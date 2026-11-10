Khó thay thế Jensen Huang tại Nvidia

Khó có thể hình dung Nvidia không có Jensen Huang. CEO hãng chip Mỹ nhiều lần khẳng định muốn tiếp tục làm việc và điều hành công ty lâu nhất có thể.

Tuy nhiên, vấn đề kế nhiệm tại Nvidia bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý trong tuần này, sau khi Huang thừa nhận có quan hệ ngoài hôn nhân.

Cùng thời điểm, hội đồng quản trị Nvidia thông báo mở cuộc điều tra nhằm xác minh liệu ông có phải mục tiêu của một chiến dịch tình báo nước ngoài hay không.

Nếu Huang rời vị trí lãnh đạo, giới phân tích và các cựu nhân viên Nvidia đã đề cập một số ứng viên tiềm năng, trong đó có Phó chủ tịch Ian Buck và Giám đốc tài chính Colette Kress.

Hai người con của Huang là Madison và Spencer hiện cũng làm việc tại Nvidia, làm dấy lên khả năng quyền điều hành công ty có thể tiếp tục nằm trong gia đình ông.

Trong tuyên bố gửi Business Insider hôm 8/11, Nvidia khẳng định: "Jensen cam kết tiếp tục lãnh đạo Nvidia trên cương vị CEO mà không bị gián đoạn".

Brad Gastwirth, Giám đốc nghiên cứu toàn cầu tại Circular Technology, nhận định Huang sẽ là nhân vật rất khó thay thế.

Dù không nắm quyền biểu quyết chi phối, ông sở hữu khoảng 3,6% cổ phần Nvidia và nhiều khả năng vẫn có tiếng nói đáng kể trong quá trình lựa chọn người kế nhiệm, trừ khi cuộc điều tra phát hiện những sai phạm nghiêm trọng.

"Sự kết hợp giữa chuyên môn kỹ thuật, tầm nhìn chiến lược và các mối quan hệ trong ngành của Jensen gần như không thể sao chép", Gastwirth nói.

Bài toán kế nhiệm tại Nvidia

Nvidia chưa từng công khai chỉ định một nhân vật đứng thứ hai trong bộ máy lãnh đạo. Huang cũng nổi tiếng với phong cách quản trị có cơ cấu phân cấp tương đối phẳng, khi có tới khoảng 60 người báo cáo trực tiếp cho ông.

"Cách tổ chức này vận hành rất hiệu quả khi ông ấy còn tại vị. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa chưa có ai được đào tạo, thử thách hay công khai định vị như người kế nhiệm", Daniel Newman, CEO The Futurum Group, nhận xét.

Một cựu nhân viên Nvidia cho biết Madison Huang, con gái của Jensen Huang và hiện giữ chức Giám đốc cấp cao phụ trách tiếp thị sản phẩm AI vật lý, đang thể hiện quyền hạn lớn hơn trong nhiều mảng kinh doanh của công ty.

Theo người này, động thái đó có thể là cách Madison chuẩn bị cho một vai trò lãnh đạo cao hơn trong tương lai.

Theo Gil Luria, nhà phân tích tại DA Davidson, Colette Kress là lãnh đạo cấp cao duy nhất khác của Nvidia có mức độ hiện diện công khai đáng kể. Bà có thể đảm nhận vị trí CEO tạm quyền nếu Huang rời ghế.

Giám đốc tài chính Nvidia Colette Kress. Ảnh: Nvidia

Kress đã làm việc tại Nvidia 13 năm. Trước đó, bà từng đảm nhiệm các vị trí trong lĩnh vực tài chính tại Cisco và Microsoft.

Tuy nhiên, do không có nền tảng kỹ thuật - yếu tố đóng vai trò quan trọng trong cách Huang điều hành Nvidia - một ứng viên khác được đánh giá phù hợp hơn cho vị trí lãnh đạo dài hạn là Ian Buck.

Buck là lãnh đạo kỳ cựu, từng tham gia phát triển CUDA, nền tảng phần mềm dành cho chip đã trở thành một trong những lợi thế cạnh tranh cốt lõi giúp Nvidia thống trị thị trường AI.

Phó chủ tịch Ian Buck. Ảnh: Nvidia

Ông hiện phụ trách các mảng trung tâm dữ liệu và điện toán của Nvidia, đồng thời đã gắn bó với công ty 22 năm.

"Ông ấy đang điều hành bộ phận tạo ra gần như toàn bộ doanh thu của Nvidia", một cựu nhân viên nhận xét, đề cập đến mảng trung tâm dữ liệu.

Một cựu nhân viên khác cho rằng văn hóa doanh nghiệp đặc thù của Nvidia là yếu tố quan trọng khi lựa chọn người kế nhiệm.

Theo người này, ứng viên lý tưởng nên là người trưởng thành từ nội bộ, thấu hiểu và thực sự chia sẻ những giá trị của công ty.

"Lý tưởng nhất, đó phải là người đã làm việc tại Nvidia, trải nghiệm và thấm nhuần các giá trị cũng như văn hóa doanh nghiệp", người này nói.

Nvidia có thể tìm CEO từ bên ngoài?

Một số ý kiến cũng đề cập khả năng Nvidia lựa chọn lãnh đạo từ các tập đoàn công nghệ khác. Hai cái tên được nhắc đến là Thomas Kurian, CEO Google Cloud và Matt Garman, CEO Amazon Web Services (AWS).

Cả hai đều đang điều hành những mảng kinh doanh điện toán đám mây quy mô lớn, có mức đầu tư đáng kể vào hạ tầng AI và duy trì quan hệ hợp tác chặt chẽ với Nvidia.

Nhờ đó, họ có sự am hiểu trực tiếp về khách hàng cũng như công nghệ đang thúc đẩy tăng trưởng của hãng chip Mỹ.

Dù khả năng Huang rời vị trí CEO hiện được đánh giá là thấp, Gastwirth cho rằng nếu điều này xảy ra trong bối cảnh hiện tại, Nvidia có thể chịu tác động nghiêm trọng.

"Tôi cho rằng đây sẽ là một trong những điều tồi tệ nhất có thể xảy đến với Nvidia. Công ty vẫn sẽ tiếp tục hoạt động, nhưng tôi nghi ngờ khả năng duy trì tốc độ đổi mới và hiệu quả thực thi như hiện nay", ông nói.

(Theo Insider)