Khổ luyện thành tài, chai tay bắn giỏi

Mới sáng sớm, các lực lượng tham gia kiểm tra bắn phân đoạn 2 của Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 692 đã có mặt đầy đủ, tích cực hoàn tất công tác chuẩn bị, bảo đảm buổi kiểm tra diễn ra thuận lợi, đạt kết quả cao. Khi loạt đầu tiên được gọi lên tuyến bắn, không khí thao trường bỗng tĩnh lặng, mọi người dường như đều nín thở cùng các quân nhân đang ngắm bắn. Sau những tiếng súng đanh giòn, mọi người lại hồi hộp chờ nghe thông báo kết quả. Và rồi, niềm vui vỡ òa khi các quân nhân trong loạt bắn đều đạt khá, giỏi.

Các quân nhân tập trung cao độ, bình tĩnh, tự tin thực hiện bài bắn kiểm tra.

Thiếu úy QNCN Trần Minh Quân, Trung đội 3, Đại đội 9 xuất sắc đạt điểm tuyệt đối 30/30. Thành tích này là kết quả của quá trình tích cực học tập, rèn luyện, đồng thời cho thấy khả năng vận dụng kiến thức, kỹ năng đã được huấn luyện vào thực hành của anh. Thiếu úy QNCN Trần Minh Quân chia sẻ: “Điều quan trọng nhất là phải nắm chắc lý thuyết, từ đó vận dụng vào thực hành. Trong mỗi buổi tập, tôi luôn chú ý lắng nghe hướng dẫn của cán bộ, nghiêm túc tiếp thu những điểm còn hạn chế để rút kinh nghiệm và luyện tập nhiều lần cho đến khi thuần thục”.

Cũng đạt điểm tuyệt đối trong lần kiểm tra này, Thiếu úy QNCN Lương Thị Vân Anh, Đại đội 11 cho rằng, bắn súng đòi hỏi tính kiên trì, sự tập trung, tâm lý vững vàng và khả năng thích ứng với điều kiện thực tế trên thao trường. Chia sẻ về những khó khăn trong huấn luyện, Vân Anh cho biết: “Thời tiết nắng nóng ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực của tôi, nhất là khi phải duy trì sự tập trung trong suốt quá trình luyện tập. Để đạt kết quả cao, tôi xác định phải nỗ lực hết sức, xây dựng cho mình thói quen học tập nghiêm túc, rèn luyện thường xuyên, không ngại khó, ngại khổ”.

Đại úy Đinh Xuân Linh, Chính trị viên Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 692 cho biết: “Để nâng cao chất lượng huấn luyện, chúng tôi thường xuyên chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giúp mỗi quân nhân nhận thức rõ nhiệm vụ, xác định động cơ, thái độ học tập, rèn luyện đúng đắn. Trong quá trình thực hiện, cán bộ huấn luyện kết hợp chặt chẽ giữa trang bị kiến thức với rèn luyện kỹ năng, tạo điều kiện để quân nhân phát huy tính chủ động, tự giác, từng bước nâng cao trình độ. Điều quan trọng là phải tạo được khí thế thi đua sôi nổi, giúp mỗi quân nhân xác định rõ trách nhiệm của bản thân, không ngại khó, ngại khổ, quyết tâm hoàn thành tốt nội dung huấn luyện”.

Kết quả kiểm tra bắn phân đoạn 1 và phân đoạn 2 đối với QNCN đang huấn luyện tại Trung đoàn 692 có hơn 75% đạt khá, giỏi; đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Kết quả ấy ghi nhận tinh thần tích cực, chủ động của QNCN trong học tập, rèn luyện và sự tận tâm của đội ngũ cán bộ huấn luyện. Đây là niềm vui, sự khích lệ đối với từng cá nhân, đồng thời góp phần lan tỏa tinh thần “khổ luyện thành tài, chai tay bắn giỏi” trong toàn đơn vị.