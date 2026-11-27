Đại tá Trần Đức Sinh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Hậu cần - Kỹ thuật phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2026, Đảng ủy, Chỉ huy Kho K79 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành toàn diện các mặt công tác, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là công tác tiếp nhận, cấp phát, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa và niêm cất trang bị kỹ thuật, vật tư hậu cần bảo đảm đúng quy trình. Công tác huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật có nhiều chuyển biến tích cực; đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị và an toàn kho tàng, phòng chống cháy nổ.

Đảng ủy Kho K79 biểu quyết thông qua Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2027.

Trên cơ sở đánh giá tình hình và dự báo yêu cầu nhiệm vụ. Năm 2027, Đảng ủy Kho xác định tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; tập trung đột phá nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự và chuyển đổi số; giữ vững an toàn tuyệt đối mọi mặt; phấn đấu xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Kho K79 khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2026.

Tại Hội nghị, Kho K79 đã tổ chức khen thưởng cho 9 tập thể và 62 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026.