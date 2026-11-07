Khó nhận ra Hoa hậu Ý Nhi

Trước ngày trở về Việt Nam sau thời gian du học tại Úc, Hoa hậu Ý Nhi cập nhật loạt khoảnh khắc đời thường trên trang cá nhân. Bên cạnh dòng thông báo đếm ngược ngày về nước, phong cách của nàng hậu sinh năm 2002 cũng khiến người xem bất ngờ bởi khác xa ngày thường.

Hình ảnh mới nhất của Hoa hậu Ý Nhi tại Úc.

Không phải váy dạ hội hay những bộ đồ được chuẩn bị cầu kỳ để dự sự kiện, Ý Nhi xuất hiện với áo hai dây đen, quần jeans và áo khoác da rộng. Cô đeo kính râm bản lớn, để tóc ngang vai, thoải mái tạo dáng trên ghế bên bờ biển. Biểu cảm tinh nghịch cùng động tác đưa tay lên đầu đem đến một hình ảnh khác hẳn vẻ nghiêm túc thường thấy trên sân khấu.

“Nhập vai tổng tài, nhắm mắt đếm ngược ngày về Việt Nam gặp cả nhà yêu”, Ý Nhi viết.

Ở bức ảnh chụp gần, nàng hậu tiếp tục diện áo hai dây và kính đen, phía sau là khung cảnh mặt nước cùng cây cầu tại Sydney. Mái tóc được gió thổi bồng, một phần gương mặt nằm sau cặp kính lớn khiến diện mạo của Ý Nhi có phần lạ mắt.

Nhiều khán giả nhận xét cô thay đổi khá nhiều so với 3 năm trước.

Trước đó ở một hình ảnh khác, Ý Nhi chọn áo lông màu be dáng ngắn phối cùng chân váy đen. Cô búi tóc bằng kẹp, đeo kính và cầm ly khi đứng bên lan can trên thuyền.

Những hình ảnh mới nhất của Ý Nhi nhận được sự ủng hộ của khán giả. Nhiều bình luận cho rằng nàng Hậu đã thay đổi không chỉ về ngoại hình mà còn phong cách, thần thái so với những ngày đầu sang Úc.

Ý Nhi táo bạo hơn trong những hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội.

Hiện tại, Ý Nhi dự kiến trở lại Việt Nam trong tháng 11 sau khi hoàn tất chương trình học tại Úc.

Đăng quang Miss World Vietnam 2023, Ý Nhi sang Úc du học sau những ồn ào phát ngôn thời điểm mới nhận danh hiệu. Trong thời gian học tập ở nước ngoài, cô vẫn sắp xếp trở về Việt Nam để tham gia một số hoạt động, đồng thời chuẩn bị cho hành trình thi quốc tế.

Năm 2025, Ý Nhi đại diện Việt Nam tại Miss World và vào Top 40 chung cuộc. Sau cuộc thi, cô tiếp tục việc học tại Úc, xen kẽ những cập nhật về công việc và cuộc sống thường ngày trên mạng xã hội.

Hiện Ý Nhi chưa chia sẻ cụ thể các hoạt động sẽ triển khai sau khi trở về trong lần đăng ảnh này. Nhưng trước khi xuất hiện trở lại tại các sự kiện trong nước, nàng hậu đã mang đến một hình ảnh khá khác qua những bộ đồ đời thường. Từ áo da, kính đen đến cách tạo dáng thoải mái, loạt ảnh cho thấy thêm một góc phong cách của Ý Nhi khi tạm rời váy áo và vương miện.