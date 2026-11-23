Thi công Gói thầu XL01 - Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lộ - La Sơn. (Ảnh: Phương Thành).

Khó khăn vượt dự tính

“Mặc dù đã lường trước khó khăn về thời tiết tại khu vực Quảng Trị và Huế nhưng cả lượng mưa, thời gian mưa trong khoảng 1 năm qua vẫn nằm ngoài dự đoán của chúng tôi”, ông Phạm Văn Khôi, Chủ tịch Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành cho biết.

Đây là một trong những lý do khiến các nhà thầu thi công Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lộ - La Sơn vừa phải đề xuất gia hạn thời gian hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng từ cuối năm 2026 sang năm 2027.

Được biết, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành là một trong những nhà thầu chính thi công Gói thầu XL1 thuộc Dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Đây cũng là gói thầu có khối lượng hoàn thành lớn nhất trong số 3 gói thầu xây lắp của Dự án, với sản lượng thực hiện đạt gần 60% giá trị hợp đồng tính đến giữa tháng 11/2026.

Đại diện Liên danh TECCO2 - Thăng Long SCQ, đơn vị tư vấn giám sát Gói thầu XL1, xác nhận những khó khăn về thời tiết mà các nhà thầu xây lắp phản ánh là hoàn toàn khớp với diễn biến thực tế trên công trường, kể cả đối với Công ty Phương Thành, một trong những đơn vị thi công có năng lực và kinh nghiệm hàng đầu Việt Nam hiện nay.

Cụ thể, theo thống kê của Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, từ đầu năm đến ngày 10/11/2026, phạm vi Gói thầu XL1 có 72 ngày mưa, Gói thầu XL2 có 62 ngày mưa. Nếu tính cả 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, thời gian không thể thi công tại hai gói thầu lên tới 71 - 81 ngày, tương đương khoảng 2,3 - 2,6 tháng.

Đặc biệt, trong 71 ngày từ đầu tháng 9 đến ngày 10/11/2026, Gói thầu XL1 có tới 30 ngày mưa, Gói thầu XL2 có 27 ngày mưa, đúng vào giai đoạn cao điểm thi công nền, móng, mặt đường và hệ thống thoát nước. Do các hạng mục này phải chờ nền khô ráo mới có thể tiếp tục triển khai, thời gian gián đoạn thực tế còn lớn hơn số ngày mưa thống kê.

Mưa lũ kéo dài còn làm giảm công suất khai thác các mỏ đá, mỏ cát, gây ngập bãi chứa, sạt lở đường vận chuyển, ảnh hưởng đến nguồn cung vật liệu cho công trường.

Cùng với thời tiết bất lợi, tình trạng khan hiếm và biến động giá vật liệu xây dựng cũng ảnh hưởng lớn đến tiến độ dự án, trong bối cảnh giá xăng dầu, vật liệu và cước vận chuyển tăng cao do tác động của xung đột tại Trung Đông từ cuối tháng 3/2026.

Theo Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, giá đá xây dựng tại các mỏ trên địa bàn TP. Huế tăng 13 - 22% so với tháng 8/2025, trong khi đá 1x2 khan hiếm, phải mua từ Quảng Trị với giá đến chân công trình khoảng 645.000 đồng/m³. Đáng chú ý, phần lớn các mỏ đá đã hết công suất được cấp phép từ cuối tháng 9/2026, chỉ còn 1/5 mỏ cát hoạt động, khiến nguồn cung vật liệu không đáp ứng nhu cầu triển khai đồng loạt các mũi thi công.

Không chỉ thiếu nguồn cung, giá xi măng còn tăng thêm 100.000 đồng/tấn từ ngày 10/10/2026, trong khi giá vật liệu và cước vận chuyển tăng nhanh hơn khả năng bù đắp của cơ chế điều chỉnh giá hợp đồng, buộc các nhà thầu phải tự cân đối tài chính, có thời điểm thi công cầm chừng, ảnh hưởng đến tiến độ và khối lượng hoàn thành để giải ngân.

“Cùng với việc mặt bằng bàn giao không đúng kế hoạch, thời tiết bất lợi và tình trạng khan hiếm, tăng giá vật liệu xây dựng như hai đòn giáng mạnh vào tình hình tài chính của các nhà thầu và tiến độ triển khai thực tế công trình”, đại diện Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết.

Cần phải nói thêm rằng, Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lộ - La Sơn có tổng mức đầu tư 6.463,182 tỷ đồng, chiều dài khoảng 98,73 km, trong đó đoạn qua tỉnh Quảng Trị dài 36,01 km và đoạn qua TP. Huế dài 62,72 km.

Dự án được đầu tư mở rộng nền, mặt đường và các công trình trên tuyến từ 2 làn xe lên 4 làn xe hoàn chỉnh, phù hợp tiêu chuẩn đường cao tốc cấp 80.

Rủi ro tiềm ẩn

Nếu không tính các yếu tố khách quan, Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lộ - La Sơn cũng xuất hiện hàng loạt nguyên nhân chủ quan khiến việc điều chỉnh tiến độ hoàn thành trở thành điều khó tránh khỏi.

Cụ thể, dự án được lên kế hoạch cơ bản hoàn thành trong năm 2025 và đưa vào sử dụng năm 2026. Tuy nhiên, Gói thầu XL3 đến ngày 22/5/2026 mới ký hợp đồng và Gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị cho hệ thống giám sát, điều hành giao thông được ký hợp đồng ngày 21/10/2026.

Đối với Gói thầu XL1 (Km0 - Km37+300), mặt bằng cơ bản đã được bàn giao, chủ đầu tư đang tập trung chỉ đạo các nhà thầu bổ sung nguồn lực để cơ bản hoàn thành những hạng mục chính trong năm 2026.

Tuy nhiên, đối với Gói thầu XL2 (Km37+300 - Km102+200) và các Gói thầu XL3, TB1, Ban quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh xác định việc hoàn thành trong năm 2026 là không khả thi do tác động đồng thời của các nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Bên cạnh việc triển khai các gói thầu chậm so với kế hoạch, Ban quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh cũng thừa nhận một số nhà thầu còn chủ quan, vào cuộc muộn, chưa tập trung nguồn lực tài chính, chậm huy động nhân lực, thiết bị và vật tư, trong khi hồ sơ thiết kế kỹ thuật vẫn còn những bất cập phải điều chỉnh trong quá trình thi công.

Về phía chủ đầu tư, công tác chỉ đạo, đôn đốc tại một số thời điểm còn thiếu linh hoạt, chưa kịp thời cắt chuyển khối lượng đối với những nhà thầu chậm tiến độ.

Mặc dù đã tổ chức nhiều cuộc họp kiểm điểm, làm việc trực tiếp với lãnh đạo cao nhất của các nhà thầu và ban hành tới 71 văn bản, thông báo đôn đốc, cảnh báo, phê bình, yêu cầu bổ sung nguồn lực, tận dụng thời tiết thuận lợi để thi công cuốn chiếu, tăng ca, làm đêm, nhưng theo Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, kết quả thực hiện vẫn chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ đề ra.

Được biết, ngay cả khi được Bộ Xây dựng chấp thuận lùi thời hạn hoàn thành, đưa vào khai thác sang năm 2027 như đề xuất của Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, dự án này vẫn còn tiềm ẩn hàng loạt rủi ro lớn.

Một trong những khó khăn là tình trạng khan hiếm nhân công, thợ vận hành máy do cùng thời điểm có khoảng 16 công trình hạ tầng lớn đang triển khai tại Quảng Trị, TP. Huế và các địa phương lân cận, đẩy chi phí nhân công tăng mạnh.

Hiện tiền lương thợ vận hành máy khoan tăng từ 20 triệu đồng lên 65 triệu đồng/tháng, trong khi tiền công lao động phổ thông tăng từ 400.000 - 500.000 đồng lên 1,5 - 2 triệu đồng/ngày, khiến các nhà thầu gặp nhiều khó khăn trong việc huy động nhân lực.

Đáng chú ý, tình trạng khan hiếm nhựa đường tiếp tục là một trở ngại lớn đối với tiến độ thi công mặt đường, khi giá nhựa đường 60/70 tại kho Thọ Quang (Đà Nẵng) tăng từ 16.800 đồng/kg vào tháng 3/2026 lên 26.400 đồng/kg trong tháng 11/2026, tương đương mức tăng 57,1%.

Không chỉ tăng giá, nguồn cung nhựa đường còn bị gián đoạn khi Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex thông báo không bố trí được nguồn hàng xuất xứ Singapore trong tháng 10/2026, buộc các nhà thầu phải tìm kiếm nguồn thay thế từ Trung Quốc, trong khi việc nhập khẩu, kiểm định chất lượng và chấp thuận vật liệu cần thêm thời gian.

“Việc thiếu nguồn cung nhựa đường lại trùng với mùa mưa miền Trung, khi số ngày có thể thi công bê tông nhựa vốn đã rất hạn chế, trong khi chi phí vật liệu tăng nhanh nhưng cơ chế điều chỉnh giá hợp đồng chưa kịp bù đắp, khiến một số nhà thầu phải thi công cầm chừng, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ hoàn thành các đoạn mở rộng và giá trị giải ngân”, đại diện chủ đầu tư thông tin.