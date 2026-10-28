Kho hạt giống Svalbard tại Bắc Cực bảo vệ nguồn gene cây trồng toàn cầu

Quần đảo Svalbard, Na Uy. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Kho hạt giống toàn cầu Svalbard tại Bắc Cực đang góp phần lưu giữ nguồn gene cây trồng quý, tạo cơ sở cho việc phát triển các giống thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo đảm an ninh lương thực lâu dài, trong đó có châu Phi.

Bà Lene Krøl Andersen, Giám đốc điều hành Trung tâm Nguồn gene Bắc Âu (NordGen), cho biết biến đổi khí hậu đang gây sức ép ngày càng lớn đối với đa dạng sinh học.

Việc bảo tồn hạt giống giúp lưu giữ những đặc tính di truyền quý, phục vụ nghiên cứu và chọn tạo giống cây trồng phù hợp với điều kiện khí hậu trong tương lai.

Theo bà Andersen, nguồn gene được lưu giữ tại Svalbard giống như một “thư viện” di truyền. Kho đóng vai trò dự phòng cho các ngân hàng gene trên thế giới, cho phép các đơn vị gửi hạt giống nhận lại mẫu lưu trữ để khôi phục bộ sưu tập khi xảy ra sự cố, kể cả trong bối cảnh xung đột hoặc các mối đe dọa khác.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, đối với Lục địa Đen, việc bảo tồn các giống cây bản địa như đậu bắp và đậu đũa có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh lương thực.

Bà Andersen ví việc lưu giữ những giống cây gắn với kinh nghiệm canh tác của cộng đồng như một hình thức “bảo hiểm” cho các thế hệ sau, duy trì nguồn vật liệu di truyền phục vụ sản xuất nông nghiệp lâu dài.

Tuy nhiên, bà nhấn mạnh việc nghiên cứu, khai thác nguồn gene và kết nối với nông dân chủ yếu diễn ra tại các ngân hàng gene.

Tri thức của người nông dân vẫn giữ vai trò thiết yếu trong việc nhận diện đặc tính giống, lựa chọn phương thức canh tác và phát triển cây trồng phù hợp với điều kiện thực tế./.