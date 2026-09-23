Kho dự trữ ngũ cốc giúp Trung Quốc giảm rủi ro từ El Niño

Theo số liệu được giới chức Trung Quốc công bố, sản lượng ngũ cốc của nước này duy trì trên 650 triệu tấn mỗi năm từ năm 2015

El Niño mạnh lên đang làm gia tăng lo ngại về sản lượng ngũ cốc toàn cầu, khi hiện tượng khí hậu này có thể gây hạn hán, nắng nóng và thay đổi lượng mưa tại nhiều vùng sản xuất nông nghiệp. Trung Quốc vì vậy đang tăng cường các biện pháp bảo vệ sản xuất và duy trì nguồn dự trữ nhằm hạn chế tác động lên thị trường trong nước. Theo số liệu được giới chức Trung Quốc công bố, sản lượng ngũ cốc của nước này duy trì trên 650 triệu tấn mỗi năm từ năm 2015. Sản lượng đạt hơn 700 triệu tấn lần đầu tiên vào năm 2024 và tăng lên 715 triệu tấn trong năm 2025. Lượng ngũ cốc bình quân đầu người đã vượt 500 kg.

Hệ thống dự trữ được xem là một lớp đệm quan trọng trước các cú sốc nguồn cung. Tỷ lệ tồn kho so với mức sử dụng ngũ cốc của Trung Quốc hiện cao hơn đáng kể so với ngưỡng an ninh lương thực quốc tế 17 đến 18%. Khi thị trường xuất hiện biến động bất thường, lượng dự trữ có thể được đưa ra để điều tiết cung cầu và hạn chế áp lực giá. Khả năng tự chủ trong các loại ngũ cốc chủ lực cũng giúp Trung Quốc giảm mức độ phụ thuộc vào thị trường quốc tế. Tuy nhiên, nước này vẫn phải nhập khẩu một số nguyên liệu nông nghiệp quan trọng, trong đó có đậu tương phục vụ ngành thức ăn chăn nuôi.

Tỷ lệ tồn kho so với mức sử dụng ngũ cốc của Trung Quốc hiện cao hơn đáng kể so với ngưỡng an ninh lương thực quốc tế 17 đến 18%

Rủi ro lớn hơn nằm ở sản xuất nông nghiệp trong nước, khi các chuyên gia nông nghiệp cảnh báo hệ thống trang trại quy mô nhỏ và phân tán của Trung Quốc có khả năng chống chịu hạn chế trước những hiện tượng thời tiết cực đoan. El Niño mạnh có thể làm gia tăng áp lực lên nguồn nước, năng suất cây trồng và chi phí sản xuất.

Nhận thức được tình trạng chung của nông nghiệp đang chuyển biến xấu, Trung Quốc đang tăng đầu tư vào cảnh báo khí tượng, quản lý đồng ruộng và công nghệ nông nghiệp. Chính phủ cũng yêu cầu bảo đảm nguồn cung vật tư đầu vào và bảo vệ vụ thu hoạch mùa thu, vốn thường chiếm khoảng ba phần tư tổng sản lượng ngũ cốc hằng năm.

Rủi ro lớn hơn nằm ở sản xuất nông nghiệp trong nước, khi các chuyên gia nông nghiệp cảnh báo hệ thống trang trại quy mô nhỏ và phân tán của Trung Quốc có khả năng chống chịu hạn chế trước những hiện tượng thời tiết cực đoan

Giới chức Trung Quốc cho rằng sự kết hợp giữa sản xuất ổn định, dự trữ lớn và năng lực chế biến sẽ tạo nền tảng cho an ninh lương thực. Tuy nhiên, El Niño cho thấy dự trữ chỉ có thể giảm tác động của cú sốc trong ngắn hạn, trong khi năng lực thích ứng của sản xuất nông nghiệp mới quyết định sức chống chịu lâu dài.