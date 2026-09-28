Kho J106 chung tay khắc phục hậu quả sau ngập lụt

Do mực nước sông Bùi dâng cao, nhiều khu vực trên địa bàn xã Xuân Mai bị ngập trên diện rộng, ảnh hưởng đến hoạt động giảng dạy, học tập và làm việc tại các nhà trường, nhà văn hóa. Sau hơn hai tuần kể từ khi nước lũ tràn về, giáo viên, học sinh của các nhà trường vẫn phải di chuyển đến địa điểm học tập khác, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong quá trình đi lại.

Cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Kho J106 cùng các lực lượng dọn vệ sinh tại Trường Tiểu học Tân Tiến (Phân hiệu 1).

Thực hiện hiệp đồng công tác phòng thủ dân sự, Kho J106 huy động một xe chữa cháy, hai máy bơm áp lực cao cùng các trang bị, vật chất phục vụ công tác vệ sinh môi trường. Cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Kho J106 phối hợp với lực lượng quân sự địa phương và giáo viên, tranh thủ từng giờ, khẩn trương triển khai nhiệm vụ trong điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Kho J106 vận chuyển, sắp xếp vật chất tại Trường Tiểu học Tân Tiến (Phân hiệu 1).

Sau hai ngày thực hiện nhiệm vụ, lực lượng đã hoàn thành các nội dung được giao, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện, trang bị; được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đánh giá cao.

Cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Kho J106 cùng các lực lượng giúp nhân dân tổng dọn vệ sinh sau ngập lụt.

Những việc làm thiết thực của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Kho J106 không chỉ góp phần giúp các nhà trường, nhà văn hóa sớm trở lại hoạt động bình thường mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam với nhân dân trong lúc khó khăn. Qua đó, tiếp tục tô thắm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, củng cố, thắt chặt tình quân dân, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.