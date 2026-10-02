Kho dữ liệu cá nhân khổng lồ và đường dây mua bán thông tin cá nhân trên mạng

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” và “Đánh bạc”; khởi tố bị can Nguyễn Hưng Trung Phương và Nguyễn Hưng Nam Phương, cùng trú phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu mua bán trái phép thông tin, dữ liệu cá nhân và tham gia đánh bạc trực tuyến.

Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” và “Đánh bạc”; khởi tố bị can Nguyễn Hưng Trung Phương và Nguyễn Hưng Nam Phương, cùng trú phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Các đối tượng hoạt động trên Facebook, Telegram và một số hội, nhóm kín. Để tránh bị phát hiện, chúng sử dụng nhiều tài khoản khác nhau, che giấu danh tính và lựa chọn các phương thức giao dịch khó truy vết.

Qua xác minh, lực lượng Công an làm rõ hai anh em ruột Nguyễn Hưng Trung Phương và Nguyễn Hưng Nam Phương. Kiểm tra các thiết bị điện tử, lực lượng chức năng thu giữ 2 điện thoại di động và 1 máy tính để bàn.

Kết quả trích xuất dữ liệu cho thấy các thiết bị này chứa khoảng 120 triệu thông tin cá nhân. Trong đó, có họ tên, ngày tháng năm sinh, số căn cước công dân, địa chỉ, số điện thoại, chức vụ, nghề nghiệp cùng nhiều dữ liệu liên quan đến tín dụng, ngân hàng, viễn thông, y tế, cán bộ, công chức, hộ kinh doanh và doanh nghiệp.

Theo kết quả điều tra bước đầu, số dữ liệu trên được Trung Phương và Nam Phương thu thập trái phép trên không gian mạng. Sau đó, các đối tượng phân tích, tổng hợp và cung cấp cho khách hàng theo yêu cầu để thu lợi bất chính.

Việc phân loại thông tin theo từng nhóm, lĩnh vực giúp các đối tượng dễ dàng đáp ứng nhu cầu của người mua. Đây là yếu tố khiến hoạt động mua bán dữ liệu cá nhân trở nên đáng lo ngại khi những thông tin riêng tư có thể được tiếp tục sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau.

Theo cơ quan điều tra, trong quá trình hoạt động, các đối tượng sử dụng tài khoản Telegram, Facebook ẩn danh để trao đổi, giao dịch. Tiền được thanh toán bằng tiền mã hóa USDT hoặc thông qua tài khoản ngân hàng không chính chủ. Các tài khoản liên lạc còn được cài đặt chế độ tự động xóa tin nhắn nhằm hạn chế việc lưu lại dấu vết.

Cơ quan điều tra xác định, số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động mua bán dữ liệu cá nhân được các đối tượng sử dụng vào việc đánh bạc trên không gian mạng.

Ngày 10/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố Nguyễn Hưng Trung Phương về các hành vi “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” và “Đánh bạc”; khởi tố Nguyễn Hưng Nam Phương về hành vi “Đánh bạc”. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ nguồn gốc số dữ liệu, quá trình thu thập, mua bán cũng như những cá nhân, tổ chức liên quan.

Từ vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ thông tin cá nhân, nhất là những dữ liệu có thể được sử dụng để xác thực danh tính hoặc tiếp cận tài khoản tài chính.

Người dân nên hạn chế đăng tải công khai họ tên đầy đủ, ngày sinh, số điện thoại, địa chỉ, hình ảnh căn cước công dân và các thông tin riêng tư khác trên mạng xã hội. Khi sử dụng các ứng dụng, website hoặc dịch vụ trực tuyến, cần cân nhắc trước khi cung cấp thông tin, đặc biệt với những nền tảng không rõ nguồn gốc hoặc không cần thiết phải thu thập dữ liệu.

Bên cạnh đó, người dùng cần thận trọng với các đường link, mã QR, tệp tin và ứng dụng được gửi từ nguồn không xác định. Không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng hay hình ảnh giấy tờ tùy thân cho người lạ qua điện thoại, mạng xã hội.

Việc dữ liệu cá nhân bị thu thập, mua bán trái phép có thể tạo điều kiện để kẻ xấu tiếp tục thực hiện các hành vi giả danh, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hoặc xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Vì vậy, khi phát hiện dấu hiệu thông tin của mình bị sử dụng bất thường hoặc nhận được yêu cầu đáng ngờ liên quan đến dữ liệu cá nhân, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để được hướng dẫn, xác minh và xử lý theo quy định.