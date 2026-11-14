Khó quên màn tái hiện buổi Bình Văn, 'Chàng vinh quy' kết hợp công nghệ 3D Mapping

Tối 13/11, tại Sân Thái Học, Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Lễ kỷ niệm cấp quốc gia "950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam" đã diễn ra. Sau phần Lễ trang trọng, phần Hội là chương trình nghệ thuật đặc biệt. Qua 2 chương, từng tiết mục tái hiện truyền thống học tập từ xưa đến nay theo chủ đề "Tinh hoa đạo học".

Hoạt cảnh “Dựng nền Quốc học” thuộc chương 1 "Mạch nguồn đạo học" đưa khán giả trở về mùa hạ năm Bính Thìn (1076), khi Vua Lý Nhân Tông ban chiếu lập Quốc Tử Giám. Từ quyết sách mang tầm vóc lịch sử ấy, trường Quốc học đầu tiên của quốc gia được hình thành, khởi nguồn cho hành trình gây dựng nền giáo dục có tính hệ thống, nuôi dưỡng nhân tài phục vụ công cuộc dựng nước và giữ nước.

Hoạt cảnh còn tái hiện những buổi Bình Văn định kỳ tại Quốc Tử Giám, nơi các bậc danh nho, đại thần cùng môn sinh bình luận văn chương, trao đổi học thuật. Qua những buổi đàm luận ấy, tinh thần đạo học được khắc họa không chỉ ở việc tiếp nhận tri thức mà còn ở quá trình tu dưỡng nhân cách, rèn luyện phẩm hạnh.

Theo Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang, thông điệp anh muốn truyền tải là truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và trọng dụng hiền tài không ngừng được bồi đắp qua các triều đại, trở thành mạch nguồn văn hiến Thăng Long và sức mạnh tinh thần trường tồn của dân tộc.

Hoạt cảnh "Dựng nền quốc học".

Phần biểu diễn những ca khúc Hà Nội đất học đất linh (sáng tác Phạm Việt Tuân, Nguyễn Quang Long, biểu diễn Nhóm Oplus), Chàng vinh quy (sáng tác Phạm Phương Thảo, biểu diễn Quách Mai Thy) lần lượt gợi nhắc về truyền thống khoa bảng, tinh thần hiếu học. Khép lại mạch cảm xúc chương đầu tiên là ca khúc Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời (sáng tác buitruonglinh, biểu diễn Viết Danh - Hoàng Hồng Ngọc), kết nối những giá trị được gây dựng từ quá khứ với khát vọng phát triển của đất nước hôm nay.

Tiết mục "Chàng vinh quy".

Từ mạch nguồn tri thức nghìn năm, chương trình tiếp tục chuyển tải thông điệp về sự kế thừa và phát triển của đạo học trong thời đại mới. Nếu Quốc Tử Giám xưa khơi nguồn khát vọng gây dựng hiền tài, thì giáo dục hôm nay tiếp tục sứ mệnh ươm mầm trí tuệ, hun đúc nhân cách, bồi dưỡng tài năng và mở rộng cơ hội để mỗi người phát huy năng lực, đóng góp cho cộng đồng và đất nước.

Các tiết mục Em là mầm non của Đảng - Cùng nhau ta đi lên, Khát vọng sinh viên Việt Nam, Vươn mình Việt Nam... do các ca sĩ như Đông Hùng, Võ Hạ Trâm, Ngô Lan Hương... thể hiện, lần lượt khắc họa hình ảnh các thế hệ học sinh, sinh viên, nhà giáo trên hành trình học tập, rèn luyện và cống hiến. Tất cả tạo nên bức tranh tổng hòa về tinh thần đoàn kết, niềm tự hào văn hóa và khát vọng tiếp nối những giá trị tốt đẹp của dân tộc.

Trong thời lượng giới hạn, làm thế nào để kể câu chuyện lịch sử 950 năm Quốc Tử Giám, đồng thời chuyển tải trọn vẹn những giá trị cốt lõi của đạo học, đó là thách thức lớn nhất đối với Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang và ê-kíp sáng tạo. Anh cùng ê-kíp đã lựa chọn những dấu mốc lịch sử và chất liệu đặc trưng của Quốc Tử Giám ví như những buổi Bình Văn, để xây dựng mạch kể xuyên suốt, kết nối quá khứ với đời sống đương đại.

Sự kết hợp tổng thể với các yếu tố đồ họa, 3D Mapping, pháo hoa, đèn laser... đã mở ra một không gian giàu tính nghệ thuật, nơi vẻ đẹp truyền thống hòa quyện tinh tế với hơi thở đương đại, đồng thời giữ trọn nét cổ kính của Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Thông điệp xuyên suốt được ê-kíp thực hiện gửi gắm qua chương trình nghệ thuật đó là - “Đạo học là cội rễ của nhân cách; Tri thức là đôi cánh đưa đất nước vươn mình”.