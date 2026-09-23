Kho tên lửa cực mạnh mang lại ưu thế lớn cho tàu ngầm Amur-1650

Nga đã giới thiệu phiên bản thiết kế lại của tàu ngầm tấn công diesel-điện Amur-1650 tại một triển lãm quốc phòng ở Nam Phi và thu hút sự quan tâm lớn từ báo chí địa phương cũng như quốc tế.

Amur-1650 (Dự án 677E) là phiên bản xuất khẩu của tàu ngầm tấn công Dự án 677 Lada thuộc thế hệ thứ 4, đây là sản phẩm do Cục Thiết kế Trung ương Rubin phát triển.

Nga đang tích cực quảng bá phương tiện chiến đấu dưới nước được nâng cấp này tại các triển lãm vũ khí quốc tế nhằm tìm kiếm hợp đồng xuất khẩu đầu tiên.

Thiết kế mới của Amur-1650 tích hợp một module VPU cho phép tàu ngầm trang bị tên lửa hành trình phóng thẳng đứng Club-S, hoặc tên lửa siêu âm BrahMos của Nga/Ấn Độ để thực hiện các cuộc tấn công quy mô lớn vào mục tiêu trên đất liền và trên mặt nước.

Những cải tiến đáng chú ý còn bao gồm việc lắp đặt một hệ thống động cơ đẩy độc lập với không khí (AIP), cho phép tàu ngầm ở dưới nước tới 60 ngày mà không cần nổi lên để sạc lại các tấm pin.

Nhà phát triển tuyên bố tàu ngầm này có khả năng tàng hình rất cao. Tương tự thiết kế cơ bản của Lada, Amur-1650 có độ bộc lộ vật lý và âm thanh tối thiểu nhờ hình dáng thủy động lực học đặc biệt, bệ cách ly rung động và lớp phủ chống sóng siêu âm bằng cao su bí mật.

Lượng giãn nước của tàu ngầm tấn công Amur-1650 xấp xỉ 3.000 tấn (khi nổi trên mặt nước với hệ thống VPU). Thủy thủ đoàn chỉ yêu cầu 42 người (so với 70 trên lớp Kilo) nhờ việc tự động hóa rộng rãi các hệ thống điều khiển, tốc độ khi lặn của tàu đạt tới 21 hải lý/giờ.

Lớp Amur-1650 được phát triển để xuất khẩu như một sản phẩm công nghệ cao kế nhiệm cho dòng tàu ngầm tấn công diesel-điện nổi tiếng lớp Kilo thuộc Dự án 877 và 636.

Được biết trước kia Nga đã cố gắng bán 2 tàu ngầm Amur-1650 cho Morocco nhưng thương vụ đi vào ngõ cụt, mặc dù vậy những nỗ lực quảng bá phương tiện chiến đấu này trên thị trường toàn cầu vẫn tiếp tục.

Hiện tại, Nam Phi chỉ có 1 tàu ngầm sẵn sàng chiến đấu thuộc loại Type 209/1400 do Đức chế tạo, trong khi 2 chiếc khác đã bị tháo dỡ và ngừng hoạt động. Mặc dù vậy, không có báo cáo nào cho thấy Pretoria sẵn sàng bắt đầu tìm kiếm tàu ​​ngầm tấn công thế hệ mới.

Theo giới quan sát, điểm yếu lớn nhất của tàu ngầm Amur-1650 vẫn nằm ở hệ thống AIP, khi thậm chí Hải quân Nga còn chưa chấp nhận tích hợp thiết bị này vào những chiếc Lada mới chế tạo của mình.

Thiếu động cơ AIP sẽ khiến thời gian hoạt động dưới nước của tàu bị hạn chế đáng kể, tuy nhiên nếu vội vàng lắp đặt khi chưa thử nghiệm đầy đủ lại tiềm ẩn nguy cơ lớn về cháy nổ, độ tin cậy là điều Nga cần chứng minh trước khi nghĩ tới việc xuất khẩu.