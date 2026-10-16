Khó tin hai quả bóng cùng vào lưới tại giải hạng Nhất Trung Quốc

Tình huống hy hữu xảy ra ở phút 48 trận Shaanxi Union thắng Foshan Southern Lions 5-1 cuối tuần qua. Trong cùng một pha tấn công, 2 quả bóng lần lượt lăn vào khung thành đội khách, nhưng trọng tài lại không công nhận bàn thắng nào.

Sự việc bắt nguồn từ một tình huống ném biên của Foshan Southern Lions. Khi bóng được đưa vào cuộc, một quả bóng khác vẫn còn nằm trên sân mà chưa được thu hồi.

Shaanxi Union nhanh chóng đoạt bóng và tổ chức tấn công, trong khi cả hai đội dường như không nhận ra có tới 2 quả bóng đang cùng xuất hiện trên sân.

Phát hiện sự bất thường, tiền đạo Mame Ndiaye của Foshan Southern Lions đá quả bóng thừa về phía khung thành đội nhà. Trớ trêu thay, đúng lúc đó cầu thủ Shaanxi Union cũng tung ra cú dứt điểm, khiến thủ môn Shi Xiaotian phải đối mặt với 2 quả bóng về phía mình.

Người gác đền đội khách cản phá được cú sút của đối phương nhưng không thể bắt dính, để một cầu thủ Shaanxi Union đá bồi vào lưới.

Gần như cùng thời điểm, quả bóng do Ndiaye đá về cũng lăn qua chân thủ môn rồi đi vào khung thành, tạo nên cảnh tượng hiếm thấy trên sân cỏ.

Cùng lúc 2 quả bóng đang trong chân các cầu thủ ở giải hạng Nhất Trung Quốc. Ảnh: X.

Cũng cùng lúc, hai quả bóng đều nằm gọn trong lưới, song trọng tài không công nhận bàn thắng. Ảnh: X.

Các cầu thủ chủ nhà ăn mừng nhưng niềm vui nhanh chóng bị dập tắt. Trọng tài Xu Yan quyết định không công nhận bàn thắng vì quả bóng thứ 2 đã gây ảnh hưởng đến tình huống thi đấu. Ông còn rút thẻ vàng cảnh cáo Ndiaye vì hành vi phi thể thao.

Phán quyết khiến các cầu thủ phản ứng và tranh cãi, trong khi đoạn video ghi lại tình huống nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

"Tôi thật sự cạn lời", một cổ động viên bình luận. Người khác không giấu nổi sự ngạc nhiên: "Thật khó tin, hai bàn thắng cùng một lúc sao?".

Dù khó tin, quyết định của trọng tài có cơ sở theo luật bóng đá. Quy định của Hội đồng Bóng đá Quốc tế (IFAB) nêu rõ, nếu một quả bóng khác xuất hiện trên sân và gây ảnh hưởng đến trận đấu, trọng tài phải cho dừng cuộc chơi.

Vì vậy, cú đá bồi của Shaanxi Union không được tính, còn quả bóng thừa lăn vào lưới đương nhiên không thể trở thành bàn thắng.

Sự cố không ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc khi Shaanxi Union thắng 5-1, trong đó tiền đạo Astrit Selmani ghi tới 4 bàn.