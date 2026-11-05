Khổ sở cảnh người dân Hà Nội dựng cầu ván tạm để vào nhà ở công trường đường 70

Video: Người dân Hà Nội dựng cầu ván tạm để ra vào nhà tại công trường đường 70.

Khởi công năm 2016 với tổng mức đầu tư hơn 581 tỷ đồng, tuyến đường nối Tố Hữu với đường 70 kéo dài có chiều dài hơn 2 km, được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông khu vực phía Tây Hà Nội.

Tuy nhiên, sau gần 10 năm, dự án vẫn chưa thể hoàn thành, nhiều đoạn thi công dang dở, ảnh hưởng đến việc đi lại và hoạt động kinh doanh của người dân. Theo kế hoạch, tuyến đường dự kiến được thông xe kỹ thuật vào cuối năm 2026.

Sau thời gian dài gặp vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, dự án mở rộng đường 70, đoạn qua phường Đại Mỗ (Hà Nội), đang được tập trung triển khai nhằm đẩy nhanh tiến độ.

Ghi nhận tại công trường những ngày gần đây, các đơn vị thi công đồng loạt triển khai hạng mục rãnh thoát nước và hào kỹ thuật dọc hai bên tuyến.

Nhiều đoạn đường bị đào xới, đất đá tập kết sát khu vực nhà dân, khiến việc đi lại và sinh hoạt của các hộ ven đường gặp không ít khó khăn.

Tại những vị trí rãnh đào cắt ngang lối ra vào nhà, người dân phải tự tìm vật liệu, bắc cầu tạm để duy trì việc đi lại. Những lối đi tự chế nằm sát khu vực máy móc thi công và dòng xe qua lại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Anh Xuân Anh, chủ một cửa hàng sửa chữa xe máy cho biết, lượng khách đến cửa hàng giảm khoảng 80% kể từ khi công trường triển khai thi công trước cửa. Do công việc sa sút, anh phải cho hai nhân viên nghỉ trong một số buổi. Trong khi đó, tiền thuê mặt bằng mỗi tháng khoảng 15 triệu đồng, khiến áp lực chi phí càng lớn.

Theo anh Xuân Anh, tình trạng này đã kéo dài gần một tháng. Bụi đất khiến cửa hàng phải quét dọn 2-3 lần mỗi ngày. Việc thi công cống thoát nước cũng khiến hoạt động kinh doanh bị gián đoạn trong khoảng 10 ngày. Chỉ đến khi hạng mục lắp đặt cống hoàn thành cách đây 3 ngày, cửa hàng mới có thể hoạt động trở lại.

Bà Giang, chủ một cửa hàng kinh doanh đồ điện nước cho biết, doanh thu giảm rõ rệt kể từ khi việc thi công được triển khai trước cửa. Để có lối ra vào, bà phải tự tìm gỗ và gạch, kê thành cầu tạm bắc qua khu vực đào rãnh.

Bà Giang cũng cho biết, lượng đất đá tập kết trước cửa nhà là phần vật liệu đơn vị thi công chưa tìm được vị trí tập kết phù hợp. Người dân đành chấp nhận tình trạng này trong thời gian chờ công trường hoàn thiện. Bà mong các đơn vị đẩy nhanh tiến độ để sinh hoạt và kinh doanh sớm trở lại bình thường.

Nhiều cửa hàng khác trong khu vực cũng phải kê ván gỗ làm lối đi, đồng thời nâng hàng hóa lên cao để tránh bụi bẩn và đất đá. Khách đến mua hàng cũng phải bước qua những cây cầu tạm do người dân tự dựng.

Tại một số ngõ nhỏ đấu nối với tuyến đường chính, lối ra vào hiện chỉ được che chắn sơ sài. Khu vực thi công chưa có đầy đủ rào chắn và cảnh báo an toàn, khiến người dân lo ngại khi đi qua, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Ông Nguyễn Duy Trinh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư - Hạ tầng phường Đại Mỗ cho biết, địa phương đặt mục tiêu hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 11/2026. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành đối với 22/23 hộ dân và di dời 13 ngôi mộ. Phần còn lại gồm một hộ dân và hai phần mộ, dự kiến được bàn giao trước ngày 20/11. Sau khi được các cơ quan liên ngành của thành phố cấp phép rào chắn, dự án sẽ triển khai chặt hạ cây xanh, di dời hệ thống điện, nước và viễn thông để mở rộng phạm vi thi công.

Lý giải những bất cập phát sinh tại công trường, đại diện dự án cho biết, việc triển khai các hạng mục hạ tầng ngầm trong khu vực đông dân cư khó tránh khỏi những xáo trộn nhất định trong quá trình thi công. Để hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân, đơn vị thi công sẽ tăng cường tưới nước giảm bụi, bổ sung biển cảnh báo và thiết bị phản quang tại các vị trí nguy hiểm. Trước mắt, các nhà thầu được yêu cầu tập trung hoàn thiện hệ thống rãnh thoát nước, hào kỹ thuật, đồng thời phối hợp hỗ trợ đấu nối hạ tầng cho các hộ dân, từng bước khắc phục những bất tiện phát sinh trong quá trình thi công.