi nhận, rà soát, đánh giá cụ thể trước khi có phương án giải quyết.

“Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND xã đề nghị các nhà thầu nghiêm túc nhận trách nhiệm, nhanh chóng giải quyết dứt điểm các phản ánh chính đáng của người dân. Sau khi hoàn thành dự án, phải trả lại nguyên trạng đường ĐH26, để người dân đi lại an toàn. Đối với các vị trí hư hỏng trên quốc lộ 19B, Sở Xây dựng đã cử đoàn phối hợp xã để kiểm tra, sớm có phương án khắc phục, xử lý”, ông Lý Kim Đình thông tin.