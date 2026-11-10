Khó tin đây là Tăng Thanh Hà, Lương Mạnh Hải sau 18 năm

Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải cùng đến buổi ra mắt Ngày con còn mẹ tối 9/11 tại TPHCM, ủng hộ dự án mới của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Hình ảnh bộ ba chung khung hình gợi ký ức về phim truyền hình Bỗng dưng muốn khóc từng làm mưa làm gió những năm 2000.

Năm 2008, Bỗng dưng muốn khóc tạo sức hút trên truyền hình, đưa Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải thành bộ đôi truyền hình được yêu thích. Đến Đẹp từng centimet năm 2009, cả ba tiếp tục hợp tác trên màn ảnh rộng. Nhiều năm sau, họ vẫn có mặt trong những sự kiện quan trọng của nhau.

Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải gợi nhớ cô Trúc bán sách và công tử Bảo Nam của Bỗng dưng muốn khóc. Sau 18 năm, tên nhân vật vẫn được dùng để gọi hai diễn viên, dù mỗi người đã có những lựa chọn riêng trong công việc và cuộc sống.

Tăng Thanh Hà gần đây xuất hiện đều đặn ở các sự kiện giải trí, sau khi quyết định trở lại điện ảnh sau 13 năm với Hoàng hậu cuối cùng. Lương Mạnh Hải thường xuất hiện cùng người bạn lâu năm. Trải qua hai thập kỷ, cả hai vẫn gọi nhau là “Nam và Trúc” trong những lần chung khung hình.

Tăng Thanh Hà trẻ trung khi xuất hiện bên các đồng nghiệp tại buổi ra mắt. Sau Bỗng dưng muốn khóc, cô tham gia Đẹp từng centimet, Mỹ nhân kế, sau đó tạm dừng hoạt động nghệ thuật, dành nhiều thời gian cho gia đình và kinh doanh. Màn trở lại của ngọc nữ màn ảnh với vai Nam Phương hoàng hậu tạo độ thảo luận lớn.

Trương Quỳnh Anh đến dự buổi ra mắt phim. Nữ ca sĩ, diễn viên hoạt động song song ở lĩnh vực âm nhạc và phim ảnh, từng tham gia Cuộc chiến hoa hồng, Sóng gió cuộc đời, Bánh mì ông Màu 2. Gần đây, cô thường đến các buổi công chiếu để ủng hộ đồng nghiệp.

Tam Triều Dâng đến chúc mừng ê-kíp sau thời gian tham gia nhiều dự án trong năm. Cô đóng cặp Võ Điền Gia Huy trong phim truyền hình Vì mẹ anh phán chia tay, đóng cùng Liên Bỉnh Phát ở Bẫy tiền và góp mặt trong Trùm Sò. Xuất thân là diễn viên nhí, Tam Triều Dâng đang đảm nhận cả vai tâm lý, tình cảm và hài.

Đoàn Minh Anh sinh năm 2008, từng tham gia Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu, sau đó đóng Nhà ba tôi một phòng và Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng. Cả ba phim điện ảnh đều vượt doanh thu 100 tỷ đồng, giúp cô được chú ý trong nhóm nữ diễn viên Gen Z.

Dàn diễn viên nữ trong dự án Ngày con còn mẹ của Vũ Ngọc Đãng. Hồng Đào đóng bà Tím, Phương Anh Đào vào vai con gái Mây, Nguyên Thảo đóng Ly, chị dâu của Mây. Phim khai thác mâu thuẫn trong gia đình khi người con gái cho rằng mẹ thiên vị anh trai.

Hồng Đào cùng đoàn phim giới thiệu vai bà Tím, người mẹ có nhiều xung đột với con gái. Nữ nghệ sĩ đưa ký ức về biến cố sức khỏe và trải nghiệm làm mẹ vào nhân vật. Những năm gần đây, Hồng Đào liên tục tham gia điện ảnh, với các vai diễn trong Mai, Chị dâu, Mang mẹ đi bỏ, Lên hương, sắp tới là Người mẹ xấu.

Phương Anh Đào trở lại màn ảnh, phim điện ảnh thứ hai của cô trong năm 2026, sau Báu vật trời cho dịp Tết. Cô đóng Mây, con gái nhân vật do Hồng Đào đảm nhận.

Quỳnh Lương đảm nhận vai Mai. Nữ diễn viên từng được biết đến qua các phim truyền hình Lối nhỏ vào đời, Ga-ra hạnh phúc, Đừng làm mẹ cáu.

Nguyên Thảo đóng vai Ly, có cảnh xô xát với Phương Anh Đào. Hai diễn viên thống nhất diễn quyết liệt để thể hiện mâu thuẫn giữa chị dâu và em chồng.

Trần Huy Anh vào vai Pháo, con trai bà Tím (Hồng Đào), anh trai Mây (Phương Anh Đào) và chồng của Ly (Nguyên Thảo). Nam diễn viên tiếp tục hợp tác với Vũ Ngọc Đãng sau Cô dâu hào môn.

Lê Xuân Tiền đến chúc mừng đoàn phim sau khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai 2026. Nam diễn viên từng đóng các phim trăm tỷ đồng như Gái già lắm chiêu 3, Nụ hôn bạc tỷ.

Quốc Anh đến ủng hộ Ngày con còn mẹ giữa lúc Chị chị em em 3 - bộ phim anh tham gia - đã vượt doanh thu 100 tỷ đồng. Trong phim, anh đóng Văn Tài, nhân vật có quan hệ tình cảm với các vai do Kỳ Duyên, Chi Pu và Ninh Dương Lan Ngọc đảm nhận.