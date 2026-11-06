Kho KT789 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Trước yêu cầu bảo đảm kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Bộ đội Tăng thiết giáp, Tổng cục Kỹ thuật (nay là Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) giao Cục Kỹ thuật binh chủng (nay là Cục Kỹ thuật quân, binh chủng) khảo sát, lựa chọn địa điểm xây dựng kho chiến lược cấp 1 chuyên ngành. Ngày 8-11-2006, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký quyết định thành lập Kho KT789 trực thuộc Cục Kỹ thuật binh chủng, Tổng cục Kỹ thuật.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Phó chính ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Trải qua 20 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Kho KT789 luôn đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, cất giữ, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, đồng bộ, niêm cất vũ khí, trang bị kỹ thuật theo chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên. Hằng năm, đơn vị hoàn thành 100% chỉ tiêu, kế hoạch công tác kỹ thuật, bảo đảm chất lượng, an toàn, đúng quy trình, quy định.

Thượng tá Đoàn Ngọc Thắng, Chủ nhiệm Kho KT789 đọc diễn văn kỷ niệm.

Đại tá Trần Đình Sinh, Chính trị viên Kho KT789 đọc Thư khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Nổi bật, đơn vị đã tiếp nhận 468 lượt xe tăng, thiết giáp; tổ chức đồng bộ 315 lượt xe, cấp phát 156 lượt xe; tiếp nhận hơn 600 tấn vật tư kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất, đồng bộ xe tăng, thiết giáp. Đồng thời, tổ chức bảo quản thường xuyên hơn 200.000 lượt xe tăng, thiết giáp, 400.000 lượt vật tư tên lửa chống tăng; bảo dưỡng cấp I hơn 3.000 lượt xe, bảo dưỡng cấp II gần 2.000 lượt xe. Qua đó, góp phần duy trì hệ số kỹ thuật, nâng cao chất lượng tổng thể và khả năng sẵn sàng chiến đấu của vũ khí, trang bị kỹ thuật ngành Tăng, thiết giáp.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Kho KT789.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu biểu dương, chúc mừng những thành tích Kho KT789 đạt được trong 20 năm qua.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm chụp ảnh lưu niệm.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy Kho KT789 tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, Nhà nước; triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác kỹ thuật đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; thực hiện hiệu quả Phong trào Thi đua Quyết thắng, phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động 50... Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.