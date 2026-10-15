Khó nhận ra diễn viên Thanh Hương với diện mạo khác lạ

Nữ diễn viên Thanh Hương vừa chia sẻ hình ảnh hậu trường quá trình hóa trang cho một vai diễn trên sân khấu kịch. Trong loạt ảnh được đăng tải, nữ diễn viên gây bất ngờ với phần đầu cạo trọc, gương mặt trang điểm đậm cùng đôi mắt được kẻ sắc nét. Tạo hình có phần khác lạ so với hình ảnh quen thuộc của cô trên màn ảnh nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả.

Diện mạo khác lạ của Thanh Hương trong hình ảnh hậu trường hóa trang cho vai diễn trên sân khấu kịch.

Ngay bên dưới bài đăng, nhiều người hâm mộ để lại bình luận bày tỏ sự bất ngờ trước diện mạo mới của nữ diễn viên. Một số người hài hước hỏi: "Tóc chị đâu rồi?", trong khi những khán giả khác dành lời động viên: "Giao diện mới quá, chúc em nhiều vai hay nha", "Hóa trang vẫn không thể giấu được sự xinh đẹp này". Bên cạnh đó, không ít người tò mò về nhân vật mà Thanh Hương đang chuẩn bị thể hiện, đặt câu hỏi: "Chị nhập vai diễn nào đó ạ, tò mò quá".

Thanh Hương là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ Việt Nam, ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình được khán giả yêu thích. Sở hữu khả năng biến hóa với nhiều dạng vai, nữ diễn viên từng gây ấn tượng khi hóa thân thành những nhân vật cá tính, mạnh mẽ cũng như những người phụ nữ có số phận nhiều thăng trầm.

Đáng chú ý, vai Phan Hương trong Người phán xử, Lan trong Quỳnh búp bê và Luyến trong Cuộc đời vẫn đẹp sao là những dấu mốc đáng chú ý trong sự nghiệp của Thanh Hương. Mỗi nhân vật mang một màu sắc riêng, góp phần cho thấy sự đa dạng trong diễn xuất của nữ diễn viên.

Những năm gần đây, Thanh Hương tiếp tục mở rộng hoạt động sang lĩnh vực điện ảnh, thử sức với nhiều hình tượng mới. Năm 2025, cô tham gia phim Tìm xác: Ma không đầu với vai Linh. Cùng năm, nữ diễn viên góp mặt trong Thiên Đường Máu, đảm nhận vai Mỹ - nhân vật phản diện có liên quan đến đường dây lừa đảo xuyên quốc gia. Vai diễn này mang màu sắc khác biệt so với những hình tượng người phụ nữ nhiều bất hạnh mà cô từng thể hiện trên màn ảnh nhỏ.

Đến năm 2026, Thanh Hương tiếp tục xuất hiện trong phim điện ảnh "Mùi Phở" với vai Kiều. Tác phẩm thuộc thể loại gia đình, ra mắt vào dịp Tết Nguyên đán, đồng thời bổ sung thêm một màu sắc mới vào hành trình hoạt động nghệ thuật của nữ diễn viên trên màn ảnh rộng.

Với tạo hình đầu cạo trọc cùng phong cách trang điểm khác lạ, Thanh Hương một lần nữa khiến khán giả chú ý và đặt nhiều kỳ vọng vào vai diễn sắp tới. Dù danh tính nhân vật vẫn được giữ kín, hình ảnh hậu trường đã phần nào khơi gợi sự tò mò về màn hóa thân mới của nữ diễn viên trên sân khấu kịch. Người hâm mộ hiện chờ đợi những chia sẻ tiếp theo từ Thanh Hương để hiểu rõ hơn về vai diễn đặc biệt này.

Về đời tư, diễn viên Thanh Hương từng trải qua cuộc hôn nhân kín tiếng và hiện lựa chọn tập trung cho công việc, gia đình cũng như những dự định cá nhân. Sau những thay đổi trong cuộc sống, nữ diễn viên 8X dần xây dựng cho mình quan niệm sống tích cực, ưu tiên sự bình yên và chủ động cân bằng giữa công việc với cuộc sống riêng.

Ở thời điểm hiện tại, Thanh Hương chú trọng duy trì năng lượng tích cực, giữ tư duy tỉnh táo và cân bằng nhịp sống. Theo nữ diễn viên, tinh thần thoải mái không chỉ giúp cô thăng hoa hơn trong các dự án nghệ thuật mà còn là nền tảng để đưa ra những quyết định sáng suốt trong kinh doanh.