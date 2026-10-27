Khó nhận ra Lý Hải và Thanh Thảo thời trẻ

Mới đây, gia đình Lý Hải - Minh Hà đăng tải loạt ảnh cũ của Lý Hải và ca sĩ Thanh Thảo, kèm dòng trạng thái: “Lý Hải và ca sĩ Thanh Thảo của ‘ngày hôm qua’. Đố cả nhà đoán thử năm nào nha ?”.

Bài đăng gồm 7 hình ảnh, ghi lại diện mạo của hai nghệ sĩ thời trẻ. Trong ảnh, Lý Hải xuất hiện với áo sáng màu, kiểu tóc ngắn rẽ ngôi đặc trưng của một thời, còn Thanh Thảo diện sơ mi kẻ caro, quần jean xanh và mái tóc dài uốn nhẹ. Phong cách ăn mặc giản dị, đậm dấu ấn thập niên 1990 và đầu những năm 2000 khiến bộ ảnh mang màu sắc hoài niệm.

Lý Hải và ca sĩ Thanh Thảo thời trẻ.

Điều khiến loạt ảnh thu hút sự chú ý không chỉ là diện mạo khác biệt của Lý Hải và Thanh Thảo so với hiện tại, mà còn là ký ức về giai đoạn nhạc trẻ Việt Nam phát triển sôi động. Khi ấy, cả hai đều hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc và là những gương mặt quen thuộc với khán giả yêu nhạc Việt.

Lý Hải sinh năm 1968, từng được biết đến rộng rãi với vai trò ca sĩ trước khi chuyển hướng sang điện ảnh. Anh ghi dấu ấn qua loạt sản phẩm Trọn đời bên em, sau đó xây dựng thương hiệu phim Lật mặt. Trong khi đó, Thanh Thảo nổi tiếng với biệt danh “Búp bê”, gắn liền với dòng nhạc trẻ sôi động và nhiều ca khúc được khán giả yêu thích trong giai đoạn cuối thập niên 1990, đầu những năm 2000.

Lý Hải tiếp tục được nhắc đến với vai trò đạo diễn, nhà sản xuất phim.

Ở hiện tại, Lý Hải tiếp tục được nhắc đến với vai trò đạo diễn, nhà sản xuất phim, đồng thời duy trì cuộc sống gia đình bên bà xã Minh Hà và bốn người con. Minh Hà cũng là cộng sự quan trọng của anh trong quá trình thực hiện các dự án điện ảnh. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Lý Hải đã xây dựng được thương hiệu phim riêng, có sức hút đáng kể tại phòng vé Việt Nam.

Về phía Thanh Thảo, nữ ca sĩ hiện có cuộc sống gia đình tại Mỹ cùng ông xã Tom Han và con gái Talia. Cô vẫn gắn bó với âm nhạc, biểu diễn và chia sẻ những khoảnh khắc đời thường với người hâm mộ. Hình ảnh thời trẻ được nhắc lại lần này cũng gợi nhớ chặng đường hoạt động nghệ thuật của Thanh Thảo, từ thời kỳ nhạc trẻ bùng nổ đến cuộc sống hiện tại.

Thanh Thảo và chồng.

Ở lĩnh vực điện ảnh, Lý Hải có bước chuyển mình rõ nét khi ra mắt Lật mặt năm 2015. Những phần tiếp theo như Lật mặt 5: 48h, Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh và Lật mặt 7: Một điều ước giúp thương hiệu ngày càng được chú ý. Riêng Lật mặt 7: Một điều ước đạt doanh thu khoảng 483 tỷ đồng.

Đến năm 2025, Lật mặt 8: Vòng tay nắng tiếp tục nối dài loạt phim của Lý Hải, với doanh thu khoảng 232 tỷ đồng. Những con số này cho thấy sự chuyển hướng từ ca hát sang làm phim đã trở thành dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của nam nghệ sĩ.

Dù đã trải qua nhiều năm, hình ảnh Lý Hải và Thanh Thảo thời trẻ vẫn đem đến cảm giác thân thuộc với khán giả từng yêu mến Vpop.