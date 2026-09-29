Kho dự trữ dầu chiến lược Mỹ xuống mức thấp kỷ lục 44 năm

Kho dự trữ đã giảm gần 1/3 kể từ khi Washington bắt đầu xả dầu hồi tháng 3 giữa cuộc khủng hoảng nguồn cung tại Trung Đông. Ảnh: RT

Đài RT dẫn dữ liệu của Bộ Năng lượng Mỹ cho biết, kho dầu khẩn cấp của Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần 44 năm, trong bối cảnh cuộc chiến Mỹ - Israel với Iran tiếp tục gây sức ép lên nguồn cung toàn cầu và làm gián đoạn hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) đã giảm gần 1/3 kể từ khi Washington bắt đầu đưa dầu ra thị trường hồi tháng 3.

Theo dữ liệu của Chính phủ Mỹ, lượng dầu trong SPR tính đến tuần kết thúc ngày 25/9 giảm xuống còn 283,8 triệu thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 10/1982. Con số này giảm khoảng 32% so với 415,4 triệu thùng hồi giữa tháng 3 và thấp hơn 61% so với mức kỷ lục 726,6 triệu thùng được ghi nhận cuối năm 2009.

Quốc hội Mỹ đã phê duyệt thành lập SPR vào năm 1975, sau lệnh cấm vận dầu mỏ của các nước Arab, nhằm tạo ra một nguồn dự phòng trong trường hợp nguồn cung bị gián đoạn nghiêm trọng. Kho dự trữ được thiết kế với sức chứa hơn 700 triệu thùng, nằm trong các hang muối ngầm dọc vùng Vịnh Mexico thuộc hai bang Texas và Louisiana.

Tuy nhiên, SPR đã được sử dụng đáng kể trong những năm gần đây. Ngày 11/3, Washington cam kết đưa tối đa 172 triệu thùng dầu ra thị trường trong khuôn khổ kế hoạch phối hợp xả tổng cộng 400 triệu thùng của các thành viên Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng nguồn cung.

Phần lớn dầu của Mỹ được cung cấp thông qua các thỏa thuận trao đổi thay vì bán hoàn toàn. Theo cơ chế này, các công ty sẽ phải hoàn trả lượng dầu đã nhận trong tương lai, đồng thời trả thêm một lượng dầu nhất định như phần “phí” cho việc sử dụng nguồn dự trữ.

Nguồn cung dầu toàn cầu chịu sức ép

Lượng dầu tồn kho trên toàn cầu đã giảm mạnh trong thời gian xung đột diễn ra. Goldman Sachs ước tính hồi tháng 5 rằng lượng dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ có thể quan sát được trên thị trường đang giảm với tốc độ kỷ lục 8,7 triệu thùng/ngày, gần gấp đôi mức trung bình kể từ khi cuộc chiến với Iran bắt đầu vào tháng 2 và những gián đoạn tại eo biển Hormuz bắt đầu ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển.

Dòng chảy dầu đã phục hồi kể từ đó, nhưng vẫn chưa trở lại hoàn toàn mức trước xung đột.

Công ty phân tích dữ liệu năng lượng Kpler ước tính xuất khẩu dầu thô từ Trung Đông đạt 12,8 triệu thùng/ngày trong tháng 9, mức cao nhất kể từ khi chiến tranh bắt đầu, nhưng vẫn thấp hơn khoảng 6 triệu thùng/ngày so với mức 18,8 triệu thùng/ngày hồi tháng 2.

Theo dữ liệu sơ bộ của Kpler, lượng dầu thô xuất khẩu qua eo biển Hormuz trong tháng 9 dự kiến đạt trung bình khoảng 7,4 triệu thùng/ngày.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 27/9 vẫn nhấn mạnh mức vận chuyển dầu kỷ lục qua eo biển này.

“Tối qua, chúng ta đưa một lượng dầu kỷ lục ra khỏi eo biển, nhiều hơn lượng từng đưa ra trước chiến tranh”, ông Trump nói với các phóng viên, đồng thời dự đoán giá dầu thô sẽ tiếp tục giảm sau khi xung đột kết thúc.

Mỹ sẽ bổ sung lại kho dự trữ

Bộ Năng lượng Mỹ dự kiến khoảng 200 triệu thùng dầu cuối cùng sẽ được đưa trở lại kho dự trữ chiến lược thông qua chương trình trao đổi.

Tuy nhiên, việc hoàn trả sẽ diễn ra sau, đồng nghĩa với việc trong thời gian trước mắt, Mỹ phải vận hành với một nguồn dự trữ khẩn cấp nhỏ hơn đáng kể.

Một vấn đề khác là không phải toàn bộ lượng dầu vẫn được tính trong SPR đều có thể lập tức đưa ra sử dụng.

Văn phòng Trách nhiệm Chính phủ Mỹ (GAO) cho biết trong tháng 6 rằng hơn 1/4 lượng dầu trong SPR không thể sử dụng tính đến tháng 12/2025, do hoạt động xây dựng và các sự cố tại các hang chứa dầu.

Theo cơ quan giám sát này, khả năng rút dầu thực tế của SPR hiện chỉ tương đương khoảng 61% công suất thiết kế.

Điều đó có nghĩa là dù lượng dầu trên sổ sách vẫn ở mức hàng trăm triệu thùng, khả năng Mỹ nhanh chóng huy động toàn bộ nguồn dự trữ trong trường hợp xảy ra một cú sốc nguồn cung mới thấp hơn đáng kể so với con số danh nghĩa.