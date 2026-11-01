Kho vận Tân Cảng chính thức vượt mục tiêu lợi nhuận 2026

Công ty Cổ phần Kho vận Tân Cảng (HNX: TCW) vừa chính thức công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026. Tài liệu ghi nhận một bức tranh kinh doanh khởi sắc với sự tăng trưởng đồng đều cả ở doanh thu lẫn lợi nhuận.

Cụ thể, trong quý III/2026, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty đạt 378,02 tỷ đồng, tăng mạnh 21,4% so với mức 311,27 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu thuần của TCW chạm mốc 1.097,27 tỷ đồng, tăng gần 24,3% so với con số 882,85 tỷ đồng của 9 tháng đầu năm 2025.

Nhờ giá vốn hàng bán tăng chậm hơn đà tăng của doanh thu, lợi nhuận gộp trong quý III của công ty đạt 86,02 tỷ đồng, cao hơn 27,6% so với quý III/2025. Luỹ kế 9 tháng, lợi nhuận gộp đạt 249,91 tỷ đồng, đánh dấu một bước tiến vững chắc trong hoạt động kinh doanh chính.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý III của TCW đạt 42,52 tỷ đồng, tăng 21,9% so với quý III/2025. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, công ty báo lãi sau thuế đạt 124,64 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 118,94 tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 29,6% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2026, TCW đặt kế hoạch kinh doanh thận trọng với mục tiêu doanh thu hơn 1.136 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 109 tỷ đồng. So sánh với những gì đã đạt được sau 9 tháng, TCW đã hoàn thành kế hoạch lợi nhuận và sắp đạt mốc doanh thu mục tiêu năm 2026.

Bên cạnh mảng kinh doanh cốt lõi, hoạt động tài chính trong kỳ cũng đóng góp tích cực khi đem về doanh thu 9,57 tỷ đồng trong 9 tháng (tăng 62%), phần lớn nhờ tiền lãi gửi ngân hàng tăng cao. Trong khi đó, chi phí tài chính được tiết giảm xuống mức 631,14 triệu đồng (giảm 10,4%), trong đó chi phí lãi vay chỉ chiếm khoảng 395,94 triệu đồng.

Về quy mô tài sản, tại thời điểm ngày 30/9/2026, tổng tài sản hợp nhất của Kho vận Tân Cảng đã mở rộng lên mức 864,98 tỷ đồng, tăng mạnh so với số đầu năm là 736,66 tỷ đồng. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm tỉ trọng lớn với 693,94 tỷ đồng, trong đó các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn đạt 280,66 tỷ đồng và các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng từ 206,95 tỷ đồng hồi đầu năm lên 319,05 tỷ đồng.

Phía bên kia bảng cân đối, tổng nợ phải trả ghi nhận 422,18 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn gồm phải trả người bán và các khoản phải trả người lao động, quỹ khen thưởng phúc lợi. Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt 442,80 tỷ đồng, trong đó quỹ đầu tư phát triển ghi nhận tới 161,19 tỷ đồng.

Về lưu chuyển tiền tệ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong 9 tháng đầu năm có sự sụt giảm so với cùng kỳ năm trước, đạt 43,27 tỷ đồng, tức giảm từ mức 57,62 tỷ đồng cùng kỳ. Nguyên nhân đến từ việc công ty phải gia tăng lượng tiền bị chiếm dụng cho các khoản phải thu (tăng hơn 107,8 tỷ đồng) và số tiền nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cao hơn.

Thêm vào đó, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm gần 78,47 tỷ đồng do công ty đẩy mạnh hoạt động cho vay, mua các công cụ nợ và tiền gửi có kỳ hạn.

Về tình hình cổ phiếu, khối lượng cổ TCW đang lưu hành đạt gần 20 triệu đơn vị. Giá kết phiên của mã TCW ngày 30/10 ở mức 29.800 đồng/cổ phiếu, giá cao nhất trong quý III/2026 đạt 33.700 đồng/cổ phiếu.

Biến động giá cổ phiếu TCW trong quý III/2026 (Ảnh: Trading View).

Trong năm 2026, Công ty Cổ phần Kho vận Tân Cảng cũng đã chốt quyền chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỉ lệ 23%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 2.300 đồng. Tính theo thị giá, kho vận Tân Cảng dự chi khoảng 46 tỷ đồng trả cổ tức đợt này. Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn hiện là cổ đông chi phối của TCW, nắm hơn 59% vốn điều lệ, dự kiến nhận về khoảng 27 tỷ đồng cổ tức.

Kho vận Tân Cảng là thành viên thuộc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, Quân chủng Hải quân. Doanh nghiệp được thành lập ngày 4/1/2010 trên cơ sở sáp nhập Xí nghiệp kho bãi Tân Cảng và Xí nghiệp kho bãi Tân Cảng - Cát Lái.

Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực logistics, khai thác kho bãi, vận tải và dịch vụ hậu cần cảng. Sự ra đời của doanh nghiệp gắn với chiến lược mở rộng chuỗi logistics, nâng cao chất lượng dịch vụ hậu cần cảng và phù hợp với quá trình đổi mới doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp Quân đội.