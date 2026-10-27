Khó tuyển giáo viên hợp đồng ở vùng khó Krông Á

Dù có chỉ tiêu hợp đồng nhưng các trường vẫn khó tuyển được giáo viên. (Ảnh: T.H)

Có chỉ tiêu vẫn khó tìm người

Có nhu cầu tách lớp để giảm sĩ số nhưng chưa bảo đảm nguồn giáo viên, Trường Mẫu giáo Hoa Ban, xã Krông Á, tỉnh Đắk Lắk vẫn phải cân nhắc phương án tổ chức.

Tại trường chính, 130 trẻ đang học ở 3 lớp lá. Nếu bố trí thành 4 lớp, điều kiện chăm sóc, giáo dục trẻ sẽ thuận lợi hơn, song nhà trường lại gặp khó trong việc tìm người đứng lớp.

Bà Lê Thị Huệ - Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Hoa Ban cho biết, trường có 22 lớp với 685 trẻ, tổ chức tại 2 phân hiệu và 3 điểm lẻ. Đội ngũ hiện có 35 giáo viên trong biên chế và 12 giáo viên hợp đồng. Để đáp ứng định mức 2,2 giáo viên/lớp, trường vẫn thiếu một người. Nếu tách thêm lớp lá, số giáo viên cần bổ sung sẽ lên 4 người.

“Việc giảm sĩ số là cần thiết, nhưng nhà trường chưa dám tách lớp khi nguồn giáo viên chưa ổn định. Khó khăn không chỉ ở tuyển thêm người mà còn là duy trì đội ngũ, tránh bị động trong tổ chức chăm sóc, giáo dục trẻ”, bà Huệ thông tin.

Nhà ở tập thể của giáo viên phân hiệu Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng. (Ảnh: Thế Hùng)

Tại Trường Tiểu học và THCS Phan Đình Phùng, đơn vị được giao 8 chỉ tiêu hợp đồng, gồm cả giáo viên và nhân viên hỗ trợ, phục vụ. Đến nay, trường mới tuyển được 3 người.

Đại diện nhà trường chia sẻ, trường và UBND xã đã thông báo nhu cầu tuyển dụng nhưng chưa tìm đủ nhân sự. Mức lương còn thấp, người ở xa phải tính thêm chi phí đi lại nên việc thu hút ứng viên gặp nhiều trở ngại.

Nhà trường đã bố trí chỗ ở trong khuôn viên để hỗ trợ người đến công tác. Ngay từ đầu năm học, đơn vị chủ động hợp đồng giáo viên, sắp xếp nhân sự để duy trì tiến độ chương trình, đồng thời tiếp tục tìm nguồn bổ sung cho những vị trí còn trống.

Trường Tiểu học và THCS Phan Đình Phùng. (Ảnh: T.H)

Còn tại Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, dù được giao 17 chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định 235 nhưng chỉ tuyển và bố trí được 11 người, gồm 9 giáo viên chủ nhiệm và 2 giáo viên Tiếng Anh.

Trường còn thiếu 6 vị trí thuộc các môn, lĩnh vực như: Tiếng Anh, Âm nhạc, Mĩ thuật, giáo viên văn hóa làm chủ nhiệm, hỗ trợ học sinh khuyết tật và tư vấn học đường.

Theo ông Võ Ngọc Huỳnh - Hiệu trưởng nhà trường, thiếu giáo viên khiến việc phân công giữa trường chính, các phân hiệu và điểm lẻ gặp khó khăn. Với các môn Tiếng Anh, Âm nhạc, Mĩ thuật, trường phải cân đối thời khóa biểu để giáo viên di chuyển, bảo đảm thời lượng học của từng lớp.

Ông Võ Ngọc Huỳnh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng. (Ảnh: T.H)

“Khi một người phụ trách nhiều điểm trường, thời gian đi lại tăng, quỹ thời gian chuẩn bị bài và hỗ trợ riêng cho học sinh bị thu hẹp. Thiếu nhân sự chuyên trách cũng ảnh hưởng đến việc hỗ trợ thường xuyên đối với học sinh khuyết tật và hoạt động tư vấn học đường”, ông Huỳnh nói.

Thêm điều kiện để giáo viên gắn bó

Là giáo viên hợp đồng tại Trường Mẫu giáo Hoa Ban, cô Đinh Thị Giang (SN 1994, trú xã M’Drắk) thức dậy từ sớm để lo cho con nhỏ. Khoảng 5h sáng, cô xuất phát từ nhà, vượt quãng đường hơn 40km đến điểm trường Sông Chò và trở về khi trời đã tối.

Cô Đinh Thị Giang tại một buổi học ở điểm trường cách nhà hơn 40km. (Ảnh: T.H)

Chia sẻ với Báo GD&TĐ, cô Giang tâm sự, từng xin làm hợp đồng tại các trường gần nhà nhưng các đơn vị đều hết chỉ tiêu. Hiện mức lương hơn 5 triệu đồng/tháng khiến việc trang trải cuộc sống chật vật. Sau khi trừ chi phí xăng xe và sinh hoạt, cô gần như không còn dư dả.

“Phải yêu nghề mới bám trụ được, hơn nữa đây cũng là cách để nuôi hy vọng được vào biên chế”, cô Giang bộc bạch.

Với giáo viên ở xa như cô Giang, nhận việc còn là bài toán thu xếp chăm sóc con nhỏ, đi lại và sinh hoạt gia đình. Bởi vậy, bên cạnh tiền lương, điều kiện công tác cũng ảnh hưởng đến khả năng gắn bó lâu dài.

Điều kiện công tác là yếu tố quan trọng giúp giáo viên yên tâm gắn bó lâu dài với trường. (Ảnh: T.H)

Trong lúc chưa tuyển đủ nhân sự, các trường phải cân đối đội ngũ hiện có để duy trì việc dạy học. Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, nhà trường bố trí giáo viên dạy tăng tiết, điều chỉnh thời khóa biểu, đồng thời hỗ trợ chuyên môn cho giáo viên mới và cải thiện điều kiện nghỉ ngơi tại điểm trường.

“Chúng tôi mong được quan tâm hỗ trợ đi lại, nhà công vụ và tạo nguồn giáo viên tại chỗ. Đây là những điều kiện thiết thực giúp người nhận việc giảm bớt khó khăn, nhất là khi phải giảng dạy ở nhiều điểm trường”, ông Huỳnh chia sẻ.

Lãnh đạo Trường Tiểu học và THCS Phan Đình Phùng cũng đề xuất xem xét chế độ phụ cấp đứng lớp hoặc nâng mức lương cho người làm việc theo hợp đồng. Việc bố trí chỗ ở giúp giảm một phần chi phí, song thu nhập vẫn cần được cải thiện để thu hút và giữ chân người lao động.

Ông Trần Mạnh Quân - Chủ tịch UBND xã Krông Á. Ảnh: T.H)

Trao đổi về vấn đề này, ông Trần Mạnh Quân - Chủ tịch UBND xã Krông Á cho biết, địa phương đã rà soát nhu cầu, xác định từng vị trí còn thiếu tại các trường. Tuy nhiên, nguồn nhân lực tại chỗ hạn chế, trong khi mỗi vị trí cần người có chuyên môn phù hợp. Việc thu hút nhân sự từ nơi khác đến cũng gặp trở ngại do thu nhập thấp và điều kiện đi lại khó khăn.

Theo ông Quân, cùng với thông báo tuyển dụng, địa phương phối hợp với các trường hỗ trợ điều kiện ăn ở, đi lại trong khả năng cho phép. Những vướng mắc về thu nhập, chế độ và chính sách cần được cấp có thẩm quyền xem xét tháo gỡ, giúp các trường tuyển đủ người và ổn định đội ngũ.

“Địa phương mong sớm được bổ sung biên chế, tổ chức tuyển dụng viên chức để bảo đảm đủ giáo viên đứng lớp. Với người làm hợp đồng đã gắn bó lâu năm, chúng tôi kiến nghị xem xét tiếp nhận vào làm viên chức nếu đáp ứng điều kiện theo quy định, tạo động lực để họ yên tâm công tác”, ông Quân bày tỏ.