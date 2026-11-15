Kho dự trữ khí đốt vơi hơn mong đợi, Đức hành động khẩn

Khi mùa đông lạnh giá cận kề và mức lưu trữ khí đốt vẫn còn cách xa mức mục tiêu, chính phủ Đức đã thông qua dự thảo luật về việc thiết lập một kho dự trữ khí đốt chiến lược, nhằm đảm bảo "khả năng chống chịu về năng lượng" cho quốc gia trong các tình huống khẩn cấp.

Kho dự trữ khí đốt chiến lược này có quy mô 24 TWh, tương đương khoảng 10% tổng công suất lưu trữ của đất nước. Kho dự trữ mới sẽ được tài trợ bằng phụ phí thu từ người tiêu dùng, và được xây dựng trong tối đa 3 năm.

Kể từ năm 2027, kho dự trữ này sẽ thay thế các mục tiêu lưu trữ khí đốt bắt buộc vốn được Đức đặt ra sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Cơ quan quản lý liên bang sẽ kiểm soát và chỉ cho phép sử dụng nguồn này nhằm ứng phó trong các trường hợp xảy ra "phá hoại, sự cố tại các cơ sở hạ tầng trọng yếu hoặc các tình huống đặc biệt khác".

Bộ Kinh tế và Năng lượng Đức cho biết, biện pháp này – vốn vẫn cần sự phê chuẩn của quốc hội – sẽ tạo ra một "bộ đệm" trước các cú sốc về nguồn cung, giúp ngăn chặn hoặc trì hoãn việc cắt giảm tiêu thụ trong lĩnh vực công nghiệp, đồng thời bảo đảm nguồn cung khí đốt cho các đối tượng ưu tiên.

"Những năm vừa qua đã cho thấy rằng, một nguồn cung năng lượng tưởng chừng an toàn có thể trở nên bất ổn nhanh chóng như thế nào", Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Đức Katherina Reiche cho biết.

Kho dự trữ khí đốt chiến lược mới sẽ có quy mô 24 TWh, tương đương khoảng 10% tổng công suất lưu trữ của Đức. Ảnh: UA News

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh cường quốc công nghiệp Tây Âu vấp phải nhiều chỉ trích vì không đạt được các mục tiêu lưu trữ khí đốt cho mùa đông năm nay.

Kể từ khi mất nguồn cung khí đốt từ Nga do cuộc chiến tại Ukraine, nền kinh tế lớn nhất châu Âu đã phải nỗ lực tìm kiếm các nguồn cung năng lượng thay thế.

Trong năm nay, chi phí năng lượng lại tiếp tục tăng vọt; vào tháng 10, giá khí đốt tại châu Âu đã chạm mức cao nhất kể từ năm 2022.

Dữ liệu từ nền tảng theo dõi lưu trữ AGSI cho thấy, các cơ sở lưu trữ khí đốt của Đức hiện chỉ đạt 59% công suất – thấp hơn nhiều so với mức trung bình gần 75% của Liên minh châu Âu (EU) và chưa đạt mục tiêu pháp định là 70% tính đến ngày 1/11.

Tuy nhiên, bà Reiche khẳng định rằng "theo các đánh giá hiện tại, nguồn cung cho mùa đông năm nay vẫn được đảm bảo", nhờ vào việc đa dạng hóa các nguồn cung, chẳng hạn như nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG).

Điều này có được là nhờ có thêm các lựa chọn mua khí đốt thông qua các trạm tiếp nhận khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và các đường ống dẫn từ Na Uy – những phương án vốn không có sẵn trong cuộc khủng hoảng năng lượng năm 2022.

"Kho dự trữ khí đốt chiến lược được thông qua ngày hôm nay hướng tới giai đoạn sau mùa đông này", vị Bộ trưởng cho biết thêm.

Theo Bộ Kinh tế và Năng lượng Đức, kho dự trữ khí đốt mới không làm giảm bớt trách nhiệm của các đơn vị tham gia thị trường, bao gồm cả nghĩa vụ chuẩn bị cho mùa đông và đảm bảo nguồn cung.

Với quy mô 24 TWh, kho dự trữ này được thiết kế để ứng phó với kịch bản các cơ sở hạ tầng nhập khẩu khí đốt chính của Đức ngừng hoạt động trong vòng 30 ngày.

Kế hoạch này cũng sẽ ứng phó với tình huống gián đoạn toàn bộ lượng khí đốt nhập khẩu qua đường ống từ Na Uy trong 20 ngày, hoặc tình huống các trạm tiếp nhận LNG tại Đức ngừng hoạt động trong 40 ngày.

Theo ước tính của Bộ Kinh tế và Năng lượng Đức, chương trình này được dự báo sẽ tiêu tốn từ 247-405 triệu Euro mỗi năm trong giai đoạn 10 năm, và các hộ gia đình có thể sẽ phải trả thêm từ 0,3-0,5% trong hóa đơn năng lượng để tài trợ cho kho dự trữ mới.

Các tài liệu mà hãng tin Reuters tiếp cận được cho thấy, chi phí thiết lập kho dự trữ này ước tính từ 1,26-1,81 tỷ Euro, chưa bao gồm chi phí vận hành.

Một người phát ngôn của Bộ Kinh tế và Năng lượng Đức chia sẻ với Reuters rằng, chính phủ cũng dự định thắt chặt các quy định đối với thị trường khí đốt, bao gồm việc bắt buộc các đơn vị cung cấp khí đốt phải duy trì lưu trữ theo mùa.

Một nguồn thạo tin cho biết, kế hoạch này bao gồm việc tăng cường giám sát tồn kho dự trữ thông qua cơ quan quản lý mạng lưới; đồng thời, chính phủ cũng đang xem xét các biện pháp nhằm đảm bảo nguồn cung khí đốt cho các nhà máy điện và các cơ sở công nghiệp.

Minh Đức (Theo France24, P&GJ)